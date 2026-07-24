Μητσοτάκης: Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο – Συνεχίζουμε το έργο μας

Συνέντευξη στο ΟΡΕΝ και τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά παραχώρησε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση συνεχίζει το έργο της και επανέλαβε με εμφατικό τρόπο πως οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο.

«Τα έργα που παραδίδουμε δεν έχουν σχέση με το χρόνο των εκλογών», ανέφερε και σημείωσε πως «η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε για εμάς την πρώτη μέρα με τις εκλογές».

«Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα τετραετές πρόγραμμα. Στο πλαίσιο αυτό γίνονται πολλές παραδόσεις έργων. Θα εξακολουθούμε να υλοποιούμε το πρόγραμμα μας μέχρι το τέλος της τετραετίας. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο» τόνισε σχετικά με τις προτάσεις τις αντιπολίτευσης και κυρίως του Νίκου Ανδρουλάκη για την 13η σύνταξη.

Επεσήμανε ότι στο προγραμματισμό της κυβέρνησης υπάρχει η δρομολόγηση και η παράδοση πολλών έργων υποδομής για τα οποία είχε δεσμευθεί. «Ο Ε65 είναι ο τελευταίο μεγάλος ηπειρωτικός αυτοκινητόδρομος που παραδίδεται από αυτήν την κυβέρνηση και πιστεύω ακράδαντα ότι θα αλλάξει τη μοίρα της Δυτικής Μακεδονίας, ταυτόχρονα θα συνδέσει τρεις περιφέρειες, την Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και θα δώσει μία εναλλακτική δίοδο πρόσβασης από τη νότια προς τη βόρεια Ελλάδα και αντίστροφα».

«Από τώρα μέχρι την εξάντληση της θητείας μας θα εξακολουθούμε να υλοποιούμε το πρόγραμμά μας», τόνισε.

Δεν θα μπω στον πειρασμό να ανοίξω το πουγκί ή να υπόσχομαι πράγματα τα οποία ξέρω ότι δεν θα υλοποιήσω

Σχετικά με τις εξαγγελίες για θέματα οικονομίας ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε και τον οικονομικό προγραμματισμό για τον επόμενο χρόνο κι ένα πρόγραμμα τετραετίας».

Εξήγησε ότι σε μια χώρα που έχει τραυματιστεί πολλαπλά από υπερβάσεις δαπανών, μεγάλα ελλείμματα και μεγάλα χρέη κι έχει βιώσει στο πετσί τις κάλπικες υποσχέσεις θεωρεί υποχρέωση να παρουσιάσει ένα σοβαρό σχέδιο και κοστολογημένες δεσμεύσεις. Είναι και αστείο να τσακωνόμαστε για τη 13η σύνταξη, είπε, και ζήτησε από τον κ. Ανδρουλάκη να κάνει το προφανές και να ρωτήσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή το αρμόδιο Συμβούλιο της Βουλής πόσο θα κοστίσει.

«Είναι πολύ εύκολο στην παρούσα συγκυρία να υπόσχεσαι μέτρα τα οποία ξέρεις ότι δεν θα κληθείς να υλοποιήσεις. Εγώ δεν θα μπω στον πειρασμό να ανοίξω το πουγκί ή να υπόσχομαι πράγματα τα οποία ξέρω ότι δεν θα υλοποιήσω. Έτσι εκλέχτηκα δύο φορές πρωθυπουργός και μ’ αυτόν τον τρόπο χτίζω σχέσεις εμπιστοσύνης που προσδοκά η ελληνική κοινωνία από τον πρωθυπουργό», είπε.

Για την επιτεινόμενη ακρίβεια αναγνώρισε ότι είναι μια μεγάλη δοκιμασία για την ελληνική οικονομία και για πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Πολλές από τις αυξήσεις που δόθηκαν και πολλές από τις μειώσεις φόρων που νομοθετήθηκαν, σε έναν βαθμό τις έχει απορροφήσει η αύξηση των τιμών. Υπογράμμισε ότι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος είναι κεντρική προτεραιότητα.

«Πέρσι στη ΔΕΘ στηρίξαμε νέους και οικογένειες με παιδιά. Δεν θα ανοίξω τα χαρτιά μου για τη ΔΕΘ αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν οι Έλληνες ότι θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που διαθέτουμε. Άρα η συζήτηση δεν μπορεί να γίνεται επί φαντασιακών προσδοκιών. Προφανώς θα ήθελα να έχω παραπάνω πόρους να μπορώ να κατανείμω. Περιμένω από την αντιπολίτευση να μας πει πώς θα κατανείμει τα χρήματα ή αν ακολουθήσει διαφορετική πολιτική να μας πει ποιους φόρους θα αυξήσει. Και ειδικά για τον κύριο Τσίπρα οι πολίτες θυμούνται την εμπειρία της φοροεπιδρομής», πρόσθεσε.

Για τη μείωση του ΦΠΑ τόνισε ότι έχει γίνει στοχευμένα σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες, επεσήμανε ότι από τη μείωση του ΦΠΑ ωφελείται και ο πλούσιος και ο αδύναμος και και τόνισε ότι προτιμά να στηρίξει αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη. Υπενθύμισε ότι και η Ισπανία πήρε πίσω το μέτρο.