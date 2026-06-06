Επιστήμονες δημιούργησαν το πρώτο εμβόλιο σχεδιασμένο από Τεχνητή Νοημοσύνη – Στόχος η πρόληψη μελλοντικών πανδημιών

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Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ ανακοίνωσαν ότι ανέπτυξαν ένα νέο είδος εμβολίου, του οποίου το βασικό συστατικό σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου από Τεχνητή Νοημοσύνη, ανοίγοντας τον δρόμο για εμβόλια που θα μπορούσαν να προστατεύουν από ολόκληρες οικογένειες ιών και πιθανές μελλοντικές πανδημίες, αναφέρει το BBC.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, πρόκειται για την πρώτη φορά που ένα αντιγόνο σχεδιασμένο αποκλειστικά από σύστημα Tεχνητής Nοημοσύνης δοκιμάστηκε σε ανθρώπους.

Το πειραματικό εμβόλιο αναπτύχθηκε ώστε να προσφέρει προστασία απέναντι σε όλους τους κορωνοϊούς, συμπεριλαμβανομένων των παραλλαγών της Covid-19 αλλά και ζωικών ιών που θα μπορούσαν μελλοντικά να μεταδοθούν στον άνθρωπο.

Πώς σχεδιάστηκε το εμβόλιο

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν γενετικά δεδομένα από διαφορετικούς κορωνοϊούς που είχαν καταγραφεί από διεθνή προγράμματα επιτήρησης πιθανών υγειονομικών απειλών.

Η Tεχνητή Nοημοσύνη ανέλυσε τις αλληλουχίες και δημιούργησε ένα «υπερ-αντιγόνο», το οποίο θεωρητικά μπορεί να εκπαιδεύσει το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει ολόκληρη την οικογένεια των κορωνοϊών, ακόμη και εάν αυτοί μεταλλαχθούν ή εμφανιστούν νέα στελέχη.

«Προσπαθούμε να βρεθούμε μπροστά από την καμπύλη των εξελίξεων», δήλωσε ο καθηγητής Τζόναθαν Χίνι του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ.

«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε εμβόλια που θα μας προστατεύουν όχι μόνο από τους σημερινούς ιούς, αλλά και από εκείνους που θα μπορούσαν να προκαλέσουν την επόμενη πανδημία», πρόσθεσε.

Τα πρώτα αποτελέσματα των δοκιμών

Οι αρχικές δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε 39 εθελοντές και είχαν ως κύριο στόχο να αξιολογήσουν την ασφάλεια του εμβολίου.

Μια δεύτερη μελέτη, στην οποία συμμετέχουν περίπου 200 άτομα, βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να δώσει σαφέστερη εικόνα για το κατά πόσο το εμβόλιο ενεργοποιεί αποτελεσματικά το ανοσοποιητικό σύστημα.

Τα πρώτα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Infection, έδειξαν ότι η ανοσολογική απόκριση ήταν προς το παρόν μέτρια, ωστόσο οι επιστήμονες θεωρούν ότι η τεχνολογία παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές.

Νέα εμβόλια για γρίπη και Έμπολα

Η ερευνητική ομάδα εργάζεται ήδη πάνω σε αντίστοιχα εμβόλια για τη γρίπη, με στόχο τη δημιουργία ενός καθολικού εμβολίου που δεν θα χρειάζεται ετήσια προσαρμογή.

Παράλληλα, εξετάζεται η ανάπτυξη εμβολίων για τη γρίπη των πτηνών H5N1, καθώς και για αιμορραγικούς πυρετούς όπως ο Έμπολα.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η Tεχνητή Nοημοσύνη μπορεί να επιταχύνει σημαντικά την ανάπτυξη νέων εμβολίων και να βελτιώσει την προετοιμασία της ανθρωπότητας απέναντι σε μελλοντικές υγειονομικές κρίσεις.