Γαλλία: Ερωτήματα για πιθανές παραλείψεις των αρχών μετά την εξαφάνιση της 11χρονης Λιάννα

Η γαλλική κυβέρνηση εξετάζει πιθανές δυσλειτουργίες στη λειτουργία της Δικαιοσύνης μετά την υπόθεση της 11χρονης Λιάννα, καθώς πληθαίνουν τα ερωτήματα για το κατά πόσο η εξαφάνιση και ο πιθανός θάνατός της θα μπορούσαν να είχαν αποτραπεί εάν οι αρχές είχαν χειριστεί διαφορετικά προηγούμενες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος ανηλίκων.

Η 11χρονη εξαφανίστηκε στις 29 Μαΐου κοντά στην πόλη Φλεράνς της νοτιοδυτικής Γαλλίας, όπου εθεάθη για τελευταία φορά να επιβιβάζεται στο αυτοκίνητο ενός άνδρα. Ύστερα από πολυήμερες έρευνες, οι αρχές εντόπισαν την Πέμπτη τη σορό ενός παιδιού σε εγκαταλελειμμένο σιλό. Το παιδί φορούσε τα ίδια ρούχα με τη Λιάννα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επίσημη διαδικασία ταυτοποίησης.

Ως βασικός ύποπτος κρατείται ένας 41χρονος πατέρας δύο παιδιών, η κόρη του οποίου ήταν συμμαθήτρια και φίλη της 11χρονης.

Στο μικροσκόπιο προηγούμενες καταγγελίες

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στη Γαλλία, καθώς αποκαλύφθηκε ότι ο ύποπτος είχε βρεθεί στο παρελθόν στο επίκεντρο καταγγελιών που αφορούσαν ανήλικα κορίτσια.

Η εισαγγελέας Κλεμάνς Μάγερ ανέφερε ότι το 2017 είχε γίνει αναφορά από μητέρα 17χρονης, η οποία διατηρούσε σχέση με τον άνδρα. Η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο το 2018, καθώς η ανήλικη είχε δηλώσει ότι η σχέση ήταν συναινετική, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το 2022 κατατέθηκε νέα καταγγελία που αφορούσε φερόμενο βιασμό παιδιού κάτω των 15 ετών το 2020. Η υπόθεση αρχειοθετήθηκε το 2024 λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων.

Στις 22 Αυγούστου 2025, η μητέρα ενός ακόμη κοριτσιού κατήγγειλε ότι η κόρη της είχε υποστεί βιασμό στο σπίτι του υπόπτου μεταξύ Σεπτεμβρίου 2024 και Μαΐου 2025.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εισαγγελία, εννέα μήνες αργότερα και μέχρι την εξαφάνιση της Λιάννα, ο ύποπτος δεν είχε ακόμη κληθεί να καταθέσει για την υπόθεση.

Κυβερνητική παρέμβαση

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ακύρωσε προγραμματισμένη επίσκεψη στη βόρεια Γαλλία προκειμένου να προεδρεύσει κυβερνητικής σύσκεψης για την υπόθεση στο Παρίσι.

Παράλληλα, ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν έκανε λόγο για υπόθεση που έχει προκαλέσει «τρόμο» στις αρχές και συγκάλεσε σύσκεψη όλων των εισαγγελέων της χώρας.

«Το σύστημα δεν λειτουργεί»

Ο δήμαρχος της Φλεράνς, Γκρεγκορί Μπομπατό, έκανε λόγο για σοβαρές δυσλειτουργίες στον τρόπο διεξαγωγής των ερευνών.

«Υπάρχει βαθιά δυσλειτουργία στις έρευνες και στον τρόπο που διεξάγονται», δήλωσε, διερωτώμενος αν οι αρχές πρέπει να περιμένουν πάντα πλήρως αποδεδειγμένα στοιχεία πριν λάβουν μέτρα για την προστασία των παιδιών.

Αντίστοιχα, η Αν Σεσίλ Μαγιφέρ από το Ίδρυμα Γυναικών εξέφρασε την οργή της για τον χειρισμό των καταγγελιών.

«Ένα ακόμη 10χρονο κορίτσι βρήκε το θάρρος να μιλήσει στους γονείς του. Οι γονείς το πίστεψαν, προσέφυγαν στην αστυνομία, υπέβαλαν καταγγελία και στη συνέχεια δεν συνέβη τίποτα», δήλωσε.

«Το σύστημα δεν λειτουργεί», πρόσθεσε.