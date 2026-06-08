Κορινθία: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς – Ενδείξεις ότι ξέσπασε ύστερα από εργασίες με χορτοκοπτικό μηχάνημα

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Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς, που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (8/6) σε δασική έκταση στην περιοχή Περαχώρα της Κορινθίας, κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:45 σε δασική έκταση κοντά σε κατοικημένη περιοχή, ενώ στο σημείο πνέουν άνεμοι μέτριας έντασης.

Γι’ αυτό τον λόγο εστάλη νωρίτερα μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής. Στο μήνυμα του 112 επισημαίνεται: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η εικόνα της φωτιάς είναι βελτιωμένη.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν πλέον 106 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από 1η, 6η και 9η ΕΜΟΔΕ, 30 οχήματα και εθελοντές. Από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι συντονιστικό. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Οι πρώτες ενδείξεις για το πώς ξεκίνησε η φωτιά

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την οριοθέτηση της πυρκαγιάς, ενώ στο σημείο μεταβαίνει με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, η πυρκαγιά στην περιοχή της Περαχώρας Κορινθίας φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο.

Ως εκ τούτου, αναμένεται σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Δείτε εικόνες:

Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση