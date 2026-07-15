Θεσσαλονίκη: Αγωνία για τον 69χρονο που αγνοείται μετά την ανατροπή σκάφους – Έρευνες για τον εντοπισμό του

Αγωνία επικρατεί για τον 69χρονο που αγνοείται στην Επανομή Θεσσαλονίκης, μετά την ανατροπή του σκάφους του κατά τη διάρκεια ψαρέματος με τη σύζυγό του. Η 67χρονη σύζυγός του διασώθηκε χθες, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται εντατικά σήμερα με τη συμμετοχή πολλών δυνάμεων.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Λιμενικό
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αγωνία επικρατεί για την τύχη του 69χρονου, ο οποίος αγνοείται μετά την ανατροπή του σκάφους, όπου επέβαινε με την σύζυγό του, στην Επανομή.
  • Οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται και σήμερα, με την συμμετοχή τριών πλωτών του Λιμενικού Σώματος, ενός σκάφους της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, εθελοντών αλλά και ιδιωτών.
  • Ο συναγερμός σήμανε χθες, όταν η 67χρονη σύζυγός του κατάφερε να σωθεί κολυμπώντας και εντοπίστηκε ώρες αργότερα από ένα ιδιωτικό σκάφος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Αγωνία επικρατεί για την τύχη του 69χρονου, ο οποίος αγνοείται μετά την ανατροπή του σκάφους, όπου επέβαινε με την σύζυγό του, στην Επανομή.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται και σήμερα, με την συμμετοχή τριών πλωτών του Λιμενικού Σώματος, ενός σκάφους της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, εθελοντών αλλά και ιδιωτών. Σε λίγη ώρα αναμένεται να «σηκωθεί» και ένα Super Puma.

Ο συναγερμός σήμανε χθες, όταν η 67χρονη σύζυγός του κατάφερε να σωθεί κολυμπώντας, μετά την ανατροπή του σκάφους τους, και εντοπίστηκε ώρες αργότερα από ένα ιδιωτικό σκάφος που έπλεε στην περιοχή. Τότε, η γυναίκα ενημέρωσε τις αρχές ότι έχει χάσει τα ίχνη του 69χρονου συζύγου της, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι είχε βγει για ψάρεμα στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Ποταμού της Επανωμής.

 

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ