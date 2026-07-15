ΗΠΑ: Θρίλερ με τον θάνατο του Λίντσεϊ Γκράχαμ – Το ταξίδι στο Κίεβο και οι θεωρίες συνωμοσίας για «εξελιγμένη δολοφονία» από τη Ρωσία

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Ο αιφνίδιος θάνατος του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ έχει πυροδοτήσει έντονη συζήτηση στις ΗΠΑ, με το FBI να εμπλέκεται στις έρευνες παρά το αρχικό ιατροδικαστικό πόρισμα που κάνει λόγο για διαχωριστικό ανεύρυσμα αορτής.

Ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται επιφυλακτικός για την αναγκαιότητα περαιτέρω διερεύνησης, κύκλοι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και ειδικοί ζητούν απαντήσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο εξωτερικής παρέμβασης.

Το γραφείο του Γκράχαμ διευκρίνισε ότι η αιτία θανάτου στο επίσημο πιστοποιητικό «θα εκκρεμεί μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι τοξικολογικές και μικροσκοπικές εξετάσεις» και τότε θα επικαιροποιηθεί αναλόγως.

Ο θάνατος του Γκράχαμ

Ο 71χρονος γερουσιαστής από τη Νότια Καρολίνα άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή, με την προκαταρκτική έκθεση να αποδίδει το συμβάν σε ανεύρυσμα.

Ωστόσο, η απουσία επίσημων τοξικολογικών ευρημάτων τροφοδότησε γρήγορα θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες, χωρίς αποδείξεις, έκαναν λόγο για πιθανή εμπλοκή ξένων δυνάμεων.



Οι φήμες τροφοδοτήθηκαν από το γεγονός ότι ο Γκράχαμ είχε μόλις επιστρέψει από επίσκεψη στην Ουκρανία, όπου εμφανιζόταν υγιής, όντας ιστορικά ένας από τους πιο ένθερμους πολέμιους της Ρωσίας.

Ο Γκράχαμ, τα τελευταία χρόνια, αποτελούσε έναν από τους πιο στενούς συμμάχους του Τραμπ. Παράλληλα, ο Γκράχαμ ταξίδευε τακτικά στο Ισραήλ για να συναντηθεί με κορυφαίους Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Επισκεπτόταν επίσης συχνά τη Σαουδική Αραβία, πιέζοντας σταθερά για την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο αυτών συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ήδη από τη δεκαετία του 1990, ως μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, είχε στηρίξει πολιτικές που είχαν ως στόχο την απομόνωση του Ιράν και τον περιορισμό του πυραυλικού και πυρηνικού του προγράμματος.

Η στάση του Τραμπ

Τη Δευτέρα, σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Newsmax, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ρωτήθηκε αν έχει αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια και απάντησε: «Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε».

«Είχαμε σπουδαίους γιατρούς και μίλησαν για το ότι, ξέρετε, ένα συγκεκριμένο μέρος του σώματός του κυριολεκτικά εξερράγη», είπε.

Ωστόσο, την Τρίτη, ο Τραμπ εξέφρασε αμφιβολίες για το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, τονίζοντας ότι δεν κατανοεί την παρουσία του FBI στο σπίτι του Γκράχαμ, ενώ υπενθύμισε τα καρδιακά προβλήματα του εκλιπόντος.

«Ξέρω ότι υπάρχουν κάθε είδους θεωρίες συνωμοσίας», σημείωσε, προσθέτοντας: «Πιστεύω ότι το FBI σπαταλά τον χρόνο του».

Trump on Lindsey Graham: “When that bursts — which it did, it burst — there’s not much — so I don’t see a lot of evil there. I know there’s all sorts of conspiracy theories going along and I think the FBI is wasting their time if they’re doing that” pic.twitter.com/yozlcBCJar — Aaron Rupar (@atrupar) July 14, 2026

Τοξικολογικές εξετάσεις

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε την Κυριακή ότι η υπηρεσία του συνδράμει τις τοπικές αρχές της Ουάσινγκτον, με δεκάδες πράκτορες να έχουν εντοπιστεί στο σπίτι του Γκράχαμ.

Ο γερουσιαστής Τζον Κόρνιν, πρώην συνάδελφος του Γκράχαμ, επέμεινε στην ανάγκη ελέγχου των τοξικολογικών αποτελεσμάτων. «Δεδομένου του πού βρισκόταν και των πραγμάτων που υποστήριζε, πιστεύω ότι απλώς πρέπει να επιλύσουμε όλα αυτά τα ερωτήματα βλέποντας τι δείχνουν οι τοξικολογικές εκθέσεις».

Η πολιτική σχολιάστρια και σύμμαχος του Τραμπ, Λόρα Λούμερ, η οποία διαθέτει σχεδόν 2 εκατομμύρια follower στο X, έγραψε: «Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι χρειάζονταν 20 πράκτορες του FBI για να πείσουν τους πάντες ότι ο Λίντσεϊ Γκράχαμ πέθανε από διαχωριστικό ανεύρυσμα αορτής. Βγήκε η τοξικολογική έκθεση; Δύο πράγματα μπορούν να ισχύουν ταυτόχρονα».

I didn’t realize 20 FBI agents were needed to convince everyone that Lindsey Graham died from an Aortic Dissection. Did the toxicology report come back? 2 things can be true at once. — Laura Loomer (@LauraLoomer) July 13, 2026



Παρομοίως, ο πολιτικός σχολιαστής και πρώην συνεργάτης του Τζορτζ Μπους, Μαρκ Τίσεν, σημείωσε στο X πως αν και είναι «απολύτως πιθανό» ο Γκράχαμ να πέθανε από καρδιακό επεισόδιο, «δεν αποτελεί θεωρία συνωμοσίας το να υπονοήσει κανείς ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο».

«Ο Πούτιν έχει δηλητηριάσει και δολοφονήσει πολλούς από τους αντιπάλους του και ο Γκράχαμ βρισκόταν μόλις στο Κίεβο, όπου σίγουρα δραστηριοποιούνται πράκτορες της FSB. Θα πρέπει να γίνει πλήρης νεκροψία και τοξικολογικός έλεγχος για να αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια», πρόσθεσε.

It’s entirely possible he just had a heart attack. But it’s not a conspiracy theory to suggest something else might be at play. Putin has poisoned and assassinated many of his opponents, and Graham was just in Kyiv where there are certainly FSB agents operating. There should be a… https://t.co/Bwhf83KXEX — Marc Thiessen (@marcthiessen) July 12, 2026



Ο γερουσιαστής του Τέξας, Τζον Κόρνιν, δήλωσε τη Δευτέρα: «Δεδομένου του πού βρισκόταν και των πραγμάτων που υποστήριζε, πιστεύω ότι απλώς πρέπει να επιλύσουμε όλα αυτά τα ερωτήματα βλέποντας τι δείχνουν οι τοξικολογικές εκθέσεις».

Οι ανησυχίες πηγάζουν από το γεγονός ότι ο Γκράχαμ είχε μόλις επιστρέψει από την Ουκρανία και προωθούσε νομοσχέδιο για κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Ο απόστρατος αντιστράτηγος Κιθ Κέλογκ υποστήριξε ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας από τη Ρωσία. «Δεν είμαι τρελαμένος με τις θεωρίες συνωμοσίας, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να γίνει πλήρης νεκροψία και τοξικολογική έκθεση, απλώς για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να βεβαιωθούμε ότι όλα θα ησυχάσουν γύρω από αυτό», είπε.

«Εννοώ ότι είναι ατυχές το ότι συνέβη αυτό, αλλά όπως είπαντε, δεν εμπιστεύομαι καθόλου τους Ρώσους – ότι θα έκαναν κάτι τέτοιο, δεν θα μου προκαλούσε έκπληξη», πρόσθεσε με νόημα.

Ο Κέλογκ έχει διατελέσει ειδικός απεσταλμένος για την Ουκρανία και τη Ρωσία, καθώς και Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Αντιπροέδρου, έχοντας υπηρετήσει και στις δύο κυβερνήσεις του Τραμπ.

Ο ίδιος πιστεύει εδώ και χρόνια ότι οι Ρώσοι είχαν επιχειρήσει να τον δολοφονήσουν το 2000, όταν υπηρετούσε ως αξιωματικός στο Πεντάγωνο. Όπως έχει περιγράψει, ένιωσε έναν οξύ πόνο στον δεξί του αγκώνα καθώς αποχωρούσε από μια εκδήλωση στη ρωσική πρεσβεία.

Μέχρι την επόμενη ημέρα είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί παραλίγο να του ακρωτηριάσουν το χέρι για να σταματήσουν την εξάπλωση μιας μόλυνσης από σταφυλόκοκκο.

Η αναφορά για «εξελιγμένη επιχείρηση»

Η κόρη του Κέλογκ, Μέγκαν Μομπς, πρώην αξιωματικός του Στρατού και απόφοιτος της στρατιωτικής ακαδημίας West Point, η οποία κατέχει τη θέση του Διευθυντή του Κέντρου για την Αμερικανική Ασφάλεια και Προστασία στο Independent Women’s Forum, ζήτησε μια διεξοδική έρευνα.

«Αυτό που πραγματικά ελπίζω είναι να γίνει μια τοξικολογική εξέταση που θα λαμβάνει υπόψη τα πάντα: το περιβάλλον εξωτερικών απειλών, τα διεθνή ταξίδια, τα συμπτώματα, το χρονοδιάγραμμα, τα φάρμακα, τα γεύματα, τις επαφές, την πιθανή έκθεση», δήλωσε.

Η Μομπς προειδοποίησε για το ενδεχόμενο «μιας εξελιγμένης επιχείρησης δολοφονίας» που θα «εκμεταλλευόταν τη φυσική ευπάθεια – σε αυτό είναι πολύ καλοί οι αντίπαλοί μας – και θα απέκρυπτε σκόπιμα την απόδοση ευθυνών, ώστε να παρουσιαστεί ένας ιατρικά εύλογος θάνατος».

Κατέληξε λέγοντας: «Θέλω απλώς να απαντηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα, ώστε τα αναπάντητα να μην κυριαρχήσουν στη συζήτηση».

Η ψυχολογία πίσω από τις θεωρίες συνωμοσίας

Σύμφωνα με έρευνα του Pew Research Center (2025), η εμπιστοσύνη των Αμερικανών στην κυβέρνηση βρίσκεται σε ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 70 ετών.

Ο Τζόζεφ Ουσίνσκι, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι που μελετά το φαινόμενο, εξηγεί ότι οι θεωρίες συνωμοσίας δεν παρουσιάζουν έξαρση, αλλά γίνονται πιο ορατές λόγω των social media.

«Αν κάναμε αυτές τις συζητήσεις στο γραφείο, τα λόγια μας θα χάνονταν και κανείς δεν θα τα έβλεπε. Αλλά επειδή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μένουν εκεί για πάντα, οι άνθρωποι που θέλουν να μάθουν τι συζητούν οι άλλοι μπορούν εύκολα να το δουν και να έχουν πρόσβαση σε αυτό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πείθει κάποιον».

Σύμφωνα με τον Ουσίνσκι, υπάρχει σαφής διαφορά ανάμεσα στην «ψηφιακή φασαρία» και σε αυτό που πραγματικά πιστεύουν οι πολίτες.

«Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στην online φλυαρία και την πίστη. Μπορείς να έχεις πολλούς ανθρώπους να ασχολούνται με κάτι στο διαδίκτυο, αλλά μετά πας να κάνεις δημοσκόπηση και ο κόσμος αναρωτιέται “ποιος είναι ο Λίντσεϊ Γκράχαμ;”», σημείωσε.

Με πληροφορίες από: Daily Mail, Guardian