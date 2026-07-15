Συναγερμός στον Ισθμό Κορίνθου: Σορός γυναίκας εντοπίστηκε να επιπλέει στο κανάλι

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Θρίλερ στην Κόρινθο, όπου νωρίς σήμερα το πρωί εντοπίστηκε η σορός μίας γυναίκας να επιπλέει εντός του καναλιού, στον Ισθμό.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 8 το πρωί, όταν άνδρες του Λιμενικού αντίκρισαν το άψυχο σώμα της γυναίκας να επιπλέει στο νερό.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, τα στελέχη του Λιμενικού ανέσυραν τη γυναίκα και τη μετέφεραν στη ξηρά, απ’ όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Πρόκειται για γυναίκα, ηλικίας 40-45 ετών, αγνώστων λοιπών στοιχείων, όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Β’ Λιμενικό Τμήμα Ισθμίας του Λιμεναρχείου Κορίνθου, ενώ παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία, προκειμένου να διευκρινιστεί η αιτία θανάτου της.