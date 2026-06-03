Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Θα πάμε μια βόλτα με το περιπολικό» – Τα πρώτα λόγια των αστυνομικών στα παιδιά και τα ερωτήματα

Η γυναικοκτονία στην Καλαμάτα έχει προκαλέσει σοκ για την αγριότητα με την οποία ο 41χρονος έβαλε τέλος στη ζωή της συζύγου του, ενώ βασικό ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές, είναι πώς και γιατί δεν αντιλήφθηκαν το παραμικρό τα δύο μικρά κορίτσια του ζευγαριού, ηλικίας 10 και 6 ετών, που κοιμούνταν στο διπλανό δωμάτιο.

Το μυστήριο περιπλέκεται μετά τον εντοπισμό μιας καρτέλας ηρεμιστικών χαπιών που βρέθηκε στο διαμέρισμα και εξετάζεται αν είχαν χορηγηθεί στα παιδιά προκειμένου να μην καταλάβουν οτιδήποτε συνέβη.

Οι αστυνομικοί βρήκαν τα παιδιά να κοιμούνται στα κρεβάτια τους παρά τη φασαρία που είχε προηγηθεί. Ήταν εκείνοι που τα ξύπνησαν λέγοντας τους, σύμφωνα με το STAR, «θα πάμε μια βόλτα με το περιπολικό». Τα πήραν αγκαλιά προκειμένου να μη δουν τη μητέρα τους νεκρή, μέσα στο αίμα.

Έχει γίνει γενικός ιατρικός έλεγχος στα δυο κοριτσάκια και αιματολογικός για να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάτι που θα πρέπει να λάβουν γνώση οι Αρχές. Σύμφωνα με ειδικούς, δεν αποκλείεται τα παιδιά να άκουσαν τον καβγά που προηγήθηκε και ως μηχανισμό άμυνας, να έκαναν πως κοιμόντουσαν και στη συνέχεια να αποκοιμήθηκαν.

Αρνιόταν να χωρίσουν

Σύμφωνα με πηγές κοντά στο ζευγάρι, ο σύζυγος εδώ και καιρό ήξερε ότι η σχέση του έχει τελειώσει αλλά αρνιόταν να δώσει τέλος και να χωρίσει. Ήθελε να δείχνει σε όλο τον κόσμο ότι έχει την τέλεια οικογένεια και προσπαθούσε με όλους τους λάθος τρόπους να συντηρήσει τη σχέση. Οι Αρχές εξετάζουν πληροφορία η οποία αναφέρει ότι η γυναίκα είχε πέσει θύμα βίας από εκείνον στο παρελθόν χωρίς όμως να το καταγγείλει. Φαίνεται πως ζούσε μαζί του μια πολύ δύσκολη ζωή, προσπαθούσε να την απομακρύνει από τις παρέες της και να την ελέγχει.

Είχε δημιουργήσει μέχρι και ψεύτικο προφίλ στα social media με το όνομα «Θάνατος» για να μπορεί να ελέγχει τι ανεβάζει η σύζυγός του και να την παρακολουθεί.

Την μαχαίρωνε επί δύο λεπτά

Η ιατροδικαστική εξέταση ανέδειξε τη σφοδρότητα της επίθεσης. Σύμφωνα με το Mega η 39χρονη δέχθηκε τουλάχιστον 45 μαχαιριές και αντίστοιχα πολλαπλά χτυπήματα με το πίσω μέρος του μαχαιριού. Η 39χρονη δεχόταν μαχαιριές επί δύο λεπτά. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, θανατηφόρες ήταν δύο μαχαιριές στο στήθος και μία στην πλάτη. Η σορός έφερε τραύματα στον λαιμό και στο σαγόνι, καθώς και πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια. Οι Αρχές διαπίστωσαν επίσης ότι η γυναίκα έφερε τραύματα που παραπέμπουν σε ξυλοδαρμό.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα δείχνουν ότι η Βασιλική προσπάθησε να φύγει. Το τραύμα στην πλάτη ενισχύει αυτή την εκτίμηση, ενώ οι κηλίδες αίματος που βρέθηκαν ακόμη και ψηλά στους τοίχους, έξω από το δωμάτιο, δείχνουν ότι προσπάθησε να διαφύγει. Ωστόσο, η ίδια δεν κατάφερε να απομακρυνθεί. Ο ιατροδικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 39χρονη δέχθηκε τις περισσότερες μαχαιριές ενώ βρισκόταν ήδη στο πάτωμα. Οι αστυνομικοί την εντόπισαν νεκρή σε εμβρυακή στάση, ενώ στο χέρι της βρισκόταν ένα μαχαίρι που το πιθανότερο είναι να το έβαλε ο δράστης εκεί για να ενισχύσει το σενάριο ότι εκείνη προσπάθησε πρώτα να του επιτεθεί.

«Η μαμά μου θα χωρίσει τον μπαμπά μου»

Την ίδια ώρα, φίλοι της 39χρονης περιγράφουν ένα περιβάλλον έντασης, ζήλιας και ελέγχου. Μία φίλη της ανέφερε: «Ο κύριος αυτός ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος την ζήλευε. Δεν ήθελε να έρχεται η Βασιλική στον χορό. Τον ενοχλούσαν τα posts που ανέβαζε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Το μεγάλο της το παιδάκι είχε αναφέρει σε μία συμμαθήτριά της ότι η μαμά θα χωρίσει από τον μπαμπά μου και θέλει να φύγει από το σπίτι».

Μετά τη δολοφονία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ANT1, το πρωί της Τρίτης έφτασε αεροπορικώς στην Καλαμάτα η αδελφή του θύματος από την Κω, όπου διαμένει. Η γυναίκα μετέβη, συνοδεία αστυνομικής δύναμης, στο νοσοκομείο της πόλης, όπου παιδοψυχολόγοι ανακοίνωσαν στα δύο παιδιά ότι η μητέρα τους είναι νεκρή. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η αδελφή της 39χρονης θα επιδιώξει να αναλάβει την επιμέλεια των δύο παιδιών.

Αύριο η απολογία του 41χρονου

Ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης οδηγήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης ενώπιον των δικαστικών αρχών. Ο ίδιος φέρεται να επιμένει στον ισχυρισμό ότι η 39χρονη σύζυγός του ήταν εκείνη που του επιτέθηκε πρώτη. Ο συνήγορός του προσπάθησε να ενισχύσει αυτήν τη γραμμή υπεράσπισης, δείχνοντας φωτογραφίες και υποστηρίζοντας ότι ο πελάτης του φέρει αμυχές, μώλωπες και εκχυμώσεις από πάλη που, όπως λέει, προηγήθηκε της δολοφονίας.

Αρχικά, ο 41χρονος φέρεται να προσπάθησε να αποπροσανατολίσει τους αστυνομικούς. Υποστήριξε ότι η σύζυγός του αυτοτραυματίστηκε και είχε τοποθετήσει μαχαίρι στο χέρι της, λέγοντας ότι εκείνη προσπάθησε να τον σκοτώσει. Στη συνέχεια, υπό το βάρος των στοιχείων και των ιατροδικαστικών ευρημάτων, ομολόγησε την πράξη του. Την Πέμπτη (4/6) αναμένεται να απολογηθεί.