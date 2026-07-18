Φρουροί της Επανάστασης: Ανακοίνωσαν πλήγματα σε εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν με πυραύλους και drones

Πλήγματα σε στρατηγικούς στόχους στο Μπαχρέιν ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC), κάνοντας λόγο για καταστροφή κέντρου τεχνητής νοημοσύνης και εγκαταστάσεων με αμερικανικά drones.
Παράλληλα, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι έπληξαν επίσης αποθήκη αμερικανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών που βρίσκεται στο Μπαχρέιν.
In a statement issued by the IRGC, the group announced that the 17th wave of Operation Nasr 2 successfully targeted and destroyed a fleet of US unmanned aerial vehicles in Bahrain early this morning, causing them to catch fire.
Furthermore, the IRGC announced the complete… pic.twitter.com/MCEs7lHtO9
— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) July 17, 2026