Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (15/7) – Πού θα δείτε τον δεύτερο ημιτελικό Αγγλία-Αργεντινή

Ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ 2026 μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής, καθώς και οι φιλικοί αγώνες της ΑΕΚ με τη Φίτεσε και του Παναθηναϊκού με τη Ραπίντ Βιέννης, αποτελούν τα κορυφαία σημεία των αθλητικών μεταδόσεων της Τετάρτης 15 Ιουλίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης αγώνες τένις από τα τουρνουά ATP 250 Γκστάαντ και WTA 250 Athens Open.