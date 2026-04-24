Προεδρικό Μέγαρο: «Ελλάς-Γαλλία-Συμμαχία» είπε στα ελληνικά ο Μακρόν – Τασούλας: «Χαράσσουμε συντεταγμένα τη σύμπλευσή μας»

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας υποδέχθηκε τον Εμανουέλ Μακρόν και τη σύζυγό του, Μπριζίτ, για το επίσημο δείπνο προς τιμήν του Γάλλου προέδρου. Στο Προεδρικό Μέγαρο βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο συνόδευε η κόρη του, Δάφνη.

Το «παρών» δίνουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, οι υπουργοί Κυριάκος Πιερρακάκης, Νίκος Δένδιας, Γιώργος Γεραπετρίτης, Λίνα Μενδώνη, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης, καθώς και κορυφαίοι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και του Πολιτισμού. Προσκεκλημένη του ΠτΔ είναι και η Ντόρα Μπακογιάννη ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος βρίσκεται στις ΗΠΑ.

Τασούλας σε Μακρόν: Η επίσκεψή σας σηματοδοτεί την ανανέωση της ισχυρής συμμαχικής σχέσης μας

«Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε στην Ελλάδα… Η επίσκεψή σας αντανακλά τους στενούς φιλικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών μας και σηματοδοτεί την ανανέωση της ισχυρής συμμαχικής σχέσης μας, καθώς και την επέκταση της διμερούς συνεργασίας σε πλήθος τομέων» είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας

«Ο ελληνικός και ο γαλλικός πολιτισμός συνομιλούν γόνιμα επί αιώνες, συμβάλλοντας σημαντικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης ευρωπαϊκής ταυτότητας. Από την αρχαιότητα και την ίδρυση ελληνικών πόλεων στις γαλλικές ακτές της Μεσογείου, όπως η Μασσαλία, η Νίκαια και η Αντίπολις (Αντίμπ), μέχρι την Αναγέννηση, όταν η Γαλλία υποδέχθηκε πρόσφυγες, λόγιους, καλλιτέχνες και εμπόρους, που διέφυγαν από τον Οθωμανικό ζυγό, μετά την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, οι Έλληνες μεταλαμπάδευσαν στη Γαλλία το ελληνικό πνεύμα, τις τέχνες και τα γράμματα, στις ποικίλες ιστορικές εκφάνσεις τους.

Η δημιουργική αυτή συνύπαρξη επηρέασε τους μεγάλους Γάλλους διανοητές του Διαφωτισμού, οι ουμανιστικές ιδέες των οποίων ενέπνευσαν με τη σειρά τους όχι μόνο τους Γάλλους επαναστάτες το 1789, αλλά και τους Έλληνες που ξεσηκώθηκαν το 1821 για την κατάκτηση της ελευθερίας τους.

Στην επιτυχή έκβαση, άλλωστε, της Ελληνικής Επανάστασης και στην ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους, η Γαλλία συνέβαλε τα μέγιστα, ηθικά, υλικά, στρατιωτικά και διπλωματικά. Αργότερα, στον 20ό αιώνα, Ελλάδα και Γαλλία συναντήθηκαν εκ νέου σε όλα τα μεγάλα γεγονότα που σφράγισαν την ιστορική πορεία της Ευρώπης και του κόσμου, μαχόμενες πλάι πλάι για την ελευθερία και την ειρήνη» πρόσθεσε.

Μακρόν: «Ελλάς-Γαλλία-Συμμαχία»

Τη στήριξη της Γαλλίας στην Ελλάδα απέναντι σε οποιονδήποτε κίνδυνο και απειλή επανέλαβε ο Εμανουέλ Μακρόν και κατά την ομιλία του πριν από το δείπνο που παρατέθηκε προς τιμήν του στο Προεδρικό Μέγαρο.

«Από όλα όσα λοιπόν δεν είπα εδώ, από όσα είχα γράψει, θέλω απλά να υπενθυμίσω σε όλους όσοι είναι παρόντες εδώ στην Ελλάδα να γνωρίζετε κάτι, Πως πέραν όσων θα ήθελα να πω και όλα όσα είπα, να μην ξεχνάτε ποτέ πως οι Γάλλοι σας αγαπούν, η Γαλλία σας αγαπά. Να μην αμφιβάλλετε ποτέ και όποτε εμφανιστεί κάποιος κίνδυνος ξανά, να γνωρίζετε πως θα είμαστε εδώ για εσάς» είπε ο Γάλλος πρόεδρος.

Προς επίρρωση μάλιστα της δέσμευσής του κατέληξε λέγοντας: «Μην αμφισβητείτε ποτέ γιατί πραγματικά σε όλες τις συζητήσεις που κάνουμε με τόσο τεχνοκρατικούς όρους, η αλήθεια είναι πως η φιλία μας και η αγάπη που έχουμε για εσάς για άλλη μια φορά σφραγίζει το Ελλάς, Γαλλία, Συμμαχία! Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Γαλλία, Ζήτω η φιλία μεταξύ των δύο χωρών»!

Το μενού του δείπνου

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μενού του δείπνου έχει επιμεληθεί ο σεφ της Προεδρίας, Βασίλης Μπέκας, και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: σούπα κολοκύθας βελουτέ, φαγκρί ψητό, και παραδοσιακή γαλατόπιτα για το επιδόρπιο.

Τετ α τετ Μακρόν Τασούλα

Το εξαιρετικό κλίμα των σχέσεων Ελλάδας και Γαλλίας, καθώς και η βούληση για ενίσχυση της συνεργασίας τους επιβεβαιώθηκε κατά την διάρκεια της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Προεδρικό Μέγαρο, πριν από το επίσημο δείπνο.

Ο κ. Τασούλας τόνισε ότι η παρουσία του Προέδρου Μακρόν στην Αθήνα σήμερα και αύριο επισφραγίζει τους ιστορικούς δεσμούς των χωρών μας και τη μακρά σχέση φιλίας και συνεργασίας και ταυτόχρονα σηματοδοτεί την επέκταση και την διεύρυνση αυτών των σχέσεων προς όφελος όχι μόνο των δύο λαών μας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης.

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και οι δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε για την θερμή υποδοχή αναφέρθηκε, στις ιστορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και στα περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης τους.