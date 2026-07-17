Μουντιάλ 2026: Η τελευταία παράσταση του Ντεσάν στον πάγκο της Γαλλίας

Το τελευταίο βήμα της Γαλλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 περνά από τον μικρό τελικό με την Αγγλία, τα ξημερώματα της Κυριακής (19/7, 00:00) στο Μαϊάμι, όπου οι «τρικολόρ» θα επιδιώξουν να ολοκληρώσουν τη διοργάνωση με νίκη και να χαρίσουν στον Ντιντιέ Ντεσάν ένα ιδανικό αντίο από τον πάγκο της εθνικής ομάδας.

«Κανείς δεν θέλει να παίξει αυτό το παιχνίδι». Με αυτή τη φράση ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, περιέγραψε την ψυχολογική κατάσταση των δύο ομάδων, οι οποίες αποκλείστηκαν στα ημιτελικά: η Γαλλία ηττήθηκε με 2-0 από την Ισπανία την Τρίτη (14/7) στο Ντάλας, ενώ μία ημέρα αργότερα η Αγγλία έχασε με 2-1 από την Αργεντινή στην Ατλάντα.

Παρά την απογοήτευση, απομένει ακόμη ένας αγώνας στο Παγκόσμιο Κύπελλο και οι διεθνείς της Γαλλίας έχουν έναν ισχυρό λόγο να παρουσιαστούν όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικοί. Ο αγώνας αυτός θα είναι ο τελευταίος του Ντιντιέ Ντεσάν ως ομοσπονδιακού τεχνικού των «μπλε» και συνολικά ο 187ος στον πάγκο της εθνικής ομάδας.

«Είναι ό,τι πιο όμορφο μου έχει συμβεί. Μου πήρε 25 χρόνια από τη ζωή μου και είναι κάτι που σε σημαδεύει. Μένουν ανεξίτηλες αναμνήσεις. Όμως, το σημαντικό βρίσκεται πάντα μπροστά μας», δήλωσε ο «DD» την Παρασκευή (17/7), στην τελευταία συνέντευξη Τύπου πριν από αγώνα ως προπονητής της Γαλλίας.

Ούτε ο ίδιος είχε φανταστεί ότι η διαδρομή του θα έκλεινε με αυτόν τον τρόπο. «Πρέπει να πονάει, και ευτυχώς που πονάει», είχε παραδεχθεί την Πέμπτη (16/7), μιλώντας στο Μέσο Ενημέρωσης της γαλλικής ομοσπονδίας, μετά τον αποκλεισμό από την Ισπανία.

«Η απογοήτευσή μας είναι ανάλογη των φιλοδοξιών μας. Είναι λογικό να υπάρχουν πολλοί απογοητευμένοι. Όμως, όταν φοράς αυτή τη φανέλα, ανεξάρτητα από τον αγώνα της εθνικής Γαλλίας, το καθήκον όλων μας είναι να δώσουμε τα πάντα το Σάββατο, γιατί είναι ο τελευταίος… της διοργάνωσης», είπε, διστάζοντας στιγμιαία να ολοκληρώσει τη φράση του.

Ο Ντιντιέ Ντεσάν είχε μία επιπλέον ημέρα σε σχέση με τον Τόμας Τούχελ για να ανασυντάξει την ψυχολογία της ομάδας του μετά τον αποκλεισμό από την Ισπανία, ενώ παράλληλα κλήθηκε να διαχειριστεί και προβλήματα τραυματισμών. Ο Γουίλιαμ Σαλιμπά τέθηκε εκτός μικρού τελικού λόγω ενοχλήσεων στη μέση, ενώ αμφίβολη θεωρείται και η συμμετοχή του δεύτερου τερματοφύλακα, Μπρις Σαμπά, εξαιτίας τραυματισμού στη γάμπα.

Ο Γάλλος τεχνικός αναμένεται να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα, δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε ποδοσφαιριστές που είχαν περιορισμένο ή και μηδενικό χρόνο συμμετοχής στη διοργάνωση, όπως οι Γουόρεν Ζαΐρ-Εμερί και Ν’Γκολό Καντέ.

«Δεν υπάρχουν “κουρείς” (το παρατσούκλι που χρησιμοποιείται για τους αναπληρωματικούς). Είναι ένας κανονικός αγώνας. Με βάση τους παίκτες που έχω στη διάθεσή μου και κάποιες ιδιαίτερες καταστάσεις, ναι, θα κάνω αλλαγές. Κάποιοι δεν μπορούν να αγωνιστούν και υπάρχουν κι άλλοι λόγοι που κατανοώ και οι οποίοι θα επηρεάσουν τις επιλογές μου», εξήγησε.