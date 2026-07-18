Έτερος Εγώ – Επόμενα επεισόδια: Ο Δημήτρης Λαΐνης πέφτει θύμα πλεκτάνης

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Η δημοφιλής αστυνομική σειρά μυστηρίου «Έτερος Εγώ» έρχεται με νέα συναρπαστικά επεισόδια από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 23:00 στον ΑΝΤ1.

Τι θα δούμε αναλυτικά

Ο 2ος κύκλος «Έτερος Εγώ: Κάθαρσις», έρχεται αυτή τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 23:00 στον ΑΝΤ1.

Έτερος Εγώ – Κ2 «Κάθαρσις»

Μια νέα σειρά δολοφονιών με θύματα φοιτήτριες ταράζει τους πανεπιστημιακούς κύκλους. Στην προσπάθειά του να εξιχνιάσει την υπόθεση, ο Δημήτρης Λαΐνης έρχεται αντιμέτωπος με μια καλοστημένη πλεκτάνη…

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ_ Κ2 – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1

Η μυστηριώδης δολοφονία μιας φοιτήτριας προκαλεί αναταραχή στους πανεπιστημιακούς κύκλους. Με βασικό ύποπτο έναν στενό συνεργάτη και φίλο του, ο καθηγητής Δημήτρης Λαΐνης σπεύδει να εξιχνιάσει το μυστήριο.

ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ_ Κ2 – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 2

Οι ανακρίσεις για τη δολοφονία έχουν ξεκινήσει. Και ενώ ο νέος Υπαρχηγός είναι αποφασισμένος να αλλάξει τα πάντα, ένας μυστηριώδης φάκελος φτάνει στα χέρια της Διευθύντριας των εργαστηρίων της Αστυνομίας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ_ Κ2- ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 3

Συνεχίζοντας τις έρευνες για τη δολοφονημένη φοιτήτρια, η αστυνομία παίρνει DNA και αποτυπώματα από τους καθηγητές και το προσωπικό του πανεπιστημίου. Η πίεση κορυφώνεται όταν ένα νέο πτώμα ανακαλύπτεται.

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ_ Κ2 – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 4

Τα δύο θύματα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: ένα τατουάζ με το κεφάλι της Μέδουσας. Αργότερα, μετά την επίσκεψή του στο Πανεπιστήμιο, ο υπαστυνόμος Σκλαβής βρίσκει ένα σημείωμα με το όνομα μιας κοπέλας.

«ΕΤΕΡΟΣ ΕΓΩ»_ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 23:00 ΣΤΟΝ ΑΝΤ1.

Δείτε το τρέιλερ

Συντελεστές:

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σωτήρης Τσαφούλιας

ΣΕΝΑΡΙΟ: Σωτήρης Τσαφούλιας, Κατερίνα Φιλιώτου

ΠΑΙΖΟΥΝ: Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Μάνος Βακούσης, Πέτρος Λαγούτης, Τάσος Νούσιας, Βίκυ Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Λαέρτης Μαλκότσης, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Άκης Σακελλαρίου, κ.ά.