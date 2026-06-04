Η Σουηδία κατέσχεσε πλοίο που φέρεται να μετέφερε παράνομα ουκρανικά σιτηρά από κατεχόμενα εδάφη

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Στην κατάσχεση του φορτηγού πλοίου Caffa, το οποίο βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων και φέρεται να συμμετείχε στην παράνομη εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών από κατεχόμενα εδάφη, προχώρησαν οι σουηδικές αρχές μετά από αίτημα της Ουκρανίας.

Όπως ανακοίνωσε ο γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας, Ρουσλάν Κραβτσένκο, δικαστήριο της Σουηδίας ενέκρινε στις 4 Ιουνίου την κατάσχεση του πλοίου.

Πρώτη τέτοια απόφαση μετά από ουκρανικό αίτημα

«Πρόκειται για την πρώτη υπόθεση κατά την οποία ξένο δικαστήριο ενέκρινε την κατάσχεση πλοίου που φέρεται να εμπλέκεται στην παράνομη εξαγωγή ουκρανικών αγαθών από προσωρινά κατεχόμενα εδάφη, έπειτα από αίτημα διεθνούς δικαστικής συνδρομής των ουκρανικών εισαγγελικών αρχών», δήλωσε ο Κραβτσένκο.

Το πλοίο είχε εντοπιστεί και ακινητοποιηθεί από τη Σουηδική Ακτοφυλακή στη Βαλτική Θάλασσα τον Μάρτιο. Αν και έφερε σημαία της Γουινέας, οι σουηδικές αρχές έκριναν ότι στην πράξη ήταν «χωρίς κρατική υπαγωγή».

Κατηγορίες για μεταφορά κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, το Caffa πραγματοποιούσε επανειλημμένα δρομολόγια προς και από ρωσοκρατούμενα εδάφη της Ουκρανίας, παραβιάζοντας τη νομοθεσία.

Για να αποκρύπτει τις δραστηριότητές του, φέρεται να χρησιμοποιούσε ψευδή στοιχεία νηολόγησης και καταχωριζόταν σε διεθνείς βάσεις δεδομένων ως «Guinea False», αναφέρει το The Kyiv Independent.

Ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου για θέματα κυρώσεων, Βλαντισλάβ Βλάσιουκ, ανέφερε ότι το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από το Μαρόκο προς την Αγία Πετρούπολη μεταφέροντας σιτηρά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Caffa είχε εμπλακεί και στο παρελθόν σε μεταφορές σιτηρών από κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη, μεταξύ των οποίων και φορτίο που αναχώρησε από το λιμάνι της Σεβαστούπολης στην Κριμαία τον Ιούλιο του 2025 και κατέληξε στο συριακό λιμάνι της Ταρτούς.

Έρευνα για το πλήρωμα

Το Κίεβο ζήτησε από τις σουηδικές αρχές να ερευνήσουν το πλοίο, να ανακρίνουν τον πλοίαρχο και τα μέλη του πληρώματος και να προχωρήσουν στην κατάσχεσή του.

«Η υπόθεση αυτή στέλνει ένα σαφές μήνυμα: καμία παραποίηση σημαίας, διαδρομής ή στοιχείων νηολόγησης δεν μπορεί να εξασφαλίσει ατιμωρησία», τόνισε ο Κραβτσένκο.

«Η Ουκρανία εντοπίζει αυτές τις δραστηριότητες, τις τεκμηριώνει και τις αποδεικνύει», πρόσθεσε.