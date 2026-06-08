Δολοφονία στη Ρόδο: Σκότωσε τον φίλο του με μία μαχαιριά στην καρωτίδα – Για ασήμαντη αφορμή ο καβγάς που οδήγησε στο έγκλημα

Ένα φονικό επεισόδιο σημειώθηκε στη Ρόδο, όπου ένας 55χρονος φέρεται να μαχαίρωσε θανάσιμα στην καρωτίδα τον 63χρονο φίλο του, ο οποίος φιλοξενούνταν στην οικία του. Η τραγωδία φέρεται να πυροδοτήθηκε από μια ασήμαντη αφορμή, με τον δράστη να εκνευρίζεται από τη συμπεριφορά του θύματος κατά τη διάρκεια καθαρισμού πατατών. Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση, εξετάζοντας το προφίλ του δράστη, ο οποίος φέρεται να έχει ιστορικό νοσηλείας σε ψυχιατρική δομή, καθώς και τις συνθήκες συμβίωσης των δύο ανδρών

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία σκηνή από την καθημερινότητα μετατράπηκε σε τραγωδία στη Ρόδο, όταν ένας 55χρονος σκότωσε τον 63χρονο φίλο του με μία μαχαιριά στην καρωτίδα, έπειτα από ασήμαντη αφορμή.
  • Οι δύο άνδρες διατηρούσαν φιλικές σχέσεις και μοιράζονταν την ίδια στέγη, με το θύμα να φιλοξενείται από τον δράστη. Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο 63χρονος φέρεται να ενόχλησε επίμονα τον 55χρονο ενώ καθάριζε πατάτες.
  • Ο φερόμενος ως δράστης, 55 ετών, έχει νοσηλευτεί κατά το παρελθόν σε ψυχιατρική δομή, στοιχείο που θα σταθμιστεί στην έρευνα. Οι αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν την αλληλουχία των γεγονότων και την ακριβή αιτία της διαμάχης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Μία σκηνή από την καθημερινότητα μετατράπηκε σε λίγα λεπτά σε μία τραγωδία με έναν νεκρό, έπειτα από αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε ανάμεσα σε δύο άνδρες οι οποίοι μέχρι πρότινος διατηρούσαν φιλικές σχέσεις και μοιράζονταν την ίδια στέγη στη Ρόδο.

Τραγωδία στη Ρόδο: Σκότωσε με μαχαίρι τον φίλο του έπειτα από καβγά

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες ήταν φίλοι και ζούσαν στο ίδιο σπίτι, καθώς ο ένας φιλοξενούσε τον άλλον. Το θύμα, ένας άνδρας γεννημένος το 1963, διέμενε στο σπίτι του φερόμενου ως δράστη. Όμως, η συμβίωση αυτή, όπως προκύπτει, δεν ήταν χωρίς εντάσεις. Και οι δύο φέρεται να αντιμετώπιζαν σειρά προβλημάτων.

Η αιτία που πυροδότησε το αιματηρό επεισόδιο φαίνεται πως ήταν εντελώς ασήμαντη. Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, ο φερόμενος ως δράστης καθάριζε πατάτες στην κουζίνα του σπιτιού όταν το θύμα άρχισε να τον ενοχλεί επίμονα. Ο 55χρονος, όπως ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε, εκνευρίστηκε από τη συμπεριφορά του ανθρώπου που φιλοξενούσε, καθώς εκείνος δεν τον άφηνε ήσυχο.

Με το μαχαίρι ήδη στο χέρι, και ενώ η ένταση είχε κορυφωθεί, ο 55χρονος φέρεται να το έστρεψε εναντίον του 63χρονου, καταφέροντάς του ένα μοιραίο πλήγμα στην καρωτίδα. Το χτύπημα προκάλεσε στο θύμα ακατάσχετη αιμορραγία.

Αμέσως μετά το συμβάν, σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσηλευτική μονάδα της περιοχής, όμως οι προσπάθειες των γιατρών δεν τελεσφόρησαν.

Το προφίλ του δράστη

Ο φερόμενος ως δράστης είναι ένας άνδρας 55 ετών, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες έχει νοσηλευτεί κατά το παρελθόν σε ψυχιατρική δομή. Το στοιχείο αυτό αναμένεται να σταθμιστεί στο πλαίσιο της έρευνας, καθώς οι αρχές καλούνται να αποτυπώσουν συνολικά το προφίλ του και την κατάστασή του τη στιγμή του συμβάντος. Λίγη ώρα μετά το φονικό, ο 55χρονος συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «δημοκρατικής», την υπόθεση έχουν αναλάβει οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, οι οποίοι επιχειρούν να ανασυνθέσουν βήμα προς βήμα την αλληλουχία των γεγονότων. Στο επίκεντρο της προανάκρισης βρίσκεται ο ακριβής τρόπος με τον οποίο ξέσπασε η διαμάχη, η αφορμή που πυροδότησε την αντιπαράθεση, καθώς και το κατά πόσον το θανατηφόρο πλήγμα ήταν αποτέλεσμα στιγμιαίας έκρηξης ή είχε προηγηθεί κάποια διαφορά που σιγόκαιγε ανάμεσα στους δύο άνδρες.

Οι αρμόδιοι αναμένεται να εξετάσουν το σύνολο των στοιχείων που σχετίζονται με τη μεταξύ τους σχέση, τις συνθήκες της κοινής διαμονής τους και την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν τις ώρες πριν από το φονικό. Η πορεία της έρευνας θα κρίνει τόσο τον ακριβή χαρακτηρισμό της πράξης όσο και τα επόμενα δικαστικά βήματα που θα ακολουθήσουν για τον 55χρονο.

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