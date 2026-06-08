Θρίλερ με την έκδοση του Τζέιμς Δαλαμάγκα στην Αυστραλία: Οι υποψίες και για δεύτερη δολοφονία, το τατουάζ που τον «πρόδωσε» και η καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, ο Έλληνας ομογενής που καταζητούνταν επί 27 χρόνια από τις Αρχές της Αυστραλίας για τη δολοφονία του Γιώργου Γιαννόπουλου στο Σίδνεϊ, συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ. σε περιοχή κοντά στο Αίγιο. Μάλιστα στη σύλληψή του είχε βοηθήσει κι ένα τατουάζ στο δεξί του μπράτσο, που έγραφε «Μολών λαβέ». Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αυστραλιανές Αρχές εξετάζουν πιθανή εμπλοκή του και σε δεύτερη δολοφονία, η οποία είχε γίνει το 1997.

Ο 55χρονος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε θανάσιμα τον Γιώργο Γιαννόπουλο τον Απρίλιο του 1999, στην περιοχή Μπέλμορ του Σίδνεϊ. Η υπόθεση απασχόλησε εκ νέου τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, καθώς ο ίδιος θεωρούνταν για σχεδόν τρεις δεκαετίες ως ένας από τους πλέον καταζητούμενους φυγάδες της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας είχε δημιουργήσει μια δεύτερη ζωή σε απομονωμένο οίκημα έξω από το Αίγιο. Ο ίδιος φέρεται να χρησιμοποιούσε ψεύτικο όνομα, να συστηνόταν ως Αντώνης Τζίμας και να δήλωνε αγρότης, κρύβοντας την πραγματική του ταυτότητα και τον λόγο για τον οποίο τον αναζητούσε η Interpol.

Στους ανθρώπους που τον γνώριζαν στην περιοχή, ο Δαλαμάγκας έδινε την εικόνα ενός ήσυχου ανθρώπου, ο οποίος ζούσε με τη σύντροφό του και ασχολούνταν με τα κτήματά του. Άνθρωπος από το περιβάλλον του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είχε τα κτήματα και έβαζε ελιές».

Η υπόθεση του 1997 που εξετάζουν οι Αρχές της Αυστραλίας

Οι αυστραλιανές Αρχές, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, εξετάζουν τον Τζέιμς Δαλαμάγκα και για μία ακόμη δολοφονία, η οποία είχε γίνει το 1997. Τότε, ένας 30χρονος ομογενής είχε βρεθεί νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, έχοντας δεχθεί πέντε σφαίρες.

Το θύμα εργαζόταν ως security και οικοδόμος, ενώ ζούσε για χρόνια στην Αυστραλία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έμενε σε περιοχή κοντά σε εκείνη όπου δολοφονήθηκε αργότερα ο Γιώργος Γιαννόπουλος. Οι Αρχές της Αυστραλίας είχαν βάλει τότε στο στόχαστρο και τον Δαλαμάγκα, εξετάζοντας αν είχε εμπλοκή στην υπόθεση.

Ο Δαλαμάγκας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Live News», κατάφερε για 27 χρόνια να ζει πίσω από ψηλούς τοίχους και πυκνή βλάστηση. Ο ίδιος φέρεται να κρυβόταν από τις Αρχές, αλλά όχι από όλους. Πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος φέρονται να γνώριζαν πού βρισκόταν, ενώ οι γονείς του φέρονται να τον επισκέπτονταν όταν έρχονταν στην Ελλάδα.

Η σύλληψη και η ταυτοποίηση μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων

Η σύλληψη έγινε έπειτα από πληροφορία που έφτασε στην Ελλάδα μέσω της Interpol από τις Αρχές της Αυστραλίας. Η πληροφορία ανέφερε ότι ο καταζητούμενος ζούσε κοντά στο Αίγιο, χωρίς όμως να προσδιορίζεται ακριβώς η περιοχή.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας πραγματοποίησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή και συγκέντρωσαν πληροφορίες από κατοίκους. Οι έρευνες τους οδήγησαν σε συγκεκριμένο χωριό, όπου φέρεται να ζούσε ο 55χρονος με διαφορετικά στοιχεία.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε όταν ο Δαλαμάγκας βγήκε από την οικία του, καθώς οι αστυνομικοί δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν εύκολα το σπίτι. Ο ίδιος συνελήφθη και προσήχθη στην υπηρεσία μαζί με τη σύντροφό του και τον πατέρα του, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία.

Αρχικά, ο 55χρονος φέρεται να αρνήθηκε ότι είναι ο άνθρωπος που αναζητούσαν οι Αρχές της Αυστραλίας. Στη συνέχεια, όμως, οι αστυνομικοί τον ταυτοποίησαν μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, οι Αρχές είχαν εντοπίσει και ένα χαρακτηριστικό τατουάζ στο δεξί του μπράτσο, το οποίο βοήθησε στην αναγνώρισή του. Στην κατοχή του βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, τόξο με πέντε βέλη, δύο μαχαίρια και 13 κινητά τηλέφωνα.

Τι ανέφερε η μητέρα του Τζέιμς Δαλαμάγκα

Λίγες ώρες μετά τη σύλληψη, η μητέρα του μίλησε στο «Live News» και υποστήριξε ότι ο γιος της είχε κατηγορηθεί άδικα: «Αυτός ήταν σε άμυνα και το παιδί μου γλίτωσε από του Χάρου τα δόντια εκείνο το βράδυ. Τον έχουν κατηγορήσει άδικα. Αυτός ο κακοποιός είχε συμβόλαιο θανάτου για να μου σκοτώσει το παιδί μου».

Η ίδια πρόσθεσε: «Μάθαμε ότι ήταν ένας κακοποιός σε εγκληματική οργάνωση και τον είχαν πληρώσει να μου σκοτώσει το παιδί, για να σταματήσει να πολεμάει για τη δικαιοσύνη για τον Παναγιώτη μου, τον αδερφό του. Αυτό το βράδυ ήταν πολύ τυχερός, είχε Άγιο. Ο Γιαννόπουλος τον έβαλε μέσα στην κουζίνα, που έγραφαν ότι ήταν ένας γίγαντας, και τον έβαλε. Χωρισμένος, πόσες φορές είχε μπει στις φυλακές. Ο κουμπάρος μου έμενε απέναντι από το σπίτι και μας είπε ότι αυτός έμπαινε και έβγαινε στις φυλακές. Ο γιος μου είχε δουλέψει λίγο καιρό σεκιούριτι. Είχε τελειώσει πανεπιστήμιο, λογιστικές επιχειρήσεις. Λυπάμαι και αυτήν τη μάνα που έχασε τον γιο της, αλλά ο Γιαννόπουλος ήταν ένα κακοποιό στοιχείο».

Τι λέει το περιβάλλον της 46χρονης που συνελήφθη μαζί του

Στο «Live News» μίλησε και συγγενής της 46χρονης, η οποία συνελήφθη μαζί με τον Τζέιμς Δαλαμάγκα. Η ίδια ανέφερε ότι η οικογένεια γνώριζε ελάχιστα για εκείνον και ότι υπήρχε μυστικότητα γύρω από τη ζωή του: «Εμείς το μόνο που ξέραμε ήταν ότι είχαν βλάψει τον αδερφό του και φοβόταν και ο ίδιος. Υπήρχε μία μυστικοπάθεια. Φανταστείτε ότι εμείς έχουμε δει τον άνθρωπο δύο-τρεις φορές συνολικά. Έχει προβλήματα υγείας, είναι γεγονός. Δεν μπορώ να θυμηθώ πριν από πόσα χρόνια. Ήταν στα τελευταία του ο άνθρωπος. Όχι ότι δεν είναι παντρεμένος. Και η κοπέλα, βασικά, τρία χρόνια δεν είναι εκεί πέρα, γιατί είναι εκπαιδευτικός. Ήταν δύο χρόνια στη Σαντορίνη ως αναπληρώτρια. Αυτή τη χρονιά που διανύουμε τώρα και τελειώνει ήταν στην Αθήνα. Επίσης, πήγαινε μία φορά τον μήνα και έμενε για να δει τι κάνουν, ας πούμε. Δεν είχε καθημερινότητα εκεί για πάρα πολλά χρόνια. Είναι μία εικοσαετία».

Η αδερφή της 46χρονης μίλησε επίσης στην εκπομπή για τη γνωριμία της με τον Τζέιμς Δαλαμάγκα, τον οποίο η οικογένεια γνώριζε ως Αντώνη: «Είναι από την Αυστραλία. Καμιά φορά, αυτά που λέει… καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όπως λέει, τη θεωρεί γυναίκα του, αλλά δεν έχει χαρτιά, δεν έχει τίποτα. Καταρχάς, πώς είναι η αδερφή μου; Τι γίνεται, Παναγία μου; Έφυγε δύο μέρες για να δει τι γίνεται, γιατί ήταν άρρωστος ο πατέρας του, και τώρα ακούω αυτό.

Αύριο, κανονικά, θα έπρεπε να είναι στη δουλειά της και τώρα ακούω ότι είναι στα δικαστήρια. Θα τρελαθώ. Το αυτοκίνητο είναι δικό της.

Όταν αρρώστησε ο Αντώνης, που ήρθε με τον καρκίνο, μέσα σε πέντε μέρες, επειδή η αδερφή μου συμπαραστάθηκε, είπε: “Θα σου γράψω, γιατί είσαι η μάνα μου, η γυναίκα μου, η αδερφή μου, η ερωμένη μου”. Είχαν γνωριστεί στους Ολυμπιακούς. Δούλευε, ναι, και τον γνώρισε εκεί που δούλευε».

Η θέση της ΕΛ.ΑΣ. για την επιχείρηση

Για την υπόθεση μίλησε στην ίδια εκπομπή και η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία ανέφερε ότι η ερυθρά αγγελία για τον 55χρονο παρέμενε ενεργή. Η ίδια εξήγησε ότι οι ελληνικές Αρχές είχαν δεχθεί κατά καιρούς πληροφορίες για πιθανή παρουσία του σε διάφορες περιοχές της χώρας, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί κάτι από τις έρευνες.

«Κατ’ αρχάς, πρέπει να πούμε ότι η ερυθρά αγγελία για την αναζήτηση αυτού του ανθρώπου παρέμενε ενεργή. Αυτό σημαίνει ότι συνεχιζόταν κανονικά η δίωξή του από αυτή τη χώρα. Άρα, αναζητούνταν σε όλο τον κόσμο, από τη στιγμή που υπήρχε η ερυθρά αγγελία αναζήτησης.

Υπήρξαν κατά καιρούς αρκετές πληροφορίες που έφταναν στη χώρα μας, στις Αρχές της χώρας, οι οποίες ανέφεραν ότι βρισκόταν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, χωρίς βέβαια κάτι τέτοιο να έχει πιστοποιηθεί από τις αναζητήσεις αστυνομικών σε διάφορα μέρη, ακόμη και σε νησιά. Υπήρξαν στη συνέχεια άλλες πληροφορίες που ήθελαν αυτόν τον άνθρωπο να βρίσκεται στο εξωτερικό. Τον τελευταίο μήνα, όμως, ήρθε συγκεκριμένη πληροφορία μέσω της Interpol, από τις Αρχές της Αυστραλίας, που έλεγε ότι ο άνθρωπος αυτός ζει κοντά στο Αίγιο, χωρίς να προσδιορίζεται ακριβώς η περιοχή».

Η Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι οι έρευνες οδήγησαν τις Αρχές σε συγκεκριμένο χωριό της περιοχής: «Και εδώ αξίζουν συγχαρητήρια στους αστυνομικούς του τοπικού τμήματος, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, και οφείλουμε να το πούμε, γιατί μετά από επισταμένες αναζητήσεις και συζητήσεις με κατοίκους διαφόρων περιοχών, καθώς υπάρχουν αρκετά χωριά στη γύρω περιοχή, κατέληξαν στο ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος χρησιμοποιεί βέβαια άλλα στοιχεία και παλαιότερα ζούσε στο εξωτερικό, έμενε σε ένα συγκεκριμένο χωριό.

Έτσι πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση, όταν εξήλθε από την οικία του, καθώς δεν ήταν εύκολο να προσεγγίσουν οι αστυνομικοί την οικία του. Συνελήφθη και προσήχθη στην υπηρεσία μαζί με τους άλλους δύο κατηγορούμενους, τη σύντροφό του και τον πατέρα του, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία.

Βέβαια, αρχικά αρνούνταν και ο ίδιος ότι πρόκειται για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Στη συνέχεια, όμως, διαπιστώθηκε δακτυλοσκοπικά ότι πρόκειται για τον άνθρωπο που αναζητούν οι Αρχές της Αυστραλίας».

Πώς ζούσε στο χωριό κοντά στο Αίγιο

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., ο Τζέιμς Δαλαμάγκας ζούσε σε μικρό χωριό, όπου ελάχιστα σπίτια ήταν κατοικήσιμα. Η ίδια ανέφερε ότι οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως ο 55χρονος δεν είχε χρειαστεί να πραγματοποιήσει πράξεις με το ελληνικό Δημόσιο, ώστε να δώσει επίσημα στοιχεία ή να επιδείξει ταυτότητα.

«Αυτό που έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί είναι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν χρειάστηκε ποτέ να κάνει οποιαδήποτε πράξη με το ελληνικό Δημόσιο, ουσιαστικά, ώστε να χρειαστεί να δώσει τα στοιχεία του ή κάποια ταυτότητα. Η αλήθεια είναι ότι αναζητήθηκε αν υπάρχει κάποιο πλαστό έγγραφο ταυτοπροσωπίας αυτού του ανθρώπου, αλλά δεν βρέθηκε από τους αστυνομικούς. Κανείς στην περιοχή δεν γνώριζε το πραγματικό του όνομα, όπως διαπιστώσαμε από την έρευνα.

Όλοι γνώριζαν το ονοματεπώνυμο που έδινε σε όλο τον κόσμο. Δεν είχε πραγματοποιηθεί κάποια πράξη, με αποτέλεσμα να μη χρειαστεί ποτέ να δώσει ταυτότητα. Και φυσικά, δεν είχε ποτέ επαφή με κάποια αστυνομική υπηρεσία».

Η Κωνσταντία Δημογλίδου αναφέρθηκε και στους γονείς του 55χρονου, λέγοντας ότι σε συνεντεύξεις τους στην Αυστραλία υποστήριζαν πως δεν γνώριζαν πού βρίσκεται ο γιος τους. Σύμφωνα με την ίδια, οι Αρχές διαπίστωσαν ότι οι γονείς του γνώριζαν την τοποθεσία του και είχαν επαφή μαζί του.

Η παλαιότερη υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας

Στην εκπομπή αναφέρθηκε και παλαιότερη υπόθεση του 2014, όταν η μητέρα του Δαλαμάγκα είχε καταγγείλει περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. διευκρίνισε ότι τότε δεν υπήρξε αυτόφωρη διαδικασία, ώστε να προσαχθεί ο άνδρας και να γίνει εξακρίβωση των στοιχείων του.

«Καταγγέλθηκε το 2014 σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής, ουσιαστικά, ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Όμως δεν υπήρξε αυτόφωρη διαδικασία, ώστε ο άνθρωπος αυτός να προσαχθεί και, όπως προβλέπεται από την τακτική της Αστυνομίας, να γίνει αναζήτηση των στοιχείων του, να πληκτρολογηθεί και να υπάρξει εξακρίβωση. Εκεί, φυσικά, θα διαπιστωνόταν ότι πρόκειται για αυτόν τον άνθρωπο.

Άλλωστε, μετά τη σύλληψη υπάρχει δακτυλοσκόπηση, οπότε θα μπορούσαμε να αντιληφθούμε ότι πρόκειται για αυτόν τον άνθρωπο. Με αποτέλεσμα, η δικογραφία διαβιβάστηκε, όπως προβλέπεται, στον αρμόδιο εισαγγελέα. Δεν επεστράφη ποτέ, ώστε να ζητηθεί κάποια ενέργεια από αστυνομική υπηρεσία.

Αυτή η υπόθεση μπήκε σε δίκη. Υπήρξαν αρκετές αναβολές, βέβαια, όπως διαπιστώσαμε στη συνέχεια. Κάποια στιγμή δικάστηκε αυτή η υπόθεση, το 2019, και αυτός ο άνθρωπος αθωώθηκε».

Το φονικό στο Μπέλμορ

Το περιστατικό για το οποίο κατηγορείται ο Τζέιμς Δαλαμάγκας σημειώθηκε τον Απρίλιο του 1999, όταν ο ίδιος φέρεται να ήρθε στα χέρια με θαμώνα καταστήματος στο Σίδνεϊ. Ο Γιώργος Γιαννόπουλος, ο οποίος ήταν πατέρας δύο παιδιών, προσπάθησε να τους χωρίσει. Τότε, σύμφωνα με τις κατηγορίες, ο Δαλαμάγκας φέρεται να τον μαχαίρωσε στον λαιμό.

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος έπεσε νεκρός, ενώ ο φερόμενος ως δράστης εξαφανίστηκε. Η δολοφονία προκάλεσε σοκ στην ελληνική ομογένεια της Αυστραλίας, καθώς το θύμα ήταν ιδιαίτερα αγαπητό στην τοπική κοινωνία. Η αδελφή του έκανε όλα αυτά τα χρόνια εκκλήσεις για τον εντοπισμό του ανθρώπου που κατηγορείται για τη δολοφονία του.

Οι Αρχές της Αυστραλίας είχαν από τις πρώτες ημέρες πληροφορίες ότι ο Δαλαμάγκας βρισκόταν στην Ελλάδα. Οι ελληνικές Αρχές συνεργάζονταν με την Interpol για τον εντοπισμό του, ενώ το 2024 η Αστυνομία της Αυστραλίας προσέφερε αμοιβή 120.000 ευρώ για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

Η δολοφονία του αδελφού του και η εκπομπή «Φως στο Τούνελ»

Ο Δαλαμάγκας είχε μιλήσει στις κάμερες το 1998, όταν αναζητούσε δικαιοσύνη για τον αδελφό του, ο οποίος είχε σκοτωθεί κατά τη διάρκεια άγριας συμπλοκής. Έναν χρόνο αργότερα, ο ίδιος κατηγορήθηκε ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου έναν συμπατριώτη του.

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» είχε ασχοληθεί με την υπόθεση τον Φεβρουάριο του 2024. Τότε, η αδελφή του Γιώργου Γιαννόπουλου είχε μιλήσει στην εκπομπή και είχε ζητήσει να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Το ζήτημα της έκδοσης στην Αυστραλία

Η έκδοση του Τζέιμς Δαλαμάγκα στην Αυστραλία παραμένει ανοιχτό ζήτημα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, η διαδικασία τίθεται υπό νομική εξέταση, καθώς ο συλληφθείς είναι Έλληνας πολίτης και το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται έχει παραγραφεί στην Ελλάδα, καθώς έχουν συμπληρωθεί 25 χρόνια.

Στην Αυστραλία, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, δεν υπάρχει παραγραφή για το συγκεκριμένο αδίκημα. Επίσης, το αγγλοσαξονικό δίκαιο δεν προβλέπει ερήμην καταδίκη για τέτοιες υποθέσεις. Ο Δαλαμάγκας μπορεί να ζητήσει να δικαστεί στην Ελλάδα, όμως σε αυτήν την περίπτωση τίθεται ζήτημα παραγραφής.

Το Εφετείο Πατρών αναμένεται να εξετάσει το αίτημα έκδοσης μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Αν υπάρξει απόφαση υπέρ της έκδοσής του, ο ίδιος μπορεί να προσφύγει στον Άρειο Πάγο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το θέμα της παραγραφής είχε απασχολήσει έντονα τις Αρχές της Αυστραλίας. Οι έρευνες είχαν ενταθεί τον Απρίλιο του 2024, στα όρια της 25ετίας από τη δολοφονία του Γιώργου Γιαννόπουλου. Τότε υπήρχε πληροφορία ότι ο Δαλαμάγκας βρισκόταν στην Πρέβεζα, ενώ παλαιότερα είχαν γίνει έρευνες και στα Δωδεκάνησα.

Οι Αρχές είχαν εξετάσει επίσης ασαφείς πληροφορίες για πιθανές επαφές του με τον δολοφονηθέντα Γιάννη Μακρή στην υπόθεση της Γλυφάδας, καθώς και για πιθανή παρουσία του στην Αθήνα. Το τελευταίο διάστημα, όμως, οι πληροφορίες οδήγησαν τις έρευνες στην Αιγιάλεια, όπου τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Η υπόθεση περνά πλέον στο δικαστικό στάδιο, καθώς οι ελληνικές Αρχές εξετάζουν τα αδικήματα που τον βαρύνουν στην Ελλάδα, ενώ οι αυστραλιανές Αρχές αναμένουν την απόφαση για το αν ο Τζέιμς Δαλαμάγκας θα εκδοθεί στην Αυστραλία για να δικαστεί για τη δολοφονία του Γιώργου Γιαννόπουλου.