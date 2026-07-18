Κρήτη: Συνελήφθη 57χρονος που τραυμάτισε με ψαλίδι 65χρονο έπειτα από καβγά

Οι αστυνομικές Αρχές συνέλαβαν έναν 57χρονο που αναζητούνταν για την επίθεση σε βάρος 65χρονου στα Φαλάσαρνα Κισσάμου. Ο κατηγορούμενος φέρεται να τραυμάτισε τον άνδρα με ψαλίδι κουρέματος προβάτων, έπειτα από διαπληκτισμό για τη βόσκηση ζώων. Κατά τον έλεγχο στην οικία του διαπιστώθηκαν και παραβάσεις της νομοθεσίας για την ευζωία των ζώων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 57χρονο έπειτα από δύο ημέρες, ενώ κρυβόταν σε αγροτική περιοχή στα Φαλάσαρνα Κισσάμου.
  • Ο άνδρας φέρεται να τραυμάτισε έναν 65χρονο στο χέρι με ψαλίδι κουρέματος προβάτων, έπειτα από διαπληκτισμό για τη βόσκηση ζώων σε ξένη ιδιοκτησία.
  • Κατά τον έλεγχο στην οικία του διαπιστώθηκαν παραβάσεις για την ευζωία των ζώων, ενώ συνελήφθη και η σύζυγός του και της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.

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Στη σύλληψη του 57χρονου που αναζητούνταν για την επίθεση σε βάρος ενός 65χρονου στα Φαλάσαρνα Κισσάμου προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές.

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου εντόπισαν τον άνδρα έπειτα από δύο ημέρες, ενώ κρυβόταν σε αγροτική περιοχή. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ για την επίθεση στον 65χρονο αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Ο διαπληκτισμός για τη βόσκηση των προβάτων

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη, όταν, σύμφωνα με την καταγγελία, οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν έντονα με αφορμή τη βόσκηση προβάτων σε ξένη ιδιοκτησία.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 57χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 65χρονο και να τον τραυμάτισε στο χέρι με ψαλίδι κουρέματος προβάτων.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου, όπου οι γιατροί τού παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, ο 65χρονος υπέβαλε μήνυση σε βάρος του φερόμενου ως δράστη.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν το ψαλίδι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κατά την επίθεση.

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Παραβάσεις για την ευζωία των ζώων

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο στην οικία του 57χρονου, οι Αρχές διαπίστωσαν παραβάσεις της νομοθεσίας για την ευζωία των ζώων.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και η σύζυγός του, στην οποία επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.

Παρότι είχε παρέλθει η προθεσμία του αυτοφώρου για την επίθεση στον 65χρονο, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 57χρονο για τα αδικήματα που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

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