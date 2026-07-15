Θεσσαλονίκη: Αγωνία για τον 69χρονο που αγνοείται μετά την ανατροπή σκάφους – Έρευνες για τον εντοπισμό του

Αγωνία επικρατεί για την τύχη του 69χρονου, ο οποίος αγνοείται μετά την ανατροπή του σκάφους, όπου επέβαινε με την σύζυγό του, στην Επανομή.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται και σήμερα, με την συμμετοχή τριών πλωτών του Λιμενικού Σώματος, ενός σκάφους της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, εθελοντών αλλά και ιδιωτών. Σε λίγη ώρα αναμένεται να «σηκωθεί» και ένα Super Puma.

Ο συναγερμός σήμανε χθες, όταν η 67χρονη σύζυγός του κατάφερε να σωθεί κολυμπώντας, μετά την ανατροπή του σκάφους τους, και εντοπίστηκε ώρες αργότερα από ένα ιδιωτικό σκάφος που έπλεε στην περιοχή. Τότε, η γυναίκα ενημέρωσε τις αρχές ότι έχει χάσει τα ίχνη του 69χρονου συζύγου της, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι είχε βγει για ψάρεμα στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Ποταμού της Επανωμής.