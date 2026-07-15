Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (15/7) – Πού θα δείτε τον δεύτερο ημιτελικό Αγγλία-Αργεντινή

Ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή και τα φιλικά της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού με τη Ραπίντ Βιέννης και τη Φίτεσε, αντίστοιχα, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
11:30: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)
13:30: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)
16:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)
18:30: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)
19:00: ΣΚΑΪ | Ραπίντ Βιέννης – Παναθηναϊκός (Φιλικός Αγώνας)
19:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | WTA 250 2026 Athens Open
20:00: COSMOTE SPORT 1 HD | ΑΕΚ – Φίτεσε (Φιλικός Αγώνας)
22:00: ΕΡΤ1 | Αγγλία – Αργεντινή (Ημιτελικός Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου)
22:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | WTA 250 2026 Athens Open