Γκουτέρες: «Οι άμαχοι στη Γάζα συνεχίζουν να πληρώνουν βαρύ τίμημα κάθε μέρα»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, υπογράμμισε την ανάγκη να δοθεί τέλος στα «παρατεταμένα βάσανα» των κατοίκων της Γάζας, εκφράζοντας ανησυχία για τις συνθήκες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι άμαχοι. Επισήμανε ότι, παρά την ανακοινωθείσα εκεχειρία, οι άμαχοι συνεχίζουν να πληρώνουν βαρύ τίμημα και να χάνουν τη ζωή τους, με τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις να παρεμποδίζονται σοβαρά και τον έλεγχο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας να αυξάνεται.

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Διεθνή Νέα

Γκουτέρες
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την ανάγκη να δοθεί τέλος στα «παρατεταμένα βάσανα» των κατοίκων της Γάζας υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.
  • Ο Γκουτέρες τόνισε ότι «Παρά την λεγόμενη εκεχειρία στη Γάζα, οι άμαχοι συνεχίζουν να πληρώνουν βαρύ τίμημα κάθε μέρα».
  • Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επανέλαβε την έκκλησή του για τον τερματισμό της ανθρωπιστικής κρίσης και την προστασία των αμάχων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια λύση που θα οδηγήσει σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή.

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Την ανάγκη να δοθεί τέλος στα «παρατεταμένα βάσανα» των κατοίκων της Γάζας υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, εκφράζοντας ανησυχία για τις συνθήκες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι άμαχοι.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών επισήμανε ότι, παρά την εκεχειρία που έχει ανακοινωθεί στη Γάζα, οι άμαχοι εξακολουθούν να υφίστανται τις συνέπειες της σύγκρουσης.

«Παρά την λεγόμενη εκεχειρία στη Γάζα, οι άμαχοι συνεχίζουν να πληρώνουν βαρύ τίμημα κάθε μέρα», έγραψε ο Γκουτέρες.


Ο ίδιος πρόσθεσε ότι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους «στα σπίτια τους, στις κοινότητές τους και ενώ εκτελούν συνηθισμένες πράξεις της καθημερινής ζωής», κάνοντας παράλληλα αναφορά στην αύξηση του ελέγχου του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επανέλαβε την έκκλησή του για τον τερματισμό της ανθρωπιστικής κρίσης και την προστασία των αμάχων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια λύση που θα οδηγήσει σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή.

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