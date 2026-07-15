Μεσσηνία: Γαλλίδα εντοπίστηκε νεκρή σε πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Τραγικό τέλος βρήκε μια 48χρονη Γαλλίδα τουρίστρια σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Πεταλίδι Μεσσηνίας. Η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της ενώ κολυμπούσε στην πισίνα του ξενοδοχείου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Σύμφωνα με το tharrosnews.gr, όταν εντοπίστηκε κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να δίνουν μάχη, αλλά ήταν ήδη αργά για την 48χρονη που διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό της.

Να σημειωθεί ότι συνελήφθη ο 64χρονος υπεύθυνος του ξενοδοχείου για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ να σημειωθεί ότι ο ναυαγοσώστης εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε έτερη πισίνα και αναζητείται.

H 48χρονη βρισκόταν στην χώρα μας μαζί με τον σύζυγό της και τα δύο τους παιδιά.

Το Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες που η άτυχη Γαλλίδα έχασε τη ζωή της.