Ισχυρό αυγουστιάτικο μελτέμι σε Αττική και Εύβοια: Ριπές πάνω από 110 χλμ/ώρα σε Πεντέλη και Κάρυστο

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Ιδιαίτερα δυνατό είναι το μελτέμι στο Αιγαίο, σήμερα Δευτέρα, κατά τόπους στα ανατολικά, νοτιοανατολικά και βορειοανατολικά ηπειρωτικά. Οι ριπές των βορείων ανέμων σε Αττική και Εύβοια ξεπέρασαν τοπικά τα 110 χλμ/ωρα (Πεντέλη Κορυφή – 117 χλμ/ώρα, Παξιμάδα Καρύστου – 112 χλμ/ώρα).

Στον χάρτη παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή των μεγίστων ριπών ανέμου έως τις 15:40, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Όπως φαίνεται σε αυτόν, εντυπωσιακή είναι η αντίθεση μεταξύ των ριπών που καταγράφηκαν στις περιοχές πνοής του μελτεμιού και σε αυτές τμημάτων της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, όπου οι μέγιστες τιμές δεν ξεπέρασαν τα 20 χλμ/ώρα.