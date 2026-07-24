Δολοφονία διασώστριας ΕΚΑΒ στη Σύρο: Αυτοάμυνα επικαλείται το ζευγάρι που συνελήφθη – Απλήρωτα ενοίκια το κίνητρο του φονικού;

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Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ η οποία έχασε δέχθηκε πισώπλατο χτύπημα από αιχμηρό αντικείμενο κατά τη διάρκεια συμπλοκής που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (23/7) στην Άνω Σύρο.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση έχουν συλλάβει το ζευγάρι με το οποίο συνεπλάκη το θύμα. Τόσο ο άνδρας, όσο και η γυναίκα επικαλούνται ότι ενήργησαν σε κατάσταση αυτοάμυνας.

Τι συνέβη

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά η 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ πήγε στο σπίτι που διέμενε το ζευγάρι και για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ξέσπασε καβγάς που εξελίχθηκε σε συμπλοκή.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας φέρεται να την τραυμάτισε στην πλάτη με αιχμηρό αντικείμενο.

Παρά τον σοβαρό τραυματισμό της, η 41χρονη κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο και να διανύσει μικρή απόσταση πεζή, προτού καταρρεύσει.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Σύρου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Αυτοάμυνα επικαλείται το ζευγάρι που συνελήφθη

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι ισχυρίζεται ότι η 41χρονη μπήκε στο σπίτι τους με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, φορώντας χειρουργικά γάντια και κρατώντας μαχαίρι.

Στη συνέχεια, και η γυναίκα και ο άνδρας ισχυρίζονται ότι δέχθηκαν επίθεση γεγονός που τους οδήγησε στην αυτοάμυνα.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τους ισχυρισμούς και επιχειρούν να εξακριβώσουν εάν πράγματι η 41χρονη έφερε μαχαίρι.

Απλήρωτα ενοίκια το κίνητρο του φονικού;

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι αστυνομικοί εξετάζουν αν έχουν βάση οι καταγγελίες από το περιβάλλον του θύματος για απλήρωτα ενοίκια από την πλευρά του ζευγαριού.

Συγκεκριμένα ερευνάται εάν η 41χρονη πήγε στο σπίτι του ζευγαριού προκειμένου να εισπράξει τρία απλήρωτα ενοίκια που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, της όφειλε το ζευγάρι.

Σήμερα Παρασκευή (24/7), αναμένεται να φτάσει στο νησί ο σύζυγος του θύματος η μαρτυρία του οποίου θα φωτίσει περαιτέρω την υπόθεση.