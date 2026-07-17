Σάκης Τανιμανίδης: «Όταν αντιστρέφονται οι ρόλοι…» – Το τρυφερό βίντεο με τις δίδυμες κόρες του

Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα, είναι μαζί πάνω από 10 χρόνια, ενώ στη διάρκεια της κοινής τους ζωής έχουν δημιουργήσει μία όμορφη οικογένεια. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2018 και το 2021 γεννήθηκαν οι δίδυμες κόρες τους, Αριάνα και Φιλίππα, οι οποίες είναι η απόλυτη προτεραιότητά τους. Αυτή την περίοδο, οι τέσσερίς τους απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους στην Πάρο. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, ο παρουσιαστής δημοσίευσε ένα πολύ τρυφερό βίντεο, στο οποίο πρωταγωνιστούν τα παιδιά του.

Στο βίντεο, το οποίο ανήρτησε στο προφίλ του στο Instagram, ο Σάκης Τανιμανίδης βρίσκεται μέσα στη θάλασσα. Οι πεντάχρονες κόρες του, τον παρακολουθούν από την παραλία, και του φωνάζουν να βγει από το νερό.

«Μπαμπά, γύρνα πίσω. Αλλά όχι εδώ, στην ακτή», ακούγονται να φωνάζουν η Φιλίππα και η Αριάνα στον μπαμπά τους.

Ο παρουσιαστής, στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε το πολύ τρυφερό βίντεο, έχει γράψει: «Όταν αντιστρέφονται οι ρόλοι και τα παιδιά είναι αυτά που σε φωνάζουν να βγεις από την θάλασσα…».