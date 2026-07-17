Φυτικές ίνες: 5 λαχανικά με υψηλότερη περιεκτικότητα από το μπρόκολο, σύμφωνα με ειδικούς

Το μπρόκολο θεωρείται ένα από τα πιο υγιεινά λαχανικά, όμως δεν είναι ο «πρωταθλητής» στις φυτικές ίνες. Ειδικοί αποκαλύπτουν πέντε λαχανικά που το ξεπερνούν σε περιεκτικότητα και μπορούν να ενισχύσουν την υγεία του εντέρου, την πέψη και το αίσθημα κορεσμού.

Γιατί το μπρόκολο δεν είναι η κορυφαία πηγή φυτικών ινών

Το μπρόκολο συγκαταλέγεται στα πιο θρεπτικά λαχανικά και αποτελεί σταθερή επιλογή για μια υγιεινή διατροφή. Ωστόσο, όταν πρόκειται για την περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, δεν βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, καθώς υπάρχουν λαχανικά που προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες.

Γνωστό για τη διατροφική του αξία, το μπρόκολο περιέχει κυρίως αδιάλυτες φυτικές ίνες, οι οποίες συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του εντέρου και βοηθούν στην πρόληψη της δυσκοιλιότητας. Αντίθετα, περιέχει μικρότερες ποσότητες διαλυτών φυτικών ινών, οι οποίες λειτουργούν ως τροφή για τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου και συνδέονται με καλύτερο έλεγχο του σακχάρου και των επιπέδων χοληστερόλης.

Και οι δύο μορφές φυτικών ινών είναι σημαντικές για την υγεία. Η επαρκής πρόσληψή τους έχει συνδεθεί με καλύτερη πέψη, υγιές μικροβίωμα, βελτιωμένη μεταβολική λειτουργία και χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μορφών καρκίνου. Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι ενήλικες εξακολουθούν να μην καλύπτουν τις ημερήσιες συστάσεις, οι οποίες ανέρχονται σε 25 γραμμάρια για τις γυναίκες και 38 γραμμάρια για τους άνδρες.

Αν και αποτελεί καλή πηγή, το μπρόκολο δεν θεωρείται επίσημα τροφή «υψηλής περιεκτικότητας» σε ίνες. Ένα φλιτζάνι μπρόκολο παρέχει μόλις 1,8 γραμμάρια φυτικών ινών (ή 2,4 γραμμάρια ανά μερίδα 100 γραμμαρίων). Ποσότητα που καλύπτει λιγότερο από το 6,5% της Συνιστώμενης Ημερήσιας Πρόσληψης (η οποία ανέρχεται στα 28 γραμμάρια).

Το μπρόκολο παραμένει μια σπουδαία προσθήκη στα γεύματά σας, αλλά αν ο στόχος σας είναι να αυξήσετε κατακόρυφα τις φυτικές ίνες στη διατροφή σας, υπάρχουν καλύτερες εναλλακτικές. Ακολουθούν πέντε λαχανικά με υψηλότερη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες από το μπρόκολο.

5 λαχανικά με περισσότερες φυτικές ίνες από το μπρόκολο

Αρακάς

Αγκινάρες

Λαχανάκια Βρυξελλών

Λαχανίδες (Collard Greens)

Γλυκοπατάτες

Αρακάς

Μην υποτιμάτε τον ταπεινό αρακά. Αν και τεχνικά ανήκει στην οικογένεια των ψυχανθών, αυτό το μικρό θαύμα της φύσης περιέχει 5,7 γραμμάρια φυτικών ινών ανά 100 γραμμάρια (περίπου 8 γραμμάρια ανά φλιτζάνι). «Ο αρακάς περιέχει έναν συνδυασμό διαλυτών και αδιάλυτων φυτικών ινών, οι οποίες υποστηρίζουν την πέψη, βελτιώνουν την κινητικότητα του εντέρου και βοηθούν στη διατήρηση υγιών επιπέδων χοληστερόλης», αναφέρει η διατροφολόγος Melissa Mitri, M.S., RD.

Επιπλέον, ο αρακάς είναι εξαιρετική πηγή φυτικής πρωτεΐνης (8 γραμμάρια ανά φλιτζάνι). Ο συνδυασμός πρωτεΐνης και ινών παρατείνει το αίσθημα κορεσμού, βοηθώντας στη διαχείριση του βάρους. Είναι επίσης πλούσιος σε λουτεΐνη και ζεαξανθίνη, δύο καροτενοειδή που προστατεύουν την υγεία των ματιών. Μπορείτε να τον αγοράσετε φρέσκο ή κατεψυγμένο, και το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι δεν χρειάζεται καθάρισμα ή κόψιμο, καθιστώντας τον ιδανικό για ένα γρήγορο καθημερινό γεύμα.

Αγκινάρες

Οι αγκινάρες αποτελούν ένα από τα λαχανικά με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, προσφέροντας 5,7 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια μαγειρεμένης καρδιάς αγκινάρας – δηλαδή σχεδόν 10 γραμμάρια ινών σε μόλις 1 φλιτζάνι. «Περιέχουν έναν συγκεκριμένο τύπο πρεβιοτικών ινών που ονομάζεται ινουλίνη, η οποία τρέφει τα καλά βακτήρια του εντέρου», εξηγεί η Mitri. «Η ινουλίνη έχει αποδειχθεί ότι έχει αντιφλεγμονώδη δράση, ενώ μπορεί να υποστηρίξει την απώλεια βάρους και τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα».

Οι αγκινάρες είναι επίσης πλούσιες σε κάλιο, το οποίο ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση, καθώς και σε μια ένωση που ονομάζεται κυναρίνη, η οποία βοηθά στη μείωση της χοληστερόλης. Αν σας φαίνεται δύσκολο να τις μαγειρέψετε φρέσκες, μια εύκολη λύση είναι να αγοράσετε καρδιές αγκινάρας σε κονσέρβα ή βαζάκι. Στραγγίστε τις, σοτάρετέ τις ελαφρώς στο τηγάνι και προσθέστε τις σε ψητά λαχανικά ή σε πιάτα με ζυμαρικά.

Λαχανάκια Βρυξελλών

Τα λαχανάκια Βρυξελλών διαθέτουν διπλάσια ποσότητα φυτικών ινών σε σχέση με το μπρόκολο, με 4,8 γραμμάρια ινών ανά 100 γραμμάρια (περίπου 4 γραμμάρια ανά φλιτζάνι μαγειρεμένου λαχανικού). Περιέχουν ίσα μέρη διαλυτών και αδιάλυτων ινών, κάτι που σημαίνει ότι διευκολύνουν τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος και προάγουν ένα υγιές μικροβίωμα.

Ανήκουν στην οικογένεια των σταυρανθών λαχανικών (μαζί με το λάχανο, το κέιλ και το κουνουπίδι). «Τα σταυρανθή λαχανικά βοηθούν στον μεταβολισμό των πλεοναζουσών ορμονών, ενώ ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα χάρη στα υψηλά επίπεδα βιταμίνης C, φυλλικού οξέος και αντιοξειδωτικών», σημειώνει η Bonnie Newlin, M.P.A., M.S., RD.

Είναι επίσης πλούσια σε γλυκοζινόλες, ενώσεις με ισχυρές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που προστατεύουν από κυτταρικές βλάβες. Μπορούν να καταναλωθούν ωμά ή μαγειρεμένα, αλλά είναι προτιμότερο να μην τα βράζετε, καθώς τα θρεπτικά συστατικά τους διαρρέουν στο νερό. Δοκιμάστε να τα ψιλοκόψετε σε σαλάτες ή να τα σοτάρετε ως συνοδευτικό.

Λαχανίδες (Collard Greens)

Οι λαχανίδες αυτού του τύπου είναι εξαιρετικά ευέλικτες στην κουζίνα και γεμάτες φυτικές ίνες, φτάνοντας τα 4 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια. «Περιέχουν αδιάλυτες φυτικές ίνες, οι οποίες βοηθούν στην πρόληψη της δυσκοιλιότητας», αναφέρει η Sophie Dolan, M.S., RDN, LD. «Αποτελούν επίσης μια απροσδόκητα καλή πηγή σιδήρου, που υποστηρίζει τα επίπεδα ενέργειας και την υγεία του αίματος». Όπως και το μπρόκολο, είναι εξαιρετική πηγή βιταμίνης Κ και ασβεστίου για την ενίσχυση της οστικής πυκνότητας.

Οι λαχανίδες ταιριάζουν υπέροχα σε σούπες και μαγειρευτά κατσαρόλας. Προσθέτοντάς τις στη διατροφή σας, ένα μόνο φλιτζάνι μαγειρεμένου λαχανικού σάς προσφέρει σχεδόν 8 γραμμάρια φυτικών ινών, 5 γραμμάρια πρωτεΐνης, καθώς και κάλιο και αντιοξειδωτικά όπως το βήτα-καροτένιο.

Γλυκοπατάτες

Οι γλυκοπατάτες θεωρούνται αμυλούχο λαχανικό, καθώς έχουν περισσότερους υδατάνθρακες από τα περισσότερα άλλα λαχανικά. Ωστόσο, υπερτερούν και σε φυτικές ίνες, προσφέροντας 3 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια. Μια μέτρια γλυκοπατάτα παρέχει σχεδόν 4 γραμμάρια φυτικών ινών, αρκεί να την καταναλώσετε με τη φλούδα της.

Η Dolan επισημαίνει ότι οι γλυκοπατάτες προάγουν την υγεία του εντέρου χάρη στον μοναδικό συνδυασμό διαλυτών, αδιάλυτων και πρεβιοτικών ινών. Αυτοί οι πορτοκαλί κόνδυλοι είναι επίσης πλούσιοι στο αντιοξειδωτικό βήτα-καροτένιο, καθώς και σε βιταμίνη Α και κάλιο.

Είναι εξαιρετικά απλές στην προετοιμασία: μπορείτε να τις ψήσετε στο φούρνο, στο air-fryer, στα μικροκύματα ή ακόμα και να τις προσθέσετε σε υγιεινά αρτοσκευάσματα, όπως μάφινς και ψωμί.

Άλλες τροφές που είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες

Τα λαχανικά δεν είναι η μόνη πηγή από την οποία μπορείτε να προσλάβετε φυτικές ίνες. Άλλες τροφές με φυτικές ίνες που θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε τον καθημερινό σας στόχο σε ό,τι αφορά την πρόσληψη φυτικών ινών είναι οι εξής:

Όσπρια

Προϊόντα ολικές αλέσεως

Φρούτα

Ξηροί καρποί και σπόροι

Όσπρια

Τα όσπρια, στα οποία περιλαμβάνονται τα φασόλια, ο αρακάς και οι φακές, αποτελούν μερικές από τις καλύτερες πηγές φυτικών ινών, αλλά και φυτικής πρωτεΐνης.

Ενδεικτικά, ένα φλιτζάνι μαγειρεμένες φακές προσφέρει 16 γραμμάρια φυτικών ινών, καλύπτοντας σχεδόν το μισό της ημερήσιας ποσότητας που χρειάζεστε.

Προϊόντα ολικές αλέσεως

«Τα προϊόντα ολικής άλεσης, όπως η βρώμη (steel-cut), το ψωμί και τα ζυμαρικά ολικής άλεσης, το καστανό ρύζι, το κριθάρι και η κινόα, παρέχουν φυτικές ίνες καθώς και σύνθετους υδατάνθρακες για πνευματική και σωματική ενέργεια», αναφέρει η Mitri.

Μισό φλιτζάνι μαγειρεμένη κινόα περιέχει 2,5 γραμμάρια φυτικών ινών ανά μερίδα (περισσότερο από το μπρόκολο), καθώς και 4 γραμμάρια πρωτεΐνης.

Φρούτα

Όπως ακριβώς και τα λαχανικά, έτσι και τα φρούτα προσφέρουν φυτικές ίνες, βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά.

Σμέουρα (Raspberries): Από τα φρούτα με την υψηλότερη περιεκτικότητα, με 8 γραμμάρια ανά φλιτζάνι.

Βατόμουρα: Ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής με 8 γραμμάρια ανά φλιτζάνι.

Ακτινίδια: Προσφέρουν 5 γραμμάρια ανά φλιτζάνι.

Ξηροί καρποί και σπόροι

Τα καρύδια, τα πεκάν, τα αμύγδαλα, οι κολοκυθόσποροι, καθώς και οι σπόροι chia, λιναρόσπορου και κάνναβης, προσφέρουν γενναιόδωρες ποσότητες φυτικών ινών σε μικρές μερίδες. Περίπου 28 γραμμάρια σπόρων chia περιέχουν 10 γραμμάρια φυτικών ινών.

Για να λάβετε την ίδια ποσότητα, θα έπρεπε να φάτε 5 φλιτζάνια μπρόκολο. «Μπορείτε εύκολα να προσθέσετε ξηρούς καρπούς και σπόρους στο πλιγούρι βρώμης, στα smoothies, στα σέικ και στα pancakes σας για μια άμεση ενίσχυση φυτικών ινών», προτείνει η Mitri.