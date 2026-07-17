Τραγωδία στη Χαλκιδική: Έρανος για τον επαναπατρισμό των 3 σορών στη Μολδαβία – Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση η 7χρονη που επέζησε

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Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη Πατρίτσια από τη Μολδαβία, η οποία επέζησε από το πολύνεκρο τροχαίο στη Χαλκιδική.

Οι γονείς της και το μόλις έξι μηνών αδελφάκι της έχασαν τη ζωή τους, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η οικογένεια, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο στον Πολύγυρο. Η 7χρονη αποτελεί το μοναδικό μέλος της οικογένειας που επέζησε από τη σφοδρή σύγκρουση.

Τα τραύματα της 7χρονης

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το κοριτσάκι φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα, τραύματα στη γνάθο και κατάγματα στη μύτη και στο μέτωπο. Παράλληλα, έχει υποστεί πνευμοθώρακα και αναπνέει με μηχανική υποστήριξη.

Η 7χρονη έχει υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ οι γιατροί ολοκλήρωσαν και τη συρραφή των τραυμάτων στη γνάθο της. Η κατάστασή της παραμένει σταθερή από αιμοδυναμικής, νευροχειρουργικής και πνευμονολογικής πλευράς, ωστόσο οι γιατροί εξακολουθούν να την χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα σοβαρή.

Οι γιατροί του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου πραγματοποίησαν σύσκεψη με συναδέλφους τους από το Νοσοκομείο Παπανικολάου, προκειμένου να αξιολογήσουν συνολικά την πορεία της υγείας της και τα επόμενα θεραπευτικά βήματα.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση του παιδιού, το οποίο παραμένει για δεύτερο 24ωρο στη ΜΕΘ.

Η θεία της μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη

Η θεία της 7χρονης εντοπίστηκε στη Μολδαβία και έχει ενημερωθεί για την κατάσταση του παιδιού. Σύμφωνα με ενημέρωση της πρεσβείας, βρίσκεται καθ’ οδόν προς τη Θεσσαλονίκη και έχει εκφράσει ενδιαφέρον να αναλάβει την κηδεμονία της ανιψιάς της.

Μέχρι την άφιξή της είχε προκύψει κι ένα νομικό ζήτημα, καθώς δεν βρισκόταν στην Ελλάδα κάποιος στενός συγγενής που θα μπορούσε να παράσχει συγκατάθεση, σε περίπτωση που οι γιατροί έκριναν αναγκαία μια σοβαρή χειρουργική επέμβαση.

Συγγενής της οικογένειας, είπε στον Alpha: «Οι συγγενείς βρίσκονται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Η αδελφή του Κωνσταντίνου βρίσκεται μαζί με τον σύζυγό της. Ο άνδρας μεταβαίνει από την Ιταλία, προκειμένου να δει το κοριτσάκι και να παραλάβει τις σορούς».

Έρανος για τον επαναπατρισμό των σορών

Στο Στρασένι της Μολδαβίας, από όπου καταγόταν η οικογένεια, συγγενείς, γείτονες και εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής έχουν ξεκινήσει έρανο για την οικονομική ενίσχυση των συγγενών και τον επαναπατρισμό των τριών σορών.

Η Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας συμμετέχει στην προσπάθεια και αναμένεται να παράσχει συνδρομή για την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών και την έκδοση των σχετικών εγγράφων.

Η αντιδήμαρχος του Στρασένι, Μαριάννα Μίτρα, δήλωσε στον Alpha: «Συγκεντρώνουμε χρήματα για να βοηθήσουμε την οικογένεια που επλήγη από το τραγικό δυστύχημα. Αναρτήσαμε αυτή την ανακοίνωση για να δημιουργήσουμε ένα ταμείο ενίσχυσης, ώστε να καταφέρουν τελικά να μεταφέρουν τους δικούς τους ανθρώπους πίσω στην πατρίδα. Συγγενείς της οικογένειας πρόκειται να έρθουν στην Ελλάδα για να φροντίσουν το κορίτσι όσο βρίσκεται στο νοσοκομείο. Τώρα ετοιμάζονται όλα τα έγγραφα. Είναι πρώτη προτεραιότητα για το δημαρχείο μας σήμερα».

Η τραγωδία έχει λάβει μεγάλη δημοσιότητα στα Μέσα Ενημέρωσης της Μολδαβίας και έχει προκαλέσει έντονη θλίψη στην τοπική κοινωνία του Στρασένι.

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Αναμένονται τα πορίσματα

Η πραγματογνωμοσύνη για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος έχει ολοκληρωθεί και οι αρμόδιες Αρχές αναμένουν το σχετικό πόρισμα.

Παράλληλα, έχουν ολοκληρωθεί η νεκροψία και η νεκροτομή στις σορούς των τριών θυμάτων, ενώ αναμένονται τα αντίστοιχα ιατροδικαστικά πορίσματα.

Ο 44χρονος οδηγός, ο οποίος δεν τραυματίστηκε από τη σύγκρουση, αφέθηκε ελεύθερος. Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.