Φωτιά στο Σκάλωμα Λουτρακίου – Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Σκάλωμα Λουτρακίου, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εθελοντικών ομάδων και εναέριων μέσων. Στην περιοχή επιχειρούν 56 πυροσβέστες με 17 οχήματα, υποστηριζόμενοι από εθελοντές, 2 πεζοπόρα τμήματα, 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο της πυροσβεστικής.

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Φωτιά στο Λουτράκι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Σκάλωμα Λουτρακίου, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
  • Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντικές ομάδες, ενώ επιχειρούν 56 πυροσβέστες με 17 οχήματα.
  • Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και εναέρια μέσα, με 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο να επιχειρούν στην περιοχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Σκάλωμα Λουτρακίου, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Φωτιά στο Λουτράκι

Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Περαχώρας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, καθώς και εθελοντικές ομάδες, προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά.

Φωτιά στο Λουτράκι

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή επιχειρούν ήδη 56 πυροσβέστες με 17 οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και 2 πεζοπόρα ενώ έχουν ριχθεί στη μάχη και εναέρια μέσα.

Φωτιά στο Λουτράκι

Συγκεκριμένα επιχειρούν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο της πυροσβεστικής.

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