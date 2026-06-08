Τραγωδία στη Ρόδο: Σκότωσε με μαχαίρι τον φίλο του έπειτα από καβγά

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Αιματηρό επεισόδιο ανάμεσα σε δύο άνδρες οι οποίοι μέχρι πρότινος διατηρούσαν φιλικές σχέσεις και μοιράζονταν την ίδια στέγη. Ο καβγάς που ξέσπασε κατέληξε σε τραγωδία σε χωριό στη Ρόδο.

Το χτύπημα που δέχτηκε με μαχαίρι από τον φίλο του, σήμερα Δευτέρα λίγο μετά τις 8 το βράδυ, ο 60χρονος ήταν θανατηφόρο.

Από τις πρώτες πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι αρμόδιες αρχές, το έγκλημα σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές της Ρόδου. Στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της αστυνομίας και διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι επιβεβαίωσαν τον θάνατο του ενός άνδρα.

Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Έρευνα διενεργούν αρμόδιοι αξιωματικοί της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Δημοκρατικής, οι δύο άνδρες συνδέονταν με σχέση φιλίας, ενώ ο ένας 55 ετών φέρεται να είχε παραχωρήσει στέγη στον άλλον, φιλοξενώντας τον στον χώρο όπου διέμενε. Η συμβίωση αυτή, όπως προκύπτει, δεν ήταν χωρίς εντάσεις. Και οι δύο φέρεται να αντιμετώπιζαν σειρά προβλημάτων, στοιχείο που σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα φαίνεται να επιβάρυνε τη μεταξύ τους σχέση.

Πριν λίγη ώρα, οι δύο άνδρες ήρθαν σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση, η οποία γρήγορα κλιμακώθηκε. Κατά πληροφορίες, αμφότεροι ενδέχεται να τελούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ, παράγοντας που εξετάζεται ως προς τον ρόλο που έπαιξε στην κλιμάκωση της έντασης.

Σε κάποια στιγμή, και ενώ ο καβγάς είχε φτάσει σε οριακό σημείο, ο ένας από τους δύο φέρεται να έστρεψε μαχαίρι εναντίον του άλλου, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Σημειώνεται πως ο δράστης έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν στο ψυχιατρείο της Λέρου.