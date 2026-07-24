Νέα εμπορική «καταιγίδα» Τραμπ: Δασμοί σε 60 χώρες, ανάμεσά τους και η ΕΕ

Μετά τον Καναδά και τη Βραζιλία, στο στόχαστρο των νέων αμερικανικών τελωνειακών δασμών τίθενται από σήμερα 60 οικονομίες, μεταξύ των οποίων και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα νέα μέτρα τίθενται σε ισχύ μετά τη λήξη των προσωρινών δασμών που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ τον Φεβρουάριο.

Από τις 00:01 (ώρα Ουάσινγκτον, 07:01 ώρα Ελλάδας), κάποια προϊόντα των χωρών αυτών που εξάγονται στις ΗΠΑ θα επιβαρύνονται με τελωνειακούς δασμούς κυμαινόμενους από το 10 ως το 12,5%.

Παίρνουν τη σκυτάλη από τους τελωνειακούς δασμούς 10% που ανακοινώθηκαν τον Φεβρουάριο, η ισχύς των οποίων εκπνέει ακριβώς την ίδια ώρα.

Εκείνοι οι προσωρινοί τελωνειακοί δασμοί, διάρκειας 150 ημερών, αποφασίστηκαν και τέθηκαν σε εφαρμογή από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, που ακύρωσε τους περισσότερους από τους δασμούς που επέβαλε αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

US hits 60 countries with new tariffs based on forced labour probe https://t.co/Qit6S630pA — Financial Times (@FT) July 23, 2026



Οι νέοι δασμοί είναι καρπός «έρευνας» που άρχισε να διενεργείται στα μέσα Μαρτίου από τον αντιπρόσωπο του Λευκού Οίκου για το εμπόριο (USTR), Τζέιμισον Γκριρ, για να εξακριβωθεί, στη θεωρία τουλάχιστον, αν οι εμπορικοί εταίροι της Ουάσινγκτον έχουν εξαλείψει πλήρως από τις εφοδιαστικές αλυσίδες τους αγαθά παραγόμενα με «καταναγκαστική εργασία».

Όσες χώρες έχουν νομοθεσία που η Ουάσινγκτον βρίσκει ανεπαρκή ή ατελή ως προς το ζήτημα θα δουν να επιβάλλονται τελωνειακοί δασμοί 10% σε κάποια προϊόντα τους. Αυτή είναι η περίπτωση για τα κράτη μέλη της ΕΕ, τη Βρετανία, το Μεξικό και τον Καναδά, με άλλα λόγια κάποιων από τους πιο βασικούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Για τα υπόλοιπα κράτη, σχεδόν σαράντα, ανάμεσά τους την Κίνα, την Ιαπωνία, την Ελβετία και τη Νότια Κορέα, το επίπεδο των νέων δασμών θα είναι 12,5%.

Η ενέργεια και οι πρώτες ύλες αναμένεται να εξαιρεθούν από τα μέτρα, την ώρα που ο USTR συνεχίζει και άλλες έρευνες για πιθανές νέες επιβαρύνσεις.

Για να εξασφαλίσει πως δεν θα έχουν την ίδια τύχη με αυτούς που ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο, ο USTR βασίστηκε για την επιβολή τους σε νόμο του 1974 με τον οποίο δικαιολογήθηκε η επιβολή τελωνειακών δασμών σε προϊόντα συγκεκριμένων τομέων, όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο, ο χαλκός, η ξυλεία για κατασκευές και τα αυτοκίνητα ή ανταλλακτικά ή μέρη τους, που δεν αμφισβητούνται από τον κορυφαίο θεσμό της αμερικανικής δικαιοσύνης.

Πριν από τη νέα ομοβροντία, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς 25% που πλήττουν μέρος των εξαγόμενων προϊόντων της Βραζιλίας την Τετάρτη.

Και ο Καναδάς βρέθηκε τη Δευτέρα αντιμέτωπος με επιπρόσθετους δασμούς 50%, που θα τεθούν σε ισχύ σ’ έναν μήνα.

«Αδικαιολόγητοι»

Ο Αυστραλός υπουργός Εμπορίου έκρινε σήμερα ότι οι νέοι τελωνειακοί δασμοί σε προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ, βασικό σύμμαχο της χώρας, είναι «αδικαιολόγητοι».

«Αυτοί οι τελωνειακοί δασμοί είναι αδικαιολόγητοι, ασύμβατοι με τη συμφωνία μας για το ελεύθερο εμπόριο και θα έπρεπε να καταργηθούν», τόνισε ο Ντον Φάρελ.

Η Αυστραλία συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ σε προϊόντα των οποίων θα επιβληθεί σε λίγες ώρες τελωνειακός δασμός 12,5%.

BREAKING: Australian Trade Minister Don Farrell said the imposition of new tariffs by the US was “completely unjustified” and that he would continue to press US trade officials to remove all duties on Australian goods. 🔴More on https://t.co/5H0QqpfIYw pic.twitter.com/9vkQQzEXl6 — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) July 24, 2026

«Λυπάται» η Ιαπωνία

Τη «λύπη» της για τους νέους τελωνειακούς δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ εξέφρασε η ιαπωνική κυβέρνηση.

«Η βιομηχανία και το εμπόριο της Ιαπωνίας συμμορφώνονται προς τους διεθνείς κανόνες. Η Ιαπωνία λυπάται για το νέο μέτρο που επιβάλλει τελωνειακούς δασμούς, με μόνο κίνητρο (…) το ότι δεν υπάρχει απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων παραγόμενων με καταναγκαστική εργασία», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μινορού Κίχαρα.