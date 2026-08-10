Μαρία Μενούνος: «Η Αθηνά τα άλλαξε όλα» – Η τρυφερή εξομολόγηση για την κόρη της

Συνέντευξη στο το περιοδικό Gala παραχώρησε η Μαρία Μενούνος, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη μητρότητα αλλά στα συναισθήματά της ως τελετάρχης στις τελετές Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας.

Έχει αλλάξει για σένα ο τρόπος που ορίζεται η ευτυχία από τότε που έγινες μητέρα;

Η Αθηνά τα άλλαξε όλα. Πριν γίνω μητέρα μετρούσα την ευτυχία με βάση αυτά που κατάφερνα. Τώρα τη μετρώ με βάση αυτά που κατάφερνα. Με έχει κάνει πιο συνειδητή με τον χρόνο μου, επειδή ξέρω ότι παρακολουθεί ό,τι κάνω.

Θέλω να μεγαλώσει βλέποντας μια μαμά που επιλέγει την ηρεμία αντί της πίεσης, τον σκοπό αντί της τελειότητας και την πίστη αντί του φόβου. Ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορώ να της κάνω δεν είναι μια καριέρα, είναι το παράδειγμα.

Τι σημαίνει για σένα να είσαι η τελετάρχης στις τελετές Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία και στο Παναθηναϊκό στάδιο το 2028;

Είναι τεράστια τιμή και βαθιά ευθύνη να μου εμπιστεύεται το Ολυμπιακό Κίνημα έναν τόσο εμβληματικό ρόλο. Θα ήθελα από τα βάθη της καρδιάς μου να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρο Κούβελο, καθώς και σε ολόκληρη την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή γι’ αυτή τη μεγάλη τιμή και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν.

Ο κ. Κούβελος είναι μια ιδιαίτερα σεβαστή προσωπικότητα στη διεθνή ολυμπιακή κοινότητα και το έργο που έχει κάνει για τους Έλληνες αθλητές και τις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες είναι σπουδαίο. Είμαι χαρούμενη γι’ αυτή την ευκαιρία και ανυπομονώ να υπηρετήσω τα Ολυμπιακά Ιδεώδη με αξιοπρέπεια, σεβασμό και αφοσίωση.