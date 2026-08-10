Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Στους δρόμους οι κάτοικοι – Ζημιές σε κτίρια και αναφορές για τραυματίες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε σήμερα την Κολομβία ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC). Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 115 χλμ., σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η γεωλογική υπηρεσία της Κολομβίας έδωσε την μέτρηση του σεισμού σε 6,7 βαθμούς, τονίζοντας ότι το επίκεντρο ήταν στην επαρχία Τσόκο, στις ακτές του Ειρηνικού.

Αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters δήλωσε ο σεισμός που σημειώθηκε σήμερα πρωινή ώρα συγκλόνισε την πρωτεύουσα Μπογοτά. Η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι τα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

Αναφορές για τραυματίες

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Τσόκο της Κολομβίας ανέφερε ότι ο σεισμός προκάλεσε «τραυματισμούς και σημαντικές ζημιές». «Μόλις βιώσαμε έναν ισχυρό σεισμό στο διαμέρισμα του Τσόκο. Ανησυχούμε για τους μετασεισμούς. Αν και το επίκεντρο βρισκόταν κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, υπάρχουν τραυματίες και σημαντικές ζημιές σε κτίρια στην πρωτεύουσα, το Κίμπδο. Έχουμε ήδη ξεκινήσει την εκτίμηση των ζημιών και θα εκδώσουμε την πρώτη επίσημη αναφορά σύντομα», δήλωσε η κυβερνήτης Νούμπια, Καρολίνα Κόρδοβα-Κούρι στο X.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media φαίνονται δεκάδες κτίρια να έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές ενώ οι κάτοικοι της χώρας τρέχουν πανικόβλητοι στους δρόμους.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

#SISMO. Tras el fuerte temblor de magnitud 6.6 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, sacudió a varias regiones de Colombia, dejando a Manizales como una de las ciudades más afectadas, donde la cúpula de la Catedral Basílica Metropolitana colapsó tras el movimiento telúrico pic.twitter.com/5XDOW76y55 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 10, 2026

🇨🇴 ATENCIÓN: Fuerte sismo de magnitud preliminar 6,7 en Colombia. pic.twitter.com/RASSxEHnuG https://t.co/RASSxEHnuG — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 10, 2026

🔴Temblor en Colombia deja graves afectaciones en la ciudad de Manizales, en el departamento de Caldas. Catedral y varios edificios afectados, escombros y heridos tras el movimiento telúrico que sacudió a Colombia en la mañana de este lunes 10 de agosto. pic.twitter.com/j81c8gKBr6 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 10, 2026

🇨🇴🇻🇪 #ÚltimaHora SISMO DATOS OFICIALES: El Servicio Geológico de Colombia confirmó en su Boletín Actualizado 1 que el sismo percibido la mañana de este lunes tuvo una magnitud de 6,6 y una profundidad de 96 km. ❗️ EPICENTRO EN COLOMBIA: El evento sísmico se registró a las 7:34… pic.twitter.com/QtHpFfka2o — Noticia058 (@Noticia058) August 10, 2026