Έτερος Εγώ – Επόμενα επεισόδια: Ο Δημήτρης Λαΐνης πέφτει θύμα πλεκτάνης

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

ETEROS EGO
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η δημοφιλής αστυνομική σειρά μυστηρίου «Έτερος Εγώ» έρχεται με νέα συναρπαστικά επεισόδια από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 23:00 στον ΑΝΤ1.

Έτερος Εγώ: Όλοι οι κύκλοι της σειράς-φαινόμενο έρχονται από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 23:00 και κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στον ΑΝΤ1

Τι θα δούμε αναλυτικά

Ο 2ος κύκλος «Έτερος Εγώ: Κάθαρσις», έρχεται αυτή τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 23:00 στον ΑΝΤ1.

Έτερος Εγώ – Κ2 «Κάθαρσις» 

Μια νέα σειρά δολοφονιών με θύματα φοιτήτριες ταράζει τους πανεπιστημιακούς κύκλους. Στην προσπάθειά του να εξιχνιάσει την υπόθεση, ο Δημήτρης Λαΐνης έρχεται αντιμέτωπος με μια καλοστημένη πλεκτάνη…

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ_ Κ2 – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1

Η μυστηριώδης δολοφονία μιας φοιτήτριας προκαλεί αναταραχή στους πανεπιστημιακούς κύκλους. Με βασικό ύποπτο έναν στενό συνεργάτη και φίλο του, ο καθηγητής Δημήτρης Λαΐνης σπεύδει να εξιχνιάσει το μυστήριο.

 ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ_ Κ2 – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 2

Οι ανακρίσεις για τη δολοφονία έχουν ξεκινήσει. Και ενώ ο νέος Υπαρχηγός είναι αποφασισμένος να αλλάξει τα πάντα, ένας μυστηριώδης φάκελος φτάνει στα χέρια της Διευθύντριας των εργαστηρίων της Αστυνομίας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ_ Κ2- ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 3

Συνεχίζοντας τις έρευνες για τη δολοφονημένη φοιτήτρια, η αστυνομία παίρνει DNA και αποτυπώματα από τους καθηγητές και το προσωπικό του πανεπιστημίου. Η πίεση κορυφώνεται όταν ένα νέο πτώμα ανακαλύπτεται.

 ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ_ Κ2 – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 4

Τα δύο θύματα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: ένα τατουάζ με το κεφάλι της Μέδουσας. Αργότερα, μετά την επίσκεψή του στο Πανεπιστήμιο, ο υπαστυνόμος Σκλαβής βρίσκει ένα σημείωμα με το όνομα μιας κοπέλας.

«ΕΤΕΡΟΣ ΕΓΩ»_ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 23:00 ΣΤΟΝ ΑΝΤ1.

Δείτε το τρέιλερ

 Συντελεστές:

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σωτήρης Τσαφούλιας

ΣΕΝΑΡΙΟ: Σωτήρης Τσαφούλιας, Κατερίνα Φιλιώτου

ΠΑΙΖΟΥΝ: Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Μάνος Βακούσης, Πέτρος Λαγούτης, Τάσος Νούσιας, Βίκυ Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Λαέρτης Μαλκότσης, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Άκης Σακελλαρίου, κ.ά.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ