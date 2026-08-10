Ισχυρό αυγουστιάτικο μελτέμι σε Αττική και Εύβοια: Ριπές πάνω από 110 χλμ/ώρα σε Πεντέλη και Κάρυστο

Οδιαίτερα ισχυρή ένταση του αυγουστιάτικου μελτεμιού στο Αιγαίο, ειδικότερα σε Αττική και Εύβοια, όπου οι ριπές των βορείων ανέμων ξεπέρασαν τοπικά τα 110 χλμ/ώρα. Οι μετρήσεις από την Πεντέλη (117 χλμ/ώρα) και την Παξιμάδα Καρύστου (112 χλμ/ώρα)

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ιδιαίτερα δυνατό ήταν το αυγουστιάτικο μελτέμι σε Αττική και Εύβοια, με τις ριπές των βορείων ανέμων να ξεπερνούν τοπικά τα 110 χλμ/ώρα.
  • Συγκεκριμένα, στην Πεντέλη Κορυφή καταγράφηκαν ριπές 117 χλμ/ώρα και στην Παξιμάδα Καρύστου 112 χλμ/ώρα. Τα στοιχεία προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.
  • Εντυπωσιακή ήταν η αντίθεση των ριπών στις περιοχές πνοής του μελτεμιού με τη Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία, όπου οι μέγιστες τιμές δεν ξεπέρασαν τα 20 χλμ/ώρα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ιδιαίτερα δυνατό είναι το μελτέμι στο Αιγαίο, σήμερα Δευτέρα, κατά τόπους στα ανατολικά, νοτιοανατολικά και βορειοανατολικά ηπειρωτικά. Οι ριπές των βορείων ανέμων σε Αττική και Εύβοια ξεπέρασαν τοπικά τα 110 χλμ/ωρα (Πεντέλη Κορυφή – 117 χλμ/ώρα, Παξιμάδα Καρύστου – 112 χλμ/ώρα).

Στον χάρτη παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή των μεγίστων ριπών ανέμου έως τις 15:40, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Όπως φαίνεται σε αυτόν, εντυπωσιακή είναι η αντίθεση μεταξύ των ριπών που καταγράφηκαν στις περιοχές πνοής του μελτεμιού και σε αυτές τμημάτων της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, όπου οι μέγιστες τιμές δεν ξεπέρασαν τα 20 χλμ/ώρα.

meteo

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