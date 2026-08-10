Σικελία: «Βρυχάται» ξανά η Αίτνα – Σύννεφο τέφρας πάνω από την Κατάνια, αναστολή αφίξεων στο αεροδρόμιο της

Η Αίτνα στη Σικελία βρίσκεται σε νέα φάση έντονης δραστηριότητας με εκρήξεις, πυκνά σύννεφα ηφαιστειακής τέφρας και ροές λάβας, προκαλώντας προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις. Οι Αρχές διατηρούν στο κόκκινο το επίπεδο συναγερμού για την αεροπλοΐα, ενώ αναστάλθηκαν οι αφίξεις στο αεροδρόμιο της Κατάνιας λόγω της παρουσίας ηφαιστειακού υλικού στην ατμόσφαιρα.

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Διεθνή Νέα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αίτνα στη Σικελία βρίσκεται σε νέα φάση έντονης δραστηριότητας, με συνεχείς εκρήξεις, πυκνά σύννεφα ηφαιστειακής τέφρας και ροές λάβας.
  • Η παρουσία ηφαιστειακού υλικού οδήγησε στην προσωρινή αναστολή αφίξεων στο αεροδρόμιο της Κατάνιας, με τις Αρχές να διατηρούν στο «κόκκινο» τον συναγερμό για την αεροπλοΐα.
  • Η εκρηπτική δραστηριότητα συνεχίζεται στον κρατήρα Voragine, ενώ το ηφαιστειακό τρέμουλο παραμένει σε υψηλά επίπεδα, υποδεικνύοντας έντονη δραστηριότητα στο εσωτερικό του ηφαιστείου.

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Σε νέα φάση έντονης δραστηριότητας βρίσκεται η Αίτνα στη Σικελία, με συνεχείς εκρήξεις, πυκνά σύννεφα ηφαιστειακής τέφρας και ροές λάβας να προκαλούν προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις. Οι Αρχές διατηρούν στο κόκκινο το επίπεδο συναγερμού για την αεροπλοΐα, ενώ περιορισμοί τέθηκαν σε ισχύ στο αεροδρόμιο της Κατάνιας.

Η εκρηκτική δραστηριότητα συνεχίζεται στον κρατήρα Voragine, στην κορυφή του ηφαιστείου, με την έντασή της να παρουσιάζει διακυμάνσεις. Πυκνό νέφος τέφρας κινείται προς τα νότια-νοτιοανατολικά, επηρεάζοντας τον εναέριο χώρο γύρω από την Κατάνια, σύμφωνα με τη La Sicilia.

Η παρουσία ηφαιστειακού υλικού στην ατμόσφαιρα οδήγησε στην προσωρινή αναστολή αφίξεων στο διεθνές αεροδρόμιο Fontanarossa της Κατάνιας, ενώ έκλεισε και τμήμα του εναέριου χώρου νοτιοδυτικά του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης SAC, οι αφίξεις ανεστάλησαν έως τις 17:00 τοπική ώρα, με την κατάσταση να επανεκτιμάται ανάλογα με την εξέλιξη της ηφαιστειακής δραστηριότητας και την κατεύθυνση του νέφους τέφρας.

Φωτογραφία: AA
Φωτογραφία: AA

Στο «κόκκινο» ο συναγερμός για τα αεροπλάνα

Το επίπεδο προειδοποίησης για την αεροπορία παραμένει κόκκινο, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, καθώς η τέφρα που εκτοξεύεται από την Αίτνα μπορεί να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για τα αεροσκάφη.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολούθησης κατέγραψαν, εκτός από τις ισχυρές εκπομπές τέφρας, και εκτόξευση ηφαιστειακών βομβών, δηλαδή μεγάλων θραυσμάτων λιωμένου ή μερικώς λιωμένου πετρώματος που εκτινάσσονται κατά τη διάρκεια μιας έκρηξης.

Το ηφαιστειακό τρέμουλο παραμένει παράλληλα σε υψηλά επίπεδα, ένδειξη ότι η δραστηριότητα στο εσωτερικό του ηφαιστείου εξακολουθεί να είναι έντονη.

Συνεχίζονται οι ροές λάβας

Η δραστηριότητα δεν περιορίζεται στην κορυφή της Αίτνας. Ενεργές παραμένουν ρωγμές σε υψόμετρα περίπου 2.750 και 2.360 μέτρων, από τις οποίες εξακολουθεί να εκλύεται μάγμα.

Οι ροές έχουν δημιουργήσει σύνθετα και αλληλοεπικαλυπτόμενα πεδία λάβας στις πλαγιές του ηφαιστείου. Τα ενεργά μέτωπα της λάβας παραμένουν, σύμφωνα με τις τελευταίες παρατηρήσεις, μεταξύ περίπου 2.100 και 1.850 μέτρων υψομέτρου.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν από ή προς την Κατάνια καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο, καθώς οι περιορισμοί ενδέχεται να τροποποιηθούν ανάλογα με την πορεία της τέφρας.

Η Αίτνα, το υψηλότερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, παραμένει υπό στενή παρακολούθηση, καθώς ο συνδυασμός εκρηκτικής δραστηριότητας, τέφρας και συνεχιζόμενων ροών λάβας διατηρεί σε επιφυλακή τις Αρχές της Σικελίας.

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