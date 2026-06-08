«Καμπανάκι» από τους επιστήμονες: Οι φονικές αμοιβάδες απειλούν πλέον όλο τον πλανήτη

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι ελεύθερα διαβιούσες αμοιβάδες ενδέχεται να αποτελούν μια υποτιμημένη απειλή για τη δημόσια υγεία, καθώς είναι ικανές να προκαλέσουν θανατηφόρες λοιμώξεις και να προστατεύσουν άλλα επικίνδυνα μικρόβια από την επεξεργασία του νερού.

Η κλιματική αλλαγή και οι γηρασμένες υποδομές θα μπορούσαν να βοηθήσουν αυτούς τους ανθεκτικούς οργανισμούς να εξαπλωθούν ευρύτερα τα επόμενα χρόνια. Ερευνητές του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας προειδοποιούν ότι μια ελάχιστα γνωστή ομάδα μικροβίων θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια πολύ μεγαλύτερη απειλή για την ανθρώπινη υγεία.

Αυτοί οι οργανισμοί, γνωστοί ως ελεύθερα διαβιούσες αμοιβάδες, εντοπίζονται στο νερό και το έδαφος, όμως οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι ορισμένα είδη προκαλούν ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία, καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται και τα δίκτυα ύδρευσης παλιώνουν.

Σε άρθρο τους στο περιοδικό Biocontaminant, ερευνητές αναδεικνύουν τις ελεύθερα διαβιούσες αμοιβάδες ως υποτιμημένο κίνδυνο δημόσιας υγείας. Παράγοντες όπως η κλιματική αλλαγή, οι γηρασμένες υποδομές ύδρευσης και η ανεπαρκής παρακολούθηση ενδέχεται να αυξήσουν τη διασπορά τους, απαιτώντας αυξημένη επαγρύπνηση.

Οι μηχανισμοί της απειλής: Τι καθιστά τις αμοιβάδες επικίνδυνες;

Οι αμοιβάδες είναι μονοκύτταροι οργανισμοί που ζουν συνήθως σε φυσικά περιβάλλοντα, όπως λίμνες, ποτάμια, το έδαφος και τα δίκτυα ύδρευσης. Οι περισσότερες δεν βλάπτουν τον άνθρωπο, όμως ένας μικρός αριθμός από αυτές μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ασθένειες.

Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα είναι η Naegleria fowleri, η οποία αποκαλείται μερικές φορές και «αμοιβάδα που τρώει τον εγκέφαλο». Αυτός ο οργανισμός μπορεί να προκαλέσει μια σπάνια αλλά εξαιρετικά θανατηφόρα λοίμωξη του εγκεφάλου, όταν μολυσμένο νερό εισέλθει στη μύτη, συνήθως κατά τη διάρκεια της κολύμβησης ή άλλων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων στο νερό.

«Αυτό που καθιστά αυτούς τους οργανισμούς ιδιαίτερα επικίνδυνους είναι η ικανότητά τους να επιβιώνουν σε συνθήκες που θα εξόντωναν πολλά άλλα μικρόβια», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας Longfei Shu από το Πανεπιστήμιο Sun Yat-sen. «Μπορούν να αντέξουν σε υψηλές θερμοκρασίες, σε ισχυρά απολυμαντικά όπως το χλώριο, ακόμη και να ζήσουν μέσα σε δίκτυα διανομής νερού που οι άνθρωποι θεωρούν ασφαλή».

Η «κρυψώνα» των μικροβίων: Πώς οι αμοιβάδες προστατεύουν άλλα παθογόνα

Ο κίνδυνος δεν προέρχεται μόνο από τις ίδιες τις αμοιβάδες. Οι ερευνητές προειδοποιούν επίσης ότι οι αμοιβάδες μπορούν να λειτουργήσουν ως ζωντανά καταφύγια για άλλα επιβλαβή μικρόβια.

Βακτήρια και ιοί μπορούν να κρυφτούν στο εσωτερικό των αμοιβάδων, όπου προστατεύονται από τα απολυμαντικά και άλλες μεθόδους επεξεργασίας. Αυτό επιτρέπει σε ορισμένα παθογόνα να επιβιώνουν για μεγαλύτερο διάστημα στα δίκτυα πόσιμου νερού και, ενδεχομένως, να εξαπλώνονται πιο αποτελεσματικά.

Οι επιστήμονες αναφέρονται σε αυτό ως το «φαινόμενο του Δούρειου Ίππου», ενώ οι ερευνητές επισημαίνουν ότι μπορεί επίσης να διαδραματίζει ρόλο στην εξάπλωση της ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά.

Κλιματική κρίση: Επιταχυντής για την εξάπλωση των αμοιβάδων

Οι αυξανόμενες παγκόσμιες θερμοκρασίες θα μπορούσαν να επιδεινώσουν το πρόβλημα. Οι θερμόφιλες αμοιβάδες ενδέχεται να είναι σε θέση να επιβιώσουν και να εξαπλωθούν σε περιοχές όπου κάποτε σπάνιζαν, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες έκθεσης του ανθρώπου σε αυτές.

Πρόσφατες εξάρσεις λοιμώξεων που συνδέονται με δραστηριότητες αναψυχής στο νερό έχουν ήδη προκαλέσει ανησυχία σε αρκετές χώρες. Καθώς οι θερμές συνθήκες γίνονται ολοένα και πιο συχνές, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι οι υπεύθυνοι διαχείρισης των υδάτων και οι υγειονομικές αρχές ίσως χρειαστεί να προετοιμαστούν για κινδύνους που κάποτε θεωρούνταν σπάνιοι ή περιορισμένοι σε συγκεκριμένες περιοχές.

Έκκληση από την επιστημονική κοινότητα για θωράκιση των δικτύων ύδρευσης

Οι συγγραφείς ζητούν μια συντονισμένη στρατηγική «Ενιαίας Υγείας» (One Health), η οποία θα συνδυάζει την ανθρώπινη υγεία, την περιβαλλοντική επιστήμη και τη διαχείριση των υδάτων.

Επισημαίνουν ότι απαιτείται καλύτερη επιτήρηση, ταχύτερα διαγνωστικά εργαλεία και πιο προηγμένες τεχνολογίες επεξεργασίας του νερού, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος προτού εκδηλωθούν λοιμώξεις.

«Οι αμοιβάδες δεν αποτελούν απλώς ένα ιατρικό ή ένα περιβαλλοντικό ζήτημα», δήλωσε ο Σου (Shu). «Βρίσκονται στο σημείο τομής και των δύο, και η αντιμετώπισή τους απαιτεί ολοκληρωμένες λύσεις που προστατεύουν τη δημόσια υγεία απευθείας στην πηγή της».