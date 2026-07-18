Η Realnews αυτής της Κυριακής

Με τίτλο: «Τα “σημάδια” πίσω από τις κουκούλες» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews.

Η «R» αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Marfin το 2010.

Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του «ψηλού με τη βαριοπούλα», ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να είχε ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στη 46χρονη.

– Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών.

Τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Οι Αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– “Κλείδωσε” το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του οικονομικού επιτελείου με τον πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου.

– Οι S-400 “μπλοκάρουν” τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο Πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμυνας σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία έχει λόγο σε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπειρώνονται στο αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ. Τα κενά στην τουρκική πολεμική αεροπορία και πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο δυνάμεων στους αιθέρες.

– Τριπλή στήριξη στους οφειλέτες. Τα νέα εργαλεία για τη ρύθμιση χρεών προς το Δημόσιο. Τελευταία ευκαιρία να τακτοποιήσουν τα χρέη τους προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν όσοι χρωστούσαν μέχρι το τέλος του 2023. Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει άμεσα. Από τις 27 Ιουλίου θα μπορούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό οι μικροοφειλέτες που χρωστούν από 5.000 ευρώ και άνω. Στις 21 Σεπτεμβρίου θα ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός προστασίας της κύριας κατοικίας με στόχο τη θωράκιση των ευάλωτων νοικοκυριών.

– Συνεντεύξεις στην «R»: Θάνος Πλεύρης, Θεώνη Κουφονικολάκου.

– Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια! Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Τι αναφέρει στην «R» ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ, Αντώνιος Ζαμπέλας.

– «Πυροβόλησα σε ευθεία βολή». Τι παραδέχθηκε στην απολογία του ο ένας εκ των δύο αστυνομικών της ΟΠΚΕ Αργολίδας για τα εγκληματικά λάθη που οδήγησαν στον θάνατο του 20χρονου Θοδωρή.