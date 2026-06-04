Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Το Σάββατο η απολογία του 41χρονου για τη δολοφονία της συζύγου του

Το πρωί του Σαββάτου θα απολογηθεί τελικά ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης Βασιλικής, στην Καλαμάτα, μία υπόθεση που έχει προκαλέσει οργή και αποτροπιασμό.

Ο συνήγορος του κατηγορούμενου υπέβαλε αίτημα για αναβολή της απολογίας του, γιατί, όπως είπε, χρειάζεται περισσότερο χρόνο προκειμένου να μελετήσει τη δικογραφία, καθώς τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης περιήλθαν στην υπεράσπιση αργά το απόγευμα της Πέμπτης και, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπήρχε επαρκής χρόνος για την πλήρη ενημέρωση.

Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι ο 41χρονος δράστης της γυναικοκτονίας εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δέχθηκε πρώτος επίθεση από την σύζυγό του, επιμένοντας στον ισχυρισμό που έχει προβάλλει από την πρώτη στιγμή μετά τη σύλληψή του.

Το αίτημα του συνηγόρου του έγινε δεκτό κι έτσι ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου ενώπιον της ανακρίτριας το πρωί του Σαββάτου για να δώσει τις εξηγήσεις του για το στυγερό έγκλημα.

Ο 41χρονος δολοφόνησε την Βασιλική, με περισσότερες από 40 μαχαιριές, τα ξημερώματα της Δευτέρας μέσα στο σπίτι της οικογένειας, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα δύο παιδιά τους, ηλικίας 6 και 10 ετών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο δράστης ασκούσε βία σε βάρος της 39χρονης, η οποία το τελευταίο διάστημα έψαχνε δουλειά σε μία προσπάθεια να καταφέρει να σταθεί στα πόδια της οικονομικά και να φύγει μακριά από τον κακοποιητή της.

Μάλιστα, σύμφωνα με ρεπορτάζ, ο 41χρονος είχε τοποθετήσει gps tracker στο όχημα της Βασιλικής, αλλά και «κοριούς» στο σπίτι τους, ώστε να γνωρίζει ανά πάσα ώρα και στιγμή τις κινήσεις της γυναίκας, πού πηγαίνει, με ποιους μιλάει και τι λέει.

«Η γυναίκα προσπαθούσε να σωθεί»

Μία νέα μαρτυρία έρχεται να ρίξει φως στα όσα φρικτά συνέβησαν στο σπίτι της οικογένειας, το βράδυ του άγριου εγκλήματος.

Στον Alpha μίλησε ο άνθρωπος που αντιλήφθηκε πρώτος το περιστατικό και έτρεξε στο διαμέρισμα πριν φτάσει η Αστυνομία.

«Ήταν μούσκεμα και σε μια άθλια κατάσταση, γεμάτος αίματα στα πόδια και στα χέρια», είπε αρχικά ο γείτονας αναφερόμενος στον δράστη.

Στη συνέχεια περιέγραψε τις φωνές που άκουσε από το σπίτι του ζευγαριού, λίγη ώρα πριν αποκαλυφθεί η τραγωδία. «Ακούστηκε βοήθεια, πολλές φορές και “μη, γιατί”, τέτοια λόγια μία αναστάτωση. Προφανώς η γυναίκα προσπαθούσε να σωθεί», ανέφερε.

Ο μάρτυρας μίλησε και για τη στιγμή κατά την οποία ο 41χρονος δράστης άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος. «Μόλις άνοιξε την πόρτα, εγώ τα έχασα. Tου λέει ο αστυνομικός: “Πού είναι η γυναίκα σου; Θέλω να δω τη γυναίκα σου”. Και μας λέει: “Είναι εκεί πίσω”. Του είπαν κάθισε κάτω και του έβαλαν χειροπέδες».

Οι μαρτυρίες των γειτόνων ενισχύουν την εικόνα έντασης που φέρεται να υπήρχε το τελευταίο διάστημα μέσα στο σπίτι. Γείτονες ανέφεραν ότι τον τελευταίο χρόνο άκουγαν συχνά το ζευγάρι να καυγαδίζει έντονα, ενώ, σύμφωνα με όσα υποστήριξαν, οι φωνές και οι εντάσεις ήταν επαναλαμβανόμενες.

«”Μη με ακουμπάς”, του έλεγε. “Μη με ξανακουμπήσεις χέρι πάνω μου. Θέλω να χωρίσω. Δεν σε θέλω άλλο. Θέλω να φύγω, καταλαβαίνεις;”», φέρεται να ήταν τα λόγια της 39χρονης τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, σύμφωνα με γείτονα του ζευγαριού.

Η ανησυχία των γειτόνων είχε εκδηλωθεί και την προηγούμενη εβδομάδα, όταν, σύμφωνα με όσα ανέφεραν, κάλεσαν δύο φορές την Αστυνομία εξαιτίας των φωνών που άκουγαν. Ωστόσο, όπως υποστήριξαν, δόθηκε λάθος διεύθυνση και οι αστυνομικοί πήγαν σε άλλη πολυκατοικία.

«Ακούσαμε φωνές, ένταση. Κάποια γυναίκα να φωνάζει, αλλά όχι ακριβώς βοήθεια, φωνές και καλέσαμε την αστυνομία. Ήρθε η αστυνομία, αλλά πήγε σε άλλη πολυκατοικία», είπε γειτόνισσα της 39χρονης Βασιλικής.