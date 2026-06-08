Φωτιά στο Σκάλωμα Λουτρακίου – Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

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Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Σκάλωμα Λουτρακίου, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Περαχώρας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, καθώς και εθελοντικές ομάδες, προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή επιχειρούν ήδη 56 πυροσβέστες με 17 οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και 2 πεζοπόρα ενώ έχουν ριχθεί στη μάχη και εναέρια μέσα.

Συγκεκριμένα επιχειρούν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο της πυροσβεστικής.