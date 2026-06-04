Θρίλερ στη Γαλλία: Βρέθηκε σορός κοντά στο σημείο εξαφάνισης της 11χρονης Λιάννα

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Δραματική τροπή παίρνει η υπόθεση της εξαφάνισης της 11χρονης Λιάννα στη Γαλλία, καθώς οι αρχές εντόπισαν σορό σε περιοχή κοντά στο σημείο όπου χάθηκαν τα ίχνη της ανήλικης.

Σύμφωνα με το BFMTV, η σορός βρέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Ιουνίου στην περιοχή Πουϊκασκιέ, περίπου 15 χιλιόμετρα από τη Φλεράνς του νομού Ζερ, όπου η 11χρονη είχε θεαθεί για τελευταία φορά την Παρασκευή 29 Μαΐου.

Οι γονείς της Λιάννα έχουν ήδη ενημερωθεί από τις αρχές, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει επίσημη ταυτοποίηση της σορού. Οι γαλλικές αρχές προχωρούν σε συμπληρωματικές εξετάσεις προκειμένου να εξακριβωθεί η ταυτότητα του νεκρού ατόμου.

Η εξαφάνιση της 11χρονης

Η Λιάννα εξαφανίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής, λίγο μετά την αποχώρησή της από το σχολείο. Μάρτυρες είχαν αναφέρει ότι την είδαν να επιβιβάζεται στο όχημα ενός 41χρονου άνδρα, πατέρα συμμαθήτριάς της. Οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιώθηκαν αργότερα από υλικό καμερών ασφαλείας.

Ο άνδρας, Ζερόμ Μπαρελά, υποστήριξε αρχικά ότι η 11χρονη μπήκε στο αυτοκίνητό του, αλλά ισχυρίστηκε πως την άφησε αργότερα στην πισίνα της Φλεράνς.

Παρά τους ισχυρισμούς του, οι δικαστικές αρχές του απήγγειλαν κατηγορίες για απαγωγή και παράνομη κράτηση ανηλίκου κάτω των 15 ετών και διέταξαν την προφυλάκισή του.

Στο μικροσκόπιο το παρελθόν του υπόπτου

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε την Τετάρτη, η εισαγγελέας του Ως, Κλεμάνς Μάγιερ, αποκάλυψε ότι ο 41χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, σε βάρος του είχαν κατατεθεί καταγγελίες και αναφορές που αφορούσαν ανήλικα κορίτσια, ενώ εξετάζονται και παλαιότερες υποθέσεις που είχαν τεθεί στο αρχείο ή δεν είχαν προχωρήσει δικαστικά.

Η αποκάλυψη αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Γαλλία και έχει οδηγήσει την κυβέρνηση στην έναρξη διοικητικής έρευνας για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες τις προηγούμενες καταγγελίες.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αστυνομικοί και οι δικαστικές αρχές αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα δείξουν αν η σορός που βρέθηκε ανήκει στην 11χρονη Λιάννα.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει τη γαλλική κοινή γνώμη, ενώ η αγωνία της οικογένειας παραμένει στο αποκορύφωμα μέχρι να υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση για την ταυτότητα της σορού.