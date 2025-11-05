Μαρία Μενούνος για τη μητέρα της: «Δεν καταλάβαινα τι γινόταν γιατί η επιδείνωση άρχισε πριν από τη διάγνωση για τον καρκίνο»

Μαρία Μενούνος
Φωτογραφία: Instagram/mariamenounos

H Μαρία Μενούνος είχε καλεσμένη τη σύζυγο του Μπρους Γουίλις, Έμα, στο podcast της και μεταξύ άλλων η ίδια μοιράστηκε το πώς βίωσε τη μάχη της μητέρας της με τον καρκίνο.

Όπως είπε η Μαρία Μενούνος, «όταν φρόντιζα τη μαμά μου- που είχε καρκίνο στον εγκέφαλο- διάβαζα το βιβλίο σου και ένιωσα τόσο συνδεδεμένη μαζί σου».

Η ίδια συνέχισε λέγοντας: «Δεν καταλάβαινα τι γινόταν γιατί η επιδείνωση άρχισε πριν από τη διάγνωση. Έλεγα “γιατί καίει συνεχώς το φαγητό; Γιατί είναι τόσο αργή σε όλα; Έλα μαμά, πάμε, τι έχεις;”. Ο εγκέφαλός της είχε επηρεαστεί και κανείς δεν μας εξήγησε τίποτα. Όταν είπες ότι σου έδωσαν ένα φυλλάδιο και έφυγες, είπα “Θεέ μου, σε καταλαβαίνω απόλυτα”».

Η Μαρία Μενούνος πρόσθεσε ότι «υπήρχαν τόσα πράγματα που έπρεπε να καταλάβω μόνη μου…. Υπέφερα νομίζοντας ότι το κάνει επίτηδες ή ότι είναι κακιά».

Δείτε το βίντεο:

 

