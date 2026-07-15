Θεσσαλονίκη: Μία σύλληψη για τη φωτιά στα Βασιλικά – Προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών

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Σε μία σύλληψη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στα Βασιλικά, στη Θεσσαλονίκη.

Οι υπάλληλοι του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Θεσσαλονίκη του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα, καθώς όπως προέκυψε από τα στοιχεία, προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής περίφραξης, όταν από την κρούση μεταλλικού σφυριού σε σιδηροπάσσαλο δημιουργήθηκαν σπινθήρες, με αποτέλεσμα να αναφλεγούν τα ξερά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου, όπως επισημαίνουν πηγές ενημέρωσης.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα σε εκτάσεις με υπολείμματα καλλιέργειας σιτηρών, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και σε γεωργική έκταση με ελαιόδεντρα.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε μεγάλη πυροσβεστική δύναμη με 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 10 πυροσβεστικά οχήματα και δύο ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες Ο.Τ.Α. Λόγω της εξέλιξης του συμβάντος ενεργοποιήθηκε και το 112, προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες της περιοχής ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε σήμερα στην αρμόδια Εισαγγελία.

183 συλλήψεις από την 1η Ιανουαρίου

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 14 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 563 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 745.272,57 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 183 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 168 (91,80%) αφορούν υποθέσεις αμέλειας και οι 15 (8,20%) υποθέσεις από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.