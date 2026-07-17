ΗΠΑ: Νέος γύρος αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν για έβδομη συνεχόμενη νύχτα

Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Σε ενημέρωσή της στην πλατφόρμα Χ, η CENTCOM αναφέρει οι αμερικανικές δυνάμεις «εξαπέλυσαν νέο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν στις 3:00 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 22:00 στην Ελλάδα), για έβδομη διαδοχική νύχτα, με στόχο να υποβαθμίσουν περαιτέρω τις δυνατότητες του ιρανικού στρατού».

Μετά την εκεχειρία του Απριλίου, οι εχθροπραξίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης ξανάρχισαν στις 7 Ιουλίου, ύστερα από επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στον Κόλπο οι οποίες αποδόθηκαν στο Ιράν. Οι επιθέσεις που ακολούθησαν υπονομεύουν τις διπλωματικές προσπάθειες που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου.