Τρύφωνας Σαμαράς: «Θα έπαιζα στο J2US, μου πάει» – Τι είπε για την απώλεια της αγαπημένης σκυλίτσας του – ΒΙΝΤΕΟ

Για την εμπειρία του στην παρουσίαση των backastage του J2US, καθώς και για την απώλεια της σκυλίτσας του της Νικόλ μίλησε μεταξύ άλλων ο Τρύφωνας Σαμαράς στην εκπομπή της «Modern Cinderella» στο Open, όπου ήταν καλεσμένος το βράδυ της Παρασκευής 24/4.

«Περνώ πολύ ωραία. Δεν περίμενα ότι θα μου κάνει ο Νίκος την πρόταση. Μου είπε να είμαι backstage με μία ωραία κοπέλα. Εγώ σε είχα ακούσει σαν ιδέα. Ήθελε να με βάλει στην ίντριγκα, αν θα τα πάμε καλά. Λέω γιατί να μην τα πάμε καλά;», δήλωσε ο Τρύφωνας Σαμαράς, προσθέτοντας:

Ήθελα να επιστρέψω. Αν μου έλεγε για να είμαι διαγωνιζόμενος, θα το έκανα. Μου πάει αυτό του παίκτη με το στυλ μου, που δεν μπορώ να τραγουδήσω καλά».

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη Νικόλ»

«Μου πήρε όλη τη χαρά μου. Ήταν ό,τι πιο άσχημο μπορούσε να μου συμβεί. Ήμασταν 5 χρόνια μαζί. Ήταν ξαφνικό. Είναι από τα άσχημα. Κάθε άνθρωπος για εμένα είναι αναντικατάστατος. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη Νικόλ. Ο Νίκος (σ.σ. Κοκλώνης) μου έκανε δώρο ένα μεγαλόσωμο. Κοιμόμουν μαζί της. Ήταν ο άνθρωπός μου κι ήξερε τα πάντα για εμένα. Δεν ήθελα να την αφήνω μόνη της», δήλωσε ο Τρύφωνας Σαμαράς.

Δείτε το βίντεο: