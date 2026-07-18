Φρουροί της Επανάστασης: Ανακοίνωσαν πλήγματα σε εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν με πυραύλους και drones

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Διεθνή Νέα

Φρουροί της Επανάστασης
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Πλήγματα σε στρατηγικούς στόχους στο Μπαχρέιν ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC), κάνοντας λόγο για καταστροφή κέντρου τεχνητής νοημοσύνης και εγκαταστάσεων με αμερικανικά drones.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι έπληξαν επίσης αποθήκη αμερικανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών που βρίσκεται στο Μπαχρέιν.

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