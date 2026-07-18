Δύο νεκροί από πνιγμό σε Κάρπαθο και Αχαΐα

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα, σε ξεχωριστά περιστατικά που σημειώθηκαν στην Κάρπαθο και την Αχαΐα.

Συγκεκριμένα, τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής, 71χρονη υπήκοος Τσεχίας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την παραλία Λιμνιάτης Πηγαδιών στην Κάρπαθο. Στο σημείο της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Λίγο αργότερα, 75χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή Μονοδένδρι Αχαΐας.

Για τα δύο περιστατικά διενεργούνται προανακρίσεις από τις αρμόδιες αρχές, ενώ έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για τη διακρίβωση των αιτιών θανάτου.