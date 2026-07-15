Υψηλή αρτηριακή πίεση: Η καθημερινή συνήθεια που αυξάνει τον κίνδυνο, σύμφωνα με επιστήμονες

Η υπέρταση αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις, όμως δεν επηρεάζεται μόνο από την κατανάλωση αλατιού. Νέα επιστημονική μελέτη δείχνει ότι μια πολύ συνηθισμένη καθημερινή συνήθεια που αφορά τα ροφήματα μπορεί να αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης υψηλής αρτηριακής πίεσης.

Οι επιστήμονες συνδέουν μία συγκεκριμένη καθημερινή συνήθεια με την υψηλή αρτηριακή πίεση

Η υπέρταση – δηλαδή η υψηλή αρτηριακή πίεση – αποτελεί έναν κοινό παράγοντα κινδύνου για καρδιακές παθήσεις και εγκεφαλικά επεισόδια. Είναι μάλιστα τόσο συχνή, που σχεδόν οι μισοί ενήλικες στις ΗΠΑ πάσχουν από αυτή τη νόσο, η οποία ορίζεται ως σταθερή μέτρηση αρτηριακής πίεσης άνω του 130/80 ή λήψη σχετικής φαρμακευτικής αγωγής. Και παρόλο που συχνά θεωρούμε την υπέρταση πρόβλημα των ενηλίκων, τα παιδιά και οι έφηβοι διαγιγνώσκονται όλο και συχνότερα με τη συγκεκριμένη πάθηση.

Ο κρυφός κίνδυνος: Δεν φταίει μόνο το αλάτι

Αν και πιθανότατα γνωρίζετε ότι η υπερβολική κατανάλωση νατρίου (αλατιού) αυξάνει την πίεση, υπάρχει ένας λιγότερο γνωστός αλλά σημαντικός παράγοντα κινδύνου: η φρουκτόζη.

Η φρουκτόζη είναι ένας τύπος απλού σακχάρου που βρίσκεται φυσικά στα ολόκληρα φρούτα, στους χυμούς φρούτων και στο μέλι. Ωστόσο, παράγεται επίσης βιομηχανικά και προστίθεται σε πολλά άλλα τρόφιμα, όπως:

Ζαχαρούχα ποτά (αναψυκτικά, φρουτοποτά, αθλητικά ποτά).

Γιαούρτια με γεύσεις.

Δημητριακά πρωινού.

Αρτοσκευάσματα και συσκευασμένα φρούτα.

Πώς η φρουκτόζη καταστρέφει τα αιμοφόρα αγγεία

Η υπερβολική πρόσληψη φρουκτόζης, ιδιαίτερα από κατανάλωση υγρών, μεταβολίζεται στο συκώτι, όπου μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη παραγωγή ουρικού οξέος. Τα αυξημένα επίπεδα ουρικού οξέος μπορούν να βλάψουν την εσωτερική επένδυση των αιμοφόρων αγγείων, επηρεάζοντας τη λειτουργία τους και συμβάλλοντας στην αύξηση της αρτηριακής πίεσης.

Επιπλέον, η περίσσεια φρουκτόζης ωθεί το συκώτι να αυξήσει την παραγωγή τριγλυκεριδίων και λιποπρωτεϊνών πολύ χαμηλής πυκνότητας (VLDL). Αυτός ο συνδυασμός υψηλών τριγλυκεριδίων και VLDL, παράλληλα με την υπέρταση, αυξάνει ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο για καρδιοπάθειες και εγκεφαλικά επεισόδια.

Φυσική vs πρόσθετη φρουκτόζη: Τι δείχνει νέα μελέτη

Υπάρχει μια συνεχής συζήτηση σχετικά με το αν η φρουκτόζη που βρίσκεται φυσικά στα τρόφιμα έχει διαφορετικές επιπτώσεις στο σώμα σε σύγκριση με την πρόσθετη φρουκτόζη.

Δεδομένου ότι οι νεότεροι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να καταναλώνουν χυμούς και ζαχαρούχα ποτά, ερευνητές από το Χάρβαρντ και το Πανεπιστήμιο του Τορόντο εξέτασαν αν η πρόσληψη φρουκτόζης κατά την παιδική και εφηβική ηλικία αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης υπέρτασης στην ενήλικη ζωή. Ας δούμε αναλυτικά τα ευρήματα της μελέτης.

Πώς διεξήχθη η συγκεκριμένη επιστημονική μελέτη

Τα δεδομένα της μελέτης αντλήθηκαν από την ευρεία έρευνα GUTS (Growing Up Today Study). Η μελέτη αρχικά περιλάμβανε δύο φάσεις:

Η φάση GUTS I ξεκίνησε το 1996 και συμπεριέλαβε σχεδόν 17.000 παιδιά από τις Η.Π.Α., ηλικίας 9 έως 14 ετών κατά την έναρξη.

Η φάση GUTS II ξεκίνησε το 2004 και περιέλαβε περίπου 11.000 παιδιά, ηλικίας 9 έως 16 ετών.

Οι δύο αυτές φάσεις συγχωνεύθηκαν το 2013, δημιουργώντας μια συνδυασμένη ομάδα (cohort) σχεδόν 26.000 συμμετεχόντων, εκ των οποίων το 55% ήταν γυναίκες. Οι ερευνητές παρακολούθησαν την πορεία των συμμετεχόντων για διάστημα έως και 25 ετών.

Από το 1996 έως το 2001, οι συμμετέχοντες συμπλήρωναν ερωτηματολόγια σε ετήσια βάση, και στη συνέχεια κάθε δύο έως τέσσερα χρόνια. Σε αυτά κατέγραφαν τη συνήθη διατροφή, τα ανθρωπομετρικά τους στοιχεία (ύψος και βάρος), παράγοντες του τρόπου ζωής τους και την κατάσταση της υγείας τους.

Τι εξέτασαν οι ερευνητές: Διατροφή και ροφήματα

Όσον αφορά τη διατροφή, το ενδιαφέρον των επιστημόνων επικεντρώθηκε στην ποσότητα κατανάλωσης τριών βασικών κατηγοριών:

Ροφήματα με προσθήκη ζάχαρης: Ως μερίδα ορίστηκε το κουτάκι ή το ποτήρι. Η κατηγορία περιλάμβανε αναψυκτικά, φρουτοποτά (όπως χυμούς punch και κρύο τσάι) και αθλητικά ποτά.

Χυμοί φρούτων: Ως μερίδα ορίστηκε το ποτήρι. Η κατηγορία περιλάμβανε χυμό πορτοκάλι, χυμό μήλο ή άλλους 100% φυσικούς χυμούς φρούτων.

Ολόκληρα φρούτα: Η κατηγορία περιλάμβανε μήλα, πορτοκάλια, μπανάνες, μάνγκο, σταφύλια, αχλάδια, πεπόνια, καρπούζια, φράουλες και ροδάκινα.

Σύνδεση φρουκτόζης και υψηλής αρτηριακής πίεσης (Υπέρτασης)

Βάσει των ημερολογίων διατροφής των συμμετεχόντων, οι ερευνητές υπολόγισαν τα συνολικά ισοδύναμα φρουκτόζης (TFEs). Με αυτόν τον τρόπο, οι ποσότητες ομαδοποιήθηκαν σε πέντε κατηγορίες ώστε να συγκριθούν άμεσα με τον κίνδυνο εμφάνισης υπέρτασης.

Από το 2010 έως το 2021, οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν σχετικά με τυχόν ιατρικές διαγνώσεις υπέρτασης, σημειώνοντας παράλληλα το έτος της διάγνωσης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης, 1.625 συμμετέχοντες (λίγο πάνω από το 6%) ανέφεραν ότι διαγνώστηκαν με υψηλή αρτηριακή πίεση.

Τι έδειξε η μελέτη για τη σχέση φρουκτόζης και υπέρτασης

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν στατιστικές αναλύσεις και έλαβαν υπόψη διάφορους συγχυτικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα, όπως η κατανάλωση κόκκινου και επεξεργασμένου κρέατος, φρούτων, λαχανικών και ολικής άλεσης, καθώς και η σωματική δραστηριότητα, ο χρόνος μπροστά σε οθόνες και η διάρκεια του ύπνου.

Αρχικά, μετά την προσαρμογή για τον τρόπο ζωής και τους διατροφικούς παράγοντες, η συνολική πρόσληψη φρουκτόζης δεν συσχετίστηκε με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης υπέρτασης. Ωστόσο, όταν οι ερευνητές εξέτασαν την προέλευση και την ποσότητα της φρουκτόζης, τα δεδομένα άλλαξαν.

Αναψυκτικά και ποτά με προσθήκη ζάχαρης

Η υψηλή κατανάλωση ροφημάτων με ζάχαρη (SSBs) συσχετίστηκε σημαντικά με αυξημένο κίνδυνο για υψηλή αρτηριακή πίεση.

Όσοι κατανάλωναν τη μεγαλύτερη ποσότητα (≥2 μερίδες την ημέρα) είχαν τον υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης υπέρτασης σε σχέση με όσους έπιναν σπάνια (<3 μερίδες την εβδομάδα).

Μόλις μία μερίδα ροφημάτων με ζάχαρη την ημέρα συνδέθηκε με 14% υψηλότερο κίνδυνο υπέρτασης.

Κάθε καθημερινή μερίδα σόδας (αναψυκτικού) και αθλητικών ποτών συσχετίστηκε με 23% και 36% υψηλότερο κίνδυνο αντίστοιχα.

Φυσικοί χυμοί φρούτων

Η υψηλότερη πρόσληψη χυμών φρούτων συνδέθηκε επίσης με αυξημένο κίνδυνο υπέρτασης. Τα άτομα στην κατηγορία με τη μεγαλύτερη κατανάλωση χυμών (≥1,5 μερίδα την ημέρα) παρουσίασαν τις περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν υψηλή πίεση.

Ολόκληρα φρούτα

Αντίθετα, η κατανάλωση ολόκληρων φρούτων δεν αύξησε τον κίνδυνο υπέρτασης. Η υψηλή πρόσληψη ολόκληρων φρούτων (≥1,5 μερίδα την ημέρα) δεν έδειξε καμία συσχέτιση με την πίεση, ακόμη και όταν οι ερευνητές διαχώρισαν τα φρούτα σε εύκρατα και τροπικά.

Οι επιπτώσεις από την αντικατάσταση των ροφημάτων

Οι ερευνητές εξέτασαν στη συνέχεια τι θα συνέβαινε αν οι συμμετέχοντες αντικαθιστούσαν ορισμένα τρόφιμα με άλλα:

Αντικατάσταση ροφημάτων με ζάχαρη: Η αντικατάσταση μίας μερίδας ζαχαρούχων ποτών την ημέρα με μία μερίδα ολόκληρων φρούτων, γάλακτος ή νερού συνδέθηκε με μειωμένο κίνδυνο υπέρτασης κατά 22%, 13% και 9% αντίστοιχα.

Αντικατάσταση χυμού φρούτων: Η αντικατάσταση μίας μερίδας χυμού με μία μερίδα ολόκληρων φρούτων μείωσε τον κίνδυνο κατά 19%.

Καμία αλλαγή: Δεν βρέθηκε καμία συσχέτιση με την υπέρταση όταν τα ζαχαρούχα ποτά αντικαταστάθηκαν με χυμό φρούτων ή όταν ο χυμός αντικαταστάθηκε με γάλα ή νερό.

Οι περιορισμοί της επιστημονικής μελέτης

Στους περιορισμούς της μελέτης περιλαμβάνεται το γεγονός ότι όλα τα δεδομένα βασίστηκαν σε προσωπικές αναφορές των ίδιων των συμμετεχόντων (self-reported). Αυτό αφήνει μεγάλο περιθώριο για σφάλματα μνήμης, υποκειμενικές εκτιμήσεις και προκαταλήψεις.

Για παράδειγμα, οι ερευνητές αναφέρουν ότι τα ροφήματα φρούτων με γεύση πορτοκάλι και προσθήκη ζάχαρης καταναλώνονται συχνά από μικρότερα παιδιά και ενδέχεται να δηλώθηκαν λανθασμένα ως «χυμός πορτοκαλιού». Αυτό σημαίνει ότι τα ευρήματα για τους χυμούς φρούτων ίσως να μην είναι απολύτως ακριβή, καθώς η σύνδεση με την υπέρταση αφορούσε κυρίως τον χυμό πορτοκαλιού και όχι τον χυμό μήλου ή άλλους χυμούς.

Επιπλέον, επειδή επρόκειτο για μια μελέτη παρατήρησης (observational study), δεν ήταν δυνατή η πλήρης προσαρμογή για όλους τους πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες. Τέλος, καθώς το 96% του πληθυσμού της μελέτης ήταν λευκοί μη-Ισπανόφωνοι, παραμένει άγνωστο αν τα ίδια αποτελέσματα ισχύουν και για άλλες πληθυσμιακές ομάδες.

Πώς εφαρμόζονται αυτά τα δεδομένα στην καθημερινή μας ζωή

Τα αναψυκτικά με ζάχαρη και τα ροφήματα με προσθήκη γλυκαντικών κατηγορούνται όλο και περισσότερο για τις αρνητικές τους επιπτώσεις στην υγεία, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στην καρδιά, την αντίσταση στην ινσουλίνη και τη στοματική υγιεινή. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, όταν η φρουκτόζη διασπάται στο συκώτι, πυροδοτεί μια σειρά αντιδράσεων που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο για υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση).

Ένα βασικό συμπέρασμα που μπορούμε να κρατήσουμε από αυτή τη μελέτη είναι ότι η προσθήκη ζάχαρης, ειδικά αυτή που βρίσκεται στα ζαχαρούχα ποτά, δεν αποτελεί καλή προσθήκη στην καθημερινή μας ρουτίνα. Αντίθετα, τα φυσικά σάκχαρα, όπως αυτά που περιέχονται στα φρούτα, δεν πρέπει να μας φοβίζουν.

Επιλέγοντας ολόκληρα φρούτα αντί για ένα αναψυκτικό κάθε φορά που θέλετε κάτι γλυκό, προσφέρετε στον οργανισμό σας πολύτιμα θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν την υγεία του σώματος και του εγκεφάλου σας.

Πώς να κόψετε τη συνήθεια της κατανάλωσης ζαχαρούχων ποτών

Αν έχετε συνηθίσει να καταναλώνετε συχνά αναψυκτικά ή χυμούς με ζάχαρη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αλλάξετε τη συνήθειά σας σταδιακά:

Αντικατάσταση 1 προς 1: Ξεκινήστε αντικαθιστώντας ένα ζαχαρούχο ποτό την ημέρα με ένα ολόκληρο φρούτο, ένα ποτήρι γάλα ή νερό.

Σταδιακή μείωση: Κόψτε ακόμα ένα ποτό την επόμενη εβδομάδα, προχωρώντας προοδευτικά μέχρι να απαλλαγείτε εντελώς από αυτή τη συνήθεια.

Γιατί προτείνεται το αγελαδινό γάλα

Αν σας εκπλήσσει η ενθάρρυνση για κατανάλωση αγελαδινού γάλακτος, ο λόγος είναι ότι περιέχει θρεπτικά συστατικά που βοηθούν στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, όπως το ασβέστιο, το κάλιο και τα βιοενεργά πεπτίδια.