Κορινθία: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς – Ενδείξεις ότι ξέσπασε ύστερα από εργασίες με χορτοκοπτικό μηχάνημα

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση μεγάλης φωτιάς στην Περαχώρα Κορινθίας, η οποία εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε δασική έκταση κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένης. Ενδείξεις από την έρευνα των ανακριτικών υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος δείχνουν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα, με αποτέλεσμα να αναμένεται σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

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φωτιά Κορινθία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς, που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (8/6) σε δασική έκταση στην περιοχή Περαχώρα της Κορινθίας.
  • Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν πλέον 106 πυροσβέστες, 30 οχήματα και εναέρια μέσα, ενώ εστάλη μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους να «Παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών».
  • Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα, με αναμενόμενη σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς, που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (8/6) σε δασική έκταση στην περιοχή Περαχώρα της Κορινθίας, κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένης.

Κορινθία: Μήνυμα από το 112 για τη μεγάλη φωτιά – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:45 σε δασική έκταση κοντά σε κατοικημένη περιοχή, ενώ στο σημείο πνέουν άνεμοι μέτριας έντασης.

Γι’ αυτό τον λόγο εστάλη νωρίτερα μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής. Στο μήνυμα του 112 επισημαίνεται: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

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Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η εικόνα της φωτιάς είναι βελτιωμένη.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν πλέον 106 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από 1η, 6η και 9η ΕΜΟΔΕ, 30 οχήματα και εθελοντές. Από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι συντονιστικό. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Οι πρώτες ενδείξεις για το πώς ξεκίνησε η φωτιά

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την οριοθέτηση της πυρκαγιάς, ενώ στο σημείο μεταβαίνει με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, η πυρκαγιά στην περιοχή της Περαχώρας Κορινθίας φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο.

Ως εκ τούτου, αναμένεται σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Δείτε εικόνες:

Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση

 

Πυρκαγιά Ενημέρωση
Πυρκαγιά Ενημέρωση

 

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