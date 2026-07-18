Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (18/7) – Πού θα δείτε τα φιλικά του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ με Άγιαξ και Γκρόνινγκεν

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Τα φιλικά του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ με Άγιαξ και Γκρόνιγκεν αντίστοιχα, οι ημιτελικοί της Σάκκαρη και του Τσιτσιπά σε Athens Open και Γκστάαντ, το Diamond League στο Λονδίνο και οι κατατακτήριες δοκιμές στη Formula 1 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

04:00: COSMOTE SPORT HD | ONE Fight Night

06:30: COSMOTE SPORT 5 HD | DTM 2026 – Στιγμιότυπα Γερμανία, Νόρισρινγκ

09:55: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC 2026 Εσθονία, SS8 Peipsiaare 1

10:50: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC 2026 Εσθονία, SS9 Mustvee 1

12:00: Novasports 5HD | Τhe Οpen Championship 2026

12:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Γκστάαντ

12:10: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC 2026 Εσθονία, SS10 Peipsiaare 2

13:00: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC 2026 Εσθονία, SS11 Mustvee 2

13:30: ΑΝΤ1+ | Formula 1 Moët & Chandon Belgian Grand Prix 2026 Practice 3 Μηχανοκίνητα

14:30: COSMOTE SPORT 6 HD | Τσιτσιπάς- Σεβτσένκο ATP 250 2026 Γκστάαντ

15:00: COSMOTE SPORT 2 HD | ΑΕΚ – Γκρόνινγκεν (Φιλικός Αγώνας)

16:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | IAAF Diamond League Λονδίνο

16:30: COSMOTE SPORT 1 HD | Άγιαξ – Ολυμπιακός (Φιλικός Αγώνας)

17:00: Novasports 6HD | WTA 250 2026 Ιάσιο

18:00: Novasports 5HD | Τhe Οpen Championship 2026

18:00: ΑΝΤ1+ | Formula 1 Moët & Chandon Belgian Grand Prix 2026 (Qualifying Μηχανοκίνητα)

19:00: Novasports 6HD | WTA 250 2026 Ιάσιο

19:00: COSMOTE SPORT 2 HD | Αμπερντίν – Κουίνς Παρκ (Premier Sports Cup)

19:30: Novasports 5HD | Τhe Οpen Championship 2026 3η μέρα

19:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Σάκκαρη – Κορνέβα WTA 250 2026 Athens Open

20:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Ούμαγκ

21:00: COSMOTE SPORT 3 HD | Νταντί Γιουνάιτεντ – Άρμπροουθ (Premier Sports Cup)