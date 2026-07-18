Χαλκιδική: Τροχαίο δυστύχημα με σύγκρουση δύο ΙΧ – Νεκρός ένας 19χρονος

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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Χαλκιδική, με έναν 19χρονο να χάνει τη ζωή του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιμετρική Κασσάνδρας, έξω από το Πολύχρονο, όταν δύο ΙΧ συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 19χρονος, τον οποίο απεγκλώβισε η Πυροσβεστική με χρήση διασωστικής σειράς, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου και υπέκυψε στα τραύματά του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.