Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (18/7) – Πού θα δείτε τα φιλικά του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ με Άγιαξ και Γκρόνινγκεν

Τα φιλικά του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ με Άγιαξ και Γκρόνιγκεν αντίστοιχα, οι ημιτελικοί της Σάκκαρη και του Τσιτσιπά σε Athens Open και Γκστάαντ, το Diamond League στο Λονδίνο και οι κατατακτήριες δοκιμές στη Formula 1 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
04:00: COSMOTE SPORT HD | ONE Fight Night
06:30: COSMOTE SPORT 5 HD | DTM 2026 – Στιγμιότυπα Γερμανία, Νόρισρινγκ
09:55: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC 2026 Εσθονία, SS8 Peipsiaare 1
10:50: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC 2026 Εσθονία, SS9 Mustvee 1
12:00: Novasports 5HD | Τhe Οpen Championship 2026
12:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Γκστάαντ
12:10: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC 2026 Εσθονία, SS10 Peipsiaare 2
13:00: COSMOTE SPORT 5 HD | WRC 2026 Εσθονία, SS11 Mustvee 2
13:30: ΑΝΤ1+ | Formula 1 Moët & Chandon Belgian Grand Prix 2026 Practice 3 Μηχανοκίνητα
14:30: COSMOTE SPORT 6 HD | Τσιτσιπάς- Σεβτσένκο ATP 250 2026 Γκστάαντ
15:00: COSMOTE SPORT 2 HD | ΑΕΚ – Γκρόνινγκεν (Φιλικός Αγώνας)
16:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | IAAF Diamond League Λονδίνο
16:30: COSMOTE SPORT 1 HD | Άγιαξ – Ολυμπιακός (Φιλικός Αγώνας)
17:00: Novasports 6HD | WTA 250 2026 Ιάσιο
18:00: Novasports 5HD | Τhe Οpen Championship 2026
18:00: ΑΝΤ1+ | Formula 1 Moët & Chandon Belgian Grand Prix 2026 (Qualifying Μηχανοκίνητα)
19:00: Novasports 6HD | WTA 250 2026 Ιάσιο
19:00: COSMOTE SPORT 2 HD | Αμπερντίν – Κουίνς Παρκ (Premier Sports Cup)
19:30: Novasports 5HD | Τhe Οpen Championship 2026 3η μέρα
19:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Σάκκαρη – Κορνέβα WTA 250 2026 Athens Open
20:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Ούμαγκ
21:00: COSMOTE SPORT 3 HD | Νταντί Γιουνάιτεντ – Άρμπροουθ (Premier Sports Cup)