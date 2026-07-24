Γκουτέρες: «Οι άμαχοι στη Γάζα συνεχίζουν να πληρώνουν βαρύ τίμημα κάθε μέρα»

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Την ανάγκη να δοθεί τέλος στα «παρατεταμένα βάσανα» των κατοίκων της Γάζας υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, εκφράζοντας ανησυχία για τις συνθήκες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι άμαχοι.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών επισήμανε ότι, παρά την εκεχειρία που έχει ανακοινωθεί στη Γάζα, οι άμαχοι εξακολουθούν να υφίστανται τις συνέπειες της σύγκρουσης.

«Παρά την λεγόμενη εκεχειρία στη Γάζα, οι άμαχοι συνεχίζουν να πληρώνουν βαρύ τίμημα κάθε μέρα», έγραψε ο Γκουτέρες.



Ο ίδιος πρόσθεσε ότι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους «στα σπίτια τους, στις κοινότητές τους και ενώ εκτελούν συνηθισμένες πράξεις της καθημερινής ζωής», κάνοντας παράλληλα αναφορά στην αύξηση του ελέγχου του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επανέλαβε την έκκλησή του για τον τερματισμό της ανθρωπιστικής κρίσης και την προστασία των αμάχων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια λύση που θα οδηγήσει σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή.