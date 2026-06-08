Κρεμλίνο: Εξαπέλυσε «πυρά» κατά Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ – «Συζητούν για ειρήνη, αλλά βοηθούν το Κίεβο με νέα όπλα»

Το Κρεμλίνο εξέφρασε την αντίθεσή του στην ασυμβίβαστη θέση των ηγετών της Γερμανίας, Γαλλίας και Βρετανίας, οι οποίοι συζητούν για ειρήνη στην Ουκρανία ενώ ταυτόχρονα παρέχουν νέα όπλα στο Κίεβο. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στην αποδέσμευση 6,6 δισ. ευρώ για στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, μετά την άρση του ουγγρικού βέτο από τον νέο πρωθυπουργό Πίτερ Μαγιάρ.

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Διεθνή Νέα

Κρεμλίνο
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας συζήτησαν για την ειρήνη στην Ουκρανία, αλλά βοηθούν το Κίεβο με νέα όπλα, μια θέση που είναι ασύμβατη.
  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά τον τρόπο χρήσης 6,6 δισ. ευρώ για στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, μετά την άρση του ουγγρικού βέτο από τον νέο πρωθυπουργό Πίτερ Μαγιάρ.
  • Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, πρότεινε οι πόροι αυτοί να χρησιμοποιηθούν για αποζημίωση κρατών μελών και για χρηματοδότηση νέας κοινής αγοράς όπλων για την Ουκρανία.

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Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ηγέτες της Γερμανίας (Φρίντριχ Μερτς), της Γαλλίας (Εμανουέλ Μακρόν) και της Βρετανίας (Κιρ Στάρμερ) συζήτησαν για την ειρήνη στην Ουκρανία, αλλά βοηθούν το Κίεβο με νέα όπλα για να συνεχίσει τον πόλεμο, μια θέση που, όπως σημείωσε η ρωσική προεδρία, είναι ασύμβατη.

Οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας ανακοίνωσαν χθες, Κυριακή, ότι υποστηρίζουν πρόταση για συνομιλίες ανάμεσα στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, για να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν μια κατάπαυση του πυρός, και ότι η Ευρώπη θα διαδραματίσει έναν ρόλο.

Αποζήμιωση κρατών-μελών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσει τα 6,6 δισ. ευρώ τα οποία αρχικά προορίζονταν για την αποζημίωση των κρατών μελών που βοήθησαν στρατιωτικά την Ουκρανία, μετά την άρση του ουγγρικού βέτο, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ, νικητής των εκλογών του Απριλίου, ήρε το βέτο που είχε ασκήσει ο προκάτοχός του Βίκτορ Ορμπάν σε αυτά τα κεφάλαια που χρησιμοποιούνται για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη (EPF).

«Έχουμε έναν νέο Ούγγρο πρωθυπουργό, κάτι που επίσης σημαίνει ότι προχωράμε με την αποδέσμευση των 6,6 δισεκ. ευρώ», δήλωσε η Κάγια Κάλας πριν την έναρξη μιας άτυπης συνόδου των υπουργών Άμυνας της ΕΕ στη Λευκωσία.

Αυτοί οι πόροι του EPF προορίζονται για την αποζημίωση των κρατών μελών της ΕΕ που έχουν βοηθήσει στρατιωτικά την Ουκρανία. Όμως το βέτο του Ορμπάν, που διατήρησε τις στενές του επαφές με τη Ρωσία ακόμη και μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, είχε μπλοκάρει τη διαδικασία για την οποία απαιτείται η ομόφωνη έγκριση και των 27 χωρών.

Η Κάλας επεσήμανε ότι παρουσίασε πρόταση η οποία περιλαμβάνει την αποζημίωση των χωρών της ΕΕ, αλλά και τη δυνατότητα παροχής νέας οικονομικής βοήθειας προκειμένου να συνεχιστεί η υποστήριξη προς το Κίεβο.

«Προτείνω να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους πόρους για να αποζημιώσουμε τις χώρες μέλη για τις προηγούμενες παραδόσεις όπλων, προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε νέα κοινή αγορά» όπλων για την Ουκρανία, επεσήμανε η Κάλας στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Τόσο η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας όσο και κάποιες χώρες της ΕΕ είχαν εκφράσει τον τελευταίο καιρό την επιθυμία τους μέρος των χρημάτων αυτών να χρησιμοποιηθεί ώστε να βοηθηθεί η Ουκρανία να αγοράσει ή να κατασκευάσει όπλα.

Η νίκη του Μαγιάρ άλλαξε τα δεδομένα στις σχέσεις της Ουγγαρίας με την ΕΕ.

Ήδη η Βουδαπέστη έχει άρει το βέτο της στην καταβολή ενός ευρωπαϊκού δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία. Η ΕΕ από την πλευρά της ανακοίνωσε την αποδέσμευση περίπου 16 δισεκ. ευρώ για την Ουγγαρία, ευρωπαϊκοί πόροι που είχαν παγώσει επί χρόνια επί πρωθυπουργίας Ορμπάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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