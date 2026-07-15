Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (15/7) – Πού θα δείτε τον δεύτερο ημιτελικό Αγγλία-Αργεντινή

Ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ 2026 μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής, καθώς και οι φιλικοί αγώνες της ΑΕΚ με τη Φίτεσε και του Παναθηναϊκού με τη Ραπίντ Βιέννης, αποτελούν τα κορυφαία σημεία των αθλητικών μεταδόσεων της Τετάρτης 15 Ιουλίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης αγώνες τένις από τα τουρνουά ATP 250 Γκστάαντ και WTA 250 Athens Open.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο επίκεντρο βρίσκεται ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή, που θα προβληθεί στις 22:00 από την ΕΡΤ1.
  • Επίσης, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τα φιλικά παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τη Ραπίντ Βιέννης (19:00, ΣΚΑΪ) και της ΑΕΚ με τη Φίτεσε (20:00, COSMOTE SPORT 1 HD).
  • Τέλος, το πρόγραμμα των μεταδόσεων συμπληρώνουν οι αγώνες τένις από το ATP 250 Γκστάαντ και το WTA 250 Athens Open.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή και τα φιλικά της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού με τη Ραπίντ Βιέννης και τη Φίτεσε, αντίστοιχα, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

11:30: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)

13:30: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)

16:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)

18:30: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)

19:00: ΣΚΑΪ | Ραπίντ Βιέννης – Παναθηναϊκός (Φιλικός Αγώνας)

19:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | WTA 250 2026 Athens Open

20:00: COSMOTE SPORT 1 HD | ΑΕΚ – Φίτεσε (Φιλικός Αγώνας)

22:00: ΕΡΤ1 | Αγγλία – Αργεντινή (Ημιτελικός Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου)

22:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | WTA 250 2026 Athens Open

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