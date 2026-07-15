Μάρω Κοντού: Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατό της

Η Μάρω Κοντού απεβίωσε σήμερα το πρωί σε ηλικία 92 ετών, με την είδηση να σκορπίζει την θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και το κοινό που την αγάπησε.

Η αγαπημένη ηθοποιός κατέληξε ύστερα από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της, στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

«Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα 15-07-2026 κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη (Μάρω) Κοντού στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ” μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπόντων Ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της», αναφέρεται στο ιατρικό ανακοινωθέν που υπογράφει ο Πρόεδρος Δ.Σ. – Διοικητής του νοσοκομείου, Χρήστος Φασιανός.