Ολυμπιακός: Νίκη 3-1 επί της Φορτούνα Σιτάρντ με χατ τρικ του Ζότα Σίλβα – Δείτε τα γκολ

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Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-1 της Φορτούνα Σιτάρντ την Παρασκευή (17/7), στο τρίτο καλοκαιρινό φιλικό του επί ολλανδικού εδάφους, με τον Ζότα Σίλβα να σημειώνει χατ τρικ στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με την «ερυθρόλευκη» φανέλα.

Ο 26χρονος Πορτογάλος εξτρέμ πέτυχε δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, στο 20ό και στο 24ο λεπτό, ενώ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 58ο λεπτό. Η ολλανδική ομάδα είχε μειώσει προσωρινά σε 2-1 με τον Οκίλι στο 56ο λεπτό.

Τα δύο γκολ του Ζότα Σίλβα στο πρώτο ημίχρονο

Οι δύο ομάδες παρουσίασαν ισορροπημένη εικόνα στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός απείλησε για πρώτη φορά στο 10ο λεπτό, όταν ο Κουτσίδης έπιασε κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Αντρέ Λουίζ, χωρίς να βρει τον στόχο.

Η Φορτούνα Σιτάρντ απάντησε στο 15ο λεπτό. Ο Πέτερσον επιχείρησε κοντινό σουτ, αλλά ο Στουρνάρας απέκρουσε την μπάλα σε κόρνερ.

Ο Ολυμπιακός αύξησε στη συνέχεια την πίεσή του και πήρε τον έλεγχο του αγώνα. Ο Αντρέ Λουίζ επιχείρησε δύο σουτ στο 18ο και στο 19ο λεπτό, πριν ο Ζότα Σίλβα ανοίξει το σκορ στο 20ό λεπτό.

Ο Πορτογάλος δέχθηκε την μπάλα μέσα στην περιοχή και με δυνατό σουτ από κοντινή απόσταση έγραψε το 1-0, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Σιπιόνι έβγαλε κάθετη πάσα στην πλάτη της ολλανδικής άμυνας. Ο Ζότα Σίλβα πέρασε την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα Μπράντερχορστ και διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του.

Στο 32ο λεπτό, ο Σιπιόνι αποχώρησε λόγω τραυματισμού και ο Μπακούλας πήρε τη θέση του στη μεσαία γραμμή. Οι Πειραιώτες διατήρησαν τον έλεγχο μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ενώ στο 36ο λεπτό ο Γιώργος Μασούρας επιχείρησε δυνατό σουτ από την αριστερή πλευρά της περιοχής, χωρίς να σκοράρει.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος με επτά τελικές προσπάθειες έναντι τριών της Φορτούνα, ενώ είχε κατοχή μπάλας 57%.

Η μείωση της Φορτούνα και το χατ τρικ

Η Φορτούνα Σιτάρντ πραγματοποίησε τέσσερις αλλαγές με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και πίεσε περισσότερο την άμυνα του Ολυμπιακού.

Στο 55ο λεπτό, ο Στουρνάρας απέκρουσε το τετ α τετ του Ζοτ, όμως ένα λεπτό αργότερα ο Οκίλι σκόραρε από κοντινή απόσταση και μείωσε σε 2-1.

Η απάντηση του Ολυμπιακού ήταν άμεση. Ο Ζέλσον Μαρτίνς ανατράπηκε μέσα στην περιοχή και κέρδισε πέναλτι. Ο Ζότα Σίλβα ανέλαβε την εκτέλεση στο 58ο λεπτό, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και διαμόρφωσε το 3-1, ολοκληρώνοντας το χατ τρικ.

Οι «ερυθρόλευκοι» δημιούργησαν στη συνέχεια ευκαιρίες με τους Μπακούλα, Μασούρα και Αντρέ Λουίζ. Η Φορτούνα απείλησε στο 75ο λεπτό με τον Ζοτ, ενώ ο Ολυμπιακός πλησίασε σε τέταρτο γκολ στο 78ο λεπτό. Ο Φίλης επιχείρησε σουτ, αλλά ο Μπράντερχορστ απέκρουσε την μπάλα με τα πόδια.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι Γιάρεμτσουκ, Ροντινέι και Σμαΐλοβιτς πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο. Ο ρυθμός της αναμέτρησης μειώθηκε και το 3-1 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Θετική παρουσία είχαν επίσης οι Ζέλσον Μαρτίνς και Αντρέ Λουίζ στις πτέρυγες, καθώς και οι νεαροί Φίλης, Κουτσίδης και Στουρνάρας.

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Δεν αγωνίστηκε ο Τζολάκης

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης παρέμεινε στον πάγκο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν τον χρησιμοποίησε, παρά το γεγονός ότι ο διεθνής τερματοφύλακας συμμετείχε κανονικά στην αποστολή.

Ο προπονητής της Χαλ, Σεργκέι Γιακίροβιτς, είχε δηλώσει ότι η μετακίνηση του Τζολάκη στην αγγλική ομάδα είναι «κλεισμένη κατά 95%» και ότι τον περιμένει την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει το Σάββατο (18/7, 16:30) τον Άγιαξ στο επόμενο φιλικό παιχνίδι του στην Ολλανδία. Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση ενδέχεται να πάρει χρόνο συμμετοχής και ο Κωνσταντίνος Τζολάκης.