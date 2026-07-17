Ύπνος: Γιατί ξυπνάτε στις 2 τα ξημερώματα – Ειδικός εξηγεί τι συμβαίνει στον εγκέφαλο

Αν ξυπνάτε συστηματικά γύρω στις 2 τα ξημερώματα και δυσκολεύεστε να ξανακοιμηθείτε, δεν είστε οι μόνοι. Μια καθηγήτρια εξηγεί γιατί ο εγκέφαλος παραμένει σε κατάσταση εγρήγορσης και ποιες αλλαγές μπορούν να βοηθήσουν να εξασφαλίσετε έναν ποιοτικό ύπνο.

Καθηγήτρια εξηγεί γιατί ξυπνάτε στις 2 τα ξημερώματα και δεν μπορείτε να κοιμηθείτε

Η Michelle Spear, Καθηγήτρια Ανατομίας στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, επισημαίνει ότι η εγρήγορση κατά τη διάρκεια της νύχτας συνδέεται με έναν εξελικτικό μηχανισμό επιβίωσης του εγκεφάλου, ο οποίος όμως μπορεί να τροποποιηθεί με τις κατάλληλες συνήθειες.

Η βιολογία της επιβίωσης: Γιατί ο εγκέφαλος μένει ξύπνιος

Όπως εξηγεί η καθηγήτρια: «Ο εγκέφαλος δεν κοιμάται απλώς επειδή το σώμα είναι κουρασμένο. Στην πραγματικότητα, υπό συνθήκες στρες, η εξάντληση και η αϋπνία συχνά συνυπάρχουν. Μέρος της εξήγησης βρίσκεται στη βιολογία της επιβίωσης. Η αντίδραση του ανθρώπου στο στρες εξελίχθηκε για να αντιμετωπίζει άμεσες σωματικές απειλές».

Για το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας, οι κίνδυνοι ήταν ακραίοι αλλά βραχύβιοι – όπως η παρουσία ενός αρπακτικού, ένας περιβαλλοντικός κίνδυνος ή μια σύγκρουση με άλλη ομάδα ανθρώπων. Σε εκείνες τις στιγμές, προτεραιότητα του εγκεφάλου δεν ήταν η ξεκούραση, αλλά η επιβίωση.

Όταν ο εγκέφαλος ανιχνεύει μια απειλή, μια περιοχή που ονομάζεται αμυγδαλή ενεργοποιεί την κλασική αντίδραση του σώματος «μάχη ή φυγή» (fight-or-flight).

Τι συμβαίνει στο σώμα σας:

Απελευθερώνονται ορμόνες του στρες, όπως η αδρεναλίνη και η κορτιζόλη.

Οι καρδιακοί παλμοί αυξάνονται και η αναπνοή επιταχύνεται.

Η προσοχή οξύνεται και η ενέργεια εκτρέπεται από τις λειτουργίες μακροπρόθεσμης συντήρησης του οργανισμού προς την άμεση δράση.

Οι σύγχρονες απειλές και η «διαρκής εγρήγορση»

Η καθηγήτρια Spear επισημαίνει ότι οι σύγχρονες απειλές σπάνια επιλύονται γρήγορα: «Τα email συνεχίζουν να έρχονται. Η δουλειά μάς ακολουθεί στο σπίτι μέσα από smartphone και laptop. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημιουργούν μια συνεχή ροή κοινωνικής σύγκρισης και χαμηλού επιπέδου εγρήγορσης. Ακόμη και ο ελεύθερος χρόνος μας έχει γίνει περίεργα “διάτρητος”, καθώς διακόπτεται διαρκώς από ειδοποιήσεις, μηνύματα και την προσδοκία να είμαστε μόνιμα διαθέσιμοι».

Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι ότι τα τμήματα του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνα για να μας κρατούν σε εγρήγορση μπορούν να παραμείνουν μερικώς ενεργοποιημένα για μεγάλες χρονικές περιόδους, οδηγώντας σε νυχτερινές αφυπνίσεις.

Γιατί νιώθετε εξαντλημένοι αλλά δεν μπορείτε να κοιμηθείτε

Η καθηγήτρια Spear δήλωσε στο The Conversation: «Αυτό είναι σημαντικό επειδή ο ύπνος δεν είναι απλώς η απουσία της εγρήγορσης. Για να κοιμηθούμε, ο εγκέφαλος πρέπει να μειώσει ενεργά τα επίπεδα εγρήγορσης. Ένα δίκτυο κέντρων διέγερσης στο στέλεχος του εγκεφάλου, τον υποθάλαμο και τον πρόσθιο εγκέφαλο μας κρατά συνήθως ξύπνιους και σε ετοιμότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Για να μεταβούμε στον ύπνο, αυτά τα συστήματα πρέπει να ηρεμήσουν.

Υπό συνθήκες μακροχρόνιου στρες, ωστόσο, ο εγκέφαλος μπορεί να παγιδευτεί σε μια κατάσταση υπερδιέγερσης (hyperarousal). Ακόμα κι όταν το σώμα είναι εξαντλημένο, ο εγκέφαλος συνεχίζει να σκανάρει το περιβάλλον, να προβλέπει και να προετοιμάζεται. Από εξελικτική σκοπιά, αυτό βγάζει νόημα: αν το περιβάλλον μοιάζει απειλητικό ή αβέβαιο, το να “απενεργοποιηθείτε” πλήρως δεν φαντάζει ασφαλές».

Η ίδια πρόσθεσε ότι η σωματική εξάντληση και η πνευματική διέγερση ελέγχονται από συστήματα που αλληλοκαλύπτονται αλλά είναι εν μέρει ξεχωριστά: «Οι μύες σας μπορεί να έχουν απεγνωσμένα ανάγκη για ξεκούραση, ενώ ο εγκέφαλός σας συνεχίζει να παράγει εγρήγορση που καθοδηγείται από το στρες. Το αποτέλεσμα είναι αυτή η περίεργη αναντιστοιχία που πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν καλά: ένα κουρασμένο σώμα και σκέψεις που τρέχουν».

Ο ρόλος της κορτιζόλης και του χρόνιου στρες

«Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η κορτιζόλη (η ορμόνη του στρες) ακολουθεί έναν ημερήσιο ρυθμό. Τα επίπεδά της αυξάνονται το πρωί για να προάγουν την εγρήγορση και μειώνονται σταδιακά προς τη νύχτα. Το χρόνιο άγχος μπορεί να διαταράξει αυτό το μοτίβο, αφήνοντας το σώμα σε κατάσταση διέγερσης μέχρι αργά το βράδυ», εξηγεί η καθηγήτρια Spear.

Γιατί τα smartphone και το doomscrolling καταστρέφουν τον ύπνο

Εκτός από το στρες, υπάρχουν και άλλοι καθημερινοί παράγοντες που μας κρατούν ξύπνιους στη μέση της νύχτας:

Τεχνητό φως : Καταστέλλει τη μελατονίνη, την ορμόνη που βοηθά στη ρύθμιση του χρόνου του ύπνου.

: Καταστέλλει τη μελατονίνη, την ορμόνη που βοηθά στη ρύθμιση του χρόνου του ύπνου. Γνωστική διέγερση : Τα smartphone προσφέρουν ασταμάτητο πνευματικό ερέθισμα ακριβώς τη στιγμή που ο εγκέφαλος θα έπρεπε να χαλαρώνει.

: Τα smartphone προσφέρουν ασταμάτητο πνευματικό ερέθισμα ακριβώς τη στιγμή που ο εγκέφαλος θα έπρεπε να χαλαρώνει. Doomscrolling: Η ασταμάτητη ανάγνωση αρνητικών ειδήσεων συνδυάζει τη συναισθηματική διέγερση, την αβεβαιότητα και την αναζήτηση νέων πληροφοριών – τρία στοιχεία που τα ανθρώπινα συστήματα προσοχής είναι σχεδόν αδύνατο να αγνοήσουν.

Πώς να νικήσετε την αϋπνία: Τι βοηθά πραγματικά

Η καθηγήτρια Spear προτείνει συγκεκριμένες λύσεις για την αποκατάσταση του ύπνου:

Σύνδεση του ύπνου με την ασφάλεια: Οι ερευνητές ύπνου τονίζουν ότι η ξεκούραση και το αίσθημα ασφάλειας είναι στενά συνδεδεμένα στον εγκέφαλο.

Σταθερή ρουτίνα ύπνου: Οι σταθερές ώρες κατάκλισης, η μειωμένη βραδινή διέγερση, η σωματική άσκηση και η έκθεση στο φως της ημέρας ενισχύουν το σήμα ότι η νύχτα είναι χρόνος για αποκατάσταση.

Περιορισμός οθονών: Αποφύγετε τη χρήση συσκευών αργά το βράδυ.

Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT-I): Η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία για την αϋπνία έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματική, καθώς στοχεύει απευθείας στον φαύλο κύκλο του άγχους και της έλλειψης ύπνου.

«Ίσως το πιο σημαντικό σημείο είναι ευρύτερο. Το να νιώθετε “στην πρίζα αλλά εξαντλημένοι” δεν αποτελεί απόδειξη ότι το σώμα σας έχει κάποιο ελάττωμα. Συχνά, είναι απλώς η απόδειξη ότι ο εγκέφαλός σας έχει γίνει υπερβολικά καλός στο να παραμένει σε εγρήγορση μέσα σε έναν ψηφιακό κόσμο που δεν σταματά ποτέ πραγματικά».