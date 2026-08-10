Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Στους δρόμους οι κάτοικοι – Ζημιές σε κτίρια και αναφορές για τραυματίες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ έπληξε την Κολομβία, με το επίκεντρο να βρίσκεται στην επαρχία Τσόκο στις ακτές του Ειρηνικού. Η δόνηση έγινε αισθητή στην πρωτεύουσα Μπογοτά και μέχρι τα σύνορα με τη Βενεζουέλα, ενώ αναφέρθηκαν τραυματισμοί και σημαντικές ζημιές στην πρωτεύουσα του Τσόκο, Κίμπδο.

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Διεθνή Νέα

Σεισμός, Κολομβία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε την Κολομβία, με επίκεντρο στην επαρχία Τσόκο, στις ακτές του Ειρηνικού. Η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι την πρωτεύουσα Μπογοτά και τα σύνορα με τη Βενεζουέλα.
  • Ο κυβερνήτης της επαρχίας Τσόκο ανέφερε ότι ο σεισμός προκάλεσε «τραυματισμούς και σημαντικές ζημιές» σε κτίρια, ιδίως στην πρωτεύουσα Κίμπδο.
  • Η κυβερνήτης Νούμπια, Καρολίνα Κόρδοβα-Κούρι εξέφρασε την ανησυχία της για τους μετασεισμούς και ανακοίνωσε την έναρξη εκτίμησης των ζημιών.

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Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε σήμερα την Κολομβία ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC). Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 115 χλμ., σύμφωνα με την ίδια πηγή.

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Η γεωλογική υπηρεσία της Κολομβίας έδωσε την μέτρηση του σεισμού σε 6,7 βαθμούς, τονίζοντας ότι το επίκεντρο ήταν στην επαρχία Τσόκο, στις ακτές του Ειρηνικού.

Αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters δήλωσε ο σεισμός που σημειώθηκε σήμερα πρωινή ώρα συγκλόνισε την πρωτεύουσα Μπογοτά. Η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι τα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

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Αναφορές για τραυματίες

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Τσόκο της Κολομβίας ανέφερε ότι ο σεισμός προκάλεσε «τραυματισμούς και σημαντικές ζημιές». «Μόλις βιώσαμε έναν ισχυρό σεισμό στο διαμέρισμα του Τσόκο. Ανησυχούμε για τους μετασεισμούς. Αν και το επίκεντρο βρισκόταν κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, υπάρχουν τραυματίες και σημαντικές ζημιές σε κτίρια στην πρωτεύουσα, το Κίμπδο. Έχουμε ήδη ξεκινήσει την εκτίμηση των ζημιών και θα εκδώσουμε την πρώτη επίσημη αναφορά σύντομα», δήλωσε η κυβερνήτης Νούμπια, Καρολίνα Κόρδοβα-Κούρι στο X.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media φαίνονται δεκάδες κτίρια να έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές ενώ οι κάτοικοι της χώρας τρέχουν πανικόβλητοι στους δρόμους.

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Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

 

 

 

 

 

 

 

 

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