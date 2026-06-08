Φωτιά σε πετρελαιοφόρο ανοικτά του Ομάν με 24 Ινδούς ναυτικούς

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Φωτιά εκδηλώθηκε σε πετρελαιοφόρο ανοικτά των ακτών του Ομάν, στο οποίο επέβαιναν 24 Ινδοί ναυτικοί, σύμφωνα με τις ινδικές ναυτιλιακές αρχές.

Όπως έγινε γνωστό, το πλοίο με σημαία Μαδαγασκάρης «Marivex» δεν μετέφερε φορτίο τη στιγμή του περιστατικού, αναφέρει το Al Jazeera.

Ο διευθυντής του ομοσπονδιακού υπουργείου Λιμένων και Ναυτιλίας της Ινδίας, Οπές Κουμάρ Σάρμα, δήλωσε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Σε εξέλιξη ο συντονισμός των αρχών

«Όλοι οι Ινδοί ναυτικοί είναι αυτή τη στιγμή ασφαλείς. Συντονιζόμαστε με το υπουργείο Εξωτερικών, τις ινδικές διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό, το Ινδικό Ναυτικό και το υπουργείο Άμυνας για να διασφαλίσουμε την ασφάλειά τους», ανέφερε ο Σάρμα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά στο πλοίο, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό.