Πλεύρης για μεταναστευτικό: Εντός του 2027 η λειτουργία του πρώτου κέντρου επιστροφών εκτός ΕΕ

Ο Θάνος Πλεύρης αποκάλυψε μιλώντας στην επιτροπή δημόσιας διοίκησης πως μπαίνει στην τελική ευθεία η κατασκευή και λειτουργία κέντρων επιστροφής παράτυπων μεταναστών σε τρίτες χώρες.

«Εντός του 2026 θα επέλθει η συμφωνία με την τρίτη χώρα ή τρίτες χώρες στην Αφρική και στην Ασία και η λειτουργία του κέντρου θα γίνει το 2027», είπε ο υπουργός κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ενώ αποκάλυψε πως στο περιθώριο του Συμβουλίου του Λουξεμβούργου την περασμένη εβδομάδα ήρθε σε μία πρώτη συνεννόηση με 4 χώρες για την άμεση δημιουργία κόμβου επιστροφής.

«Γερμανία Αυστρία, Δανία Ολλανδία και Ελλάδα έχουμε συμφωνήσει προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή ο κανονισμός τις επόμενες ημέρες να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και κόμβο επιστροφής, δηλαδή χώρο επιστροφής σε 3η χώρα, εκτός ΕΕ. Ήδη όλες οι χώρες έχουμε κάνει επαφή με τρίτες χώρες. Προσωπικά έχω επικοινωνήσει με χώρες της Αφρικανικής ηπείρου, στις επαφές υπάρχει εμπιστευτικότητα», ανέφερε ο κ. Πλεύρης, υπογραμμίζοντας πως τα κέντρα αυτά θα λειτουργήσουν υπό την πλήρη αιγίδα της ΕΕ και του ευρωπαϊκού δικαίου.

«Στόχος είναι να μπορούμε να έχουμε δεξαμενή πέρα από την επιστροφή στις χώρες καταγωγής τους, πέρα από την επιστροφή στις χώρες τις ασφαλείς να υπάρχει και επιστροφή σε 3η χώρα, από το να βρίσκονται αυτοί σε κλειστές δομές στα νησιά μας ή στην ενδοχώρα», πρόσθεσε, αναγνωρίζοντας πως υπάρχει πίεση από τον διάδρομο της Λιβύης προς την Κρήτη, αν και οι ροές στο Αιγαίο έχουν μειωθεί αισθητά.

«Θα μπορέσει να ανακουφίσει την Ελλάδα. Τους επόμενους μήνες θα υπάρξει και η ανακοίνωση της χώρας και η ακριβής συμφωνία και το ακριβές χρονικό πλαίσιο που θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει το κέντρο», δήλωσε.