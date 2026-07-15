Συναγερμός στον Ισθμό Κορίνθου: Σορός γυναίκας εντοπίστηκε να επιπλέει στο κανάλι

Νωρίς σήμερα το πρωί εντοπίστηκε η σορός μίας γυναίκας να επιπλέει εντός του καναλιού, στον Ισθμό Κορίνθου. Άνδρες του Λιμενικού ανέσυραν τη γυναίκα, ηλικίας 40-45 ετών, η οποία μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κορίνθου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Την προανάκριση διενεργεί το Β’ Λιμενικό Τμήμα Ισθμίας, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία-νεκροτομή για τη διευκρίνιση της αιτίας θανάτου.

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Ισθμός της Κορίνθου
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  • Θρίλερ στην Κόρινθο: Σορός γυναίκας εντοπίστηκε νωρίς σήμερα το πρωί να επιπλέει εντός του καναλιού, στον Ισθμό. – Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 8 το πρωί, με άνδρες του Λιμενικού να αντικρίζουν το άψυχο σώμα. Η γυναίκα ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. – Πρόκειται για γυναίκα, ηλικίας 40-45 ετών, αγνώστων λοιπών στοιχείων. Την προανάκριση διενεργεί το Λιμεναρχείο Κορίνθου, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία-νεκροτομή για τη διαλεύκανση των αιτιών θανάτου.

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Θρίλερ στην Κόρινθο, όπου νωρίς σήμερα το πρωί εντοπίστηκε η σορός μίας γυναίκας να επιπλέει εντός του καναλιού, στον Ισθμό.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 8 το πρωί, όταν άνδρες του Λιμενικού αντίκρισαν το άψυχο σώμα της γυναίκας να επιπλέει στο νερό.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, τα στελέχη του Λιμενικού ανέσυραν τη γυναίκα και τη μετέφεραν στη ξηρά, απ’ όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Πρόκειται για γυναίκα, ηλικίας 40-45 ετών, αγνώστων λοιπών στοιχείων, όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Β’ Λιμενικό Τμήμα Ισθμίας του Λιμεναρχείου Κορίνθου, ενώ παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία, προκειμένου να διευκρινιστεί η αιτία θανάτου της.

 

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