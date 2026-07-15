Ουκρανία: Στο Κίεβο η Φον ντερ Λάιεν – Αναμένεται πακέτο στήριξης 18 δισ. ευρώ και κοινή παραγωγή όπλων με την ΕΕ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Με φόντο την Ημέρα της Κρατικής Υπαρξής, μια συμβολική εθνική εορτή της Ουκρανίας, η οποία έχει τις ρίζες της στο Κράτος των Ρως (Ρωσία του Κιέβου), η πρωτεύουσα της χώρας μετατράπηκε την Τετάρτη σε διπλωματικό κέντρο.

Κορυφαίοι Ευρωπαίοι ηγέτες έφτασαν στο Κίεβο για μια σειρά κρίσιμων συνομιλιών που επικεντρώνονται στην ενίσχυση της κοινής αμυντικής βιομηχανίας, την οικονομική στήριξη-μαμούθ της χώρας και την επιτάχυνση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας.

Η άφιξη και το μήνυμα της Φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε την άφιξή της μέσω της πλατφόρμας X, επισημαίνοντας ότι αυτό είναι το 11ο ταξίδι της στην Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας.

«Μόλις έφτασα στο Κίεβο για την 11η επίσκεψή μου στην Ουκρανία σε περίοδο πολέμου. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή. Η Ουκρανία έχει αναπτύξει μια ισχυρή στρατιωτική δυναμική. Το κλίμα αντιστρέφεται», έγραψε η ίδια.



Η Φον ντερ Λάιεν διευκρίνισε ότι η επίσκεψή της θα επικεντρωθεί στην έναρξη νέων πρωτοβουλιών για την ενοποίηση της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας και της Ευρώπης με στόχο την τόνωση της κοινής παραγωγής όπλων, καθώς και σε συζητήσεις για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και τις προετοιμασίες για τον επερχόμενο χειμώνα.

Περιφερειακή Σύνοδος και πακέτο στήριξης 18 δισ. ευρώ

Στο Κίεβο έφτασαν επίσης ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν, η πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου, ο πρωθυπουργός της Σλοβενίας, Γιάνεζ Γιάνσα, και ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Η πλήρης λίστα των ξένων ηγετών που παρίστανται στις εκδηλώσεις για την Ημέρα της Κρατικής Υπαρξής δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί επίσημα.

Οι ηγέτες αυτοί πρόκειται να συμμετάσχουν στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ουκρανίας-Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ένα περιφερειακό φόρουμ που στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Κιέβου και των εταίρων της νοτιοανατολικής και ανατολικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πολωνικού ειδησεογραφικού μέσου TVP World από τις 14 Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει ένα συνδυασμένο πακέτο στήριξης για την Ουκρανία ύψους έως και 18 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της Φον ντερ Λάιεν.

Η ΕΕ ξεκίνησε ήδη φέτος να εκταμιεύει τις πρώτες πληρωμές στο πλαίσιο του Δανείου Στήριξης της Ουκρανίας, συνολικού ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 3,9 δισεκατομμυρίων ευρώ για αμυντική υποστήριξη.

Το αντιβαλλιστικό πρόγραμμα «Freyja» και η ένταξη στην ΕΕ

Το Κίεβο πιέζει σταθερά για βαθύτερη ενοποίηση με την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Κεντρικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια έχει η συν-ανάπτυξη του νέου προγράμματος αντιβαλλιστικής άμυνας «Freyja» υπό τον Συνασπισμό Αντιβαλλιστικών Πυραύλων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρουσιάστηκε επίσημα στο Παρίσι από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πρόκειται για μια κοινή ουκρανο-ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάπτυξη ενός οικονομικά προσιτού συστήματος αεράμυνας μέσα σε διάστημα 12 μηνών.

Παράλληλα, έπειτα από μήνες κωλυσιεργίας από την πλευρά της Ουγγαρίας, η Ουκρανία άνοιξε τελικά την πρώτη από τις έξι διαπραγματευτικές ενότητες -την αποκαλούμενη ενότητα των «θεμελιωδών ζητημάτων» (fundamentals), η οποία επικεντρώνεται στους δημοκρατικούς θεσμούς και το κράτος δικαίου- στις 15 Ιουνίου, ενώ ακολούθησε η ενότητα της εξωτερικής πολιτικής στις 14 Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ουκρανία άνοιξε επίσημα το Cluster 6 («Εξωτερικές Σχέσεις») στις ενταξιακές της διαπραγματεύσεις με την ΕΕ, αφότου η Ουγγαρία ήρε το βέτο της.

Την εξέλιξη αυτή επιβεβαίωσαν ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, και η Ευρωπαία Επίτροπος για τη Διεύρυνση, Μάρτα Κος.

Η Κος δήλωσε ότι η συγκεκριμένη ενότητα καλύπτει τις εξωτερικές σχέσεις, την εξωτερική πολιτική, την ασφάλεια και την άμυνα – τομείς στους οποίους η Ουκρανία είναι «ιδιαίτερα ισχυρή». Σημείωσε, επίσης, ότι η εμπειρία της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης και η αμυντική της καινοτομία την καθιστούν σημαντικό αρωγό στη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης.

Από την πλευρά του, ο Σιμπίχα υπογράμμισε ότι το Κεφάλαιο 31, το οποίο καλύπτει την εξωτερική πολιτική, την πολιτική ασφάλειας και άμυνας, εμπίπτει στην αρμοδιότητα του υπουργείου Εξωτερικών.

Ανέφερε ότι η Ουκρανία έχει ήδη επιτύχει ευθυγράμμιση 99% της εξωτερικής της πολιτικής με εκείνη της ΕΕ και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του ότι οι διαπραγματεύσεις θα προχωρήσουν γρήγορα.

Το Cluster 6 περιλαμβάνει το Κεφάλαιο 30 (Εξωτερικές Σχέσεις) και το Κεφάλαιο 31 (Εξωτερική Πολιτική, Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας).

Η Ουκρανία πρέπει ακόμη να ολοκληρώσει αρκετές νομοθετικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις προτού κλείσει η ενότητα, καθώς το Κίεβο συνεχίζει να εργάζεται με στόχο την ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων έως το 2027 και την ένταξη στην ΕΕ έως το 2030.

Αγορά κινεζικών εξαρτημάτων για drones με ευρωπαϊκά κονδύλια

Δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι θα επιτραπεί στην Ουκρανία να δαπανήσει κεφάλαια από το δάνειο της ΕΕ για την άμυνά της προκειμένου να αγοράσει κινεζικά εξαρτήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία επικαλείται πηγές με γνώση της απόφασης, το Κίεβο εξασφάλισε την εξαίρεση μέρους της δόσης των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για να προχωρήσει στην αγορά αυτών των εξαρτημάτων από την Κίνα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει πάντως πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τη συγκεκριμένη πληροφορία.

Με πληροφορίες από: Kyiv Post, Kyiv Indepedent, ΑΠΕ-ΜΠΕ