Αλβανία: Η Dua Lipa «ενέπνευσε» την «Επανάσταση των Φλαμίνγκο» ενάντια στην επένδυση του Κούσνερ και της Ιβάνκα

Ένα σύνθετο πολιτικό, περιβαλλοντικό και δικαστικό θρίλερ εξελίσσεται στην Αλβανία γύρω από την τουριστική επένδυση ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ που στηρίζεται από τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και τη σύζυγό του, Ιβάνκα.

Η σφοδρή αντίδραση των πολιτών, η οποία αναφέρεται ως «Επανάσταση των Φλαμίνγκο», απέκτησε πλέον μια πανίσχυρη σύμμαχο στο πρόσωπο της παγκόσμιας ποπ σταρ Ντούα Λίπα.

Η παρέμβαση της Ντούα Λίπα που «άναψε φωτιές»

Καθώς οι διαδηλώσεις ενάντια στο real estate project εισέρχονταν στην έκτη εβδομάδα τους, η 30χρονη τραγουδίστρια, με καταγωγή από το Κοσσυφοπέδιο, εξέφρασε δημόσια τον θαυμασμό της για το κίνημα των πολιτών.

Μιλώντας στο podcast της «Service95 Book Club» με την Αλβανίδα ακαδημαϊκό και συγγραφέα Λέα Ύπι, η Λίπα δήλωσε: «Το βρίσκω τόσο εμπνευσμένο, να βλέπω πόσο πολύ νοιάζονται πραγματικά οι άνθρωποι».



Το έργο προβλέπει εκτεταμένη οικοδόμηση στο Σαζάν, το μοναδικό νησί της Αλβανίας, καθώς και την ανέγερση 10.000 βιλών στη χερσόνησο του Ζβέρνετς.

Και οι δύο περιοχές είναι ακατοίκητες, χαρακτηρισμένες ως προστατευόμενοι βιότοποι που φιλοξενούν σπάνια είδη και φλαμίνγκο.

Η Λίπα άσκησε κριτική στην αλβανική κυβέρνηση, η οποία τον Δεκέμβριο του 2024 τροποποίησε τη νομοθεσία επιτρέποντας τις κατασκευές σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες ζώνες.

«Αυτό που πραγματικά βρίσκω ανησυχητικό είναι ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε απλώς να αλλάξει τον νόμο για να αφαιρέσει την περιβαλλοντική προστασία χωρίς κανενός είδους δημόσια διαβούλευση», τόνισε η τραγουδίστρια.

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Η παρέμβασή της έγινε δεκτή με ενθουσιασμό την 45η ημέρα των διαδηλώσεων στα Τίρανα.

Ο Αλεξάντερ Τράιτσε, επικεφαλής της περιβαλλοντικής οργάνωσης PPNEA, χαρακτήρισε τα σχόλιά της «φανταστικά και επίκαιρα».

«Ήταν μια πολύ ισχυρή δήλωση. Πολλοί, ειδικά νέοι Αλβανοί, που την έχουν ως είδωλο, εμπνεύστηκαν. Αυτή είναι η 45η ημέρα των διαμαρτυριών μας και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι πρόκειται να σταματήσουν», σημείωσε.

Ερωτηθείς για τυχόν αλλαγή στάσης από τις αρχές, ο Τράιτσε συμπλήρωσε: «Η κυβέρνηση αρχίζει τώρα να κάνει αυτό που θα έπρεπε να είχε κάνει από την αρχή, όπως η διεξαγωγή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά στο [Ζβέρνετς] η ζημιά έχει ήδη γίνει – εργασίες έχουν πραγματοποιηθεί, υπήρξε ένα περιβαλλοντικό έγκλημα και οι άνθρωποι θα πρέπει να λογοδοτήσουν».

Τα πλαστά συμβόλαια και το καρτέλ κοκαΐνης

Παράλληλα, η επένδυση δέχεται ισχυρό πλήγμα από τη δικαστική έρευνα της SPAK, της ειδικής υπηρεσίας κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος της Αλβανίας.

Σύμφωνα με απόρρητα έγγραφα της SPAK με ημερομηνία 12 Ιουνίου 2026, ο επιχειρηματίας Αρτούρ Σέχου, ο οποίος διαμένει στο Μαϊάμι, κατηγορείται ότι πούλησε την παραθαλάσσια έκταση στο Ζβέρνετς έναντι 110 εκατομμυρίων ευρώ χρησιμοποιώντας πλαστούς τίτλους ιδιοκτησίας.

Η SPAK έχει διατάξει το πάγωμα των χρημάτων αυτών στον λογαριασμό συμβολαιογράφου.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Σέχου και οι συνεργάτες του διακινούσαν κοκαΐνη από τη Νότια Αμερική σε ευρωπαϊκά λιμάνια και ξέπλεναν τα κέρδη δημιουργώντας μια αυτοκρατορία ακινήτων στην Αλβανία.

«Αγόρασαν γη χρησιμοποιώντας παράνομα αποκτηθέντα κεφάλαια και πλαστογράφησαν έγγραφα ιδιοκτησίας δημιουργώντας ψευδείς τίτλους ιδιοκτησίας ή αυξάνοντας τεχνητά το μέγεθος των ακινήτων. Στη συνέχεια, τα ακίνητα μεταβιβάστηκαν ή ανταλλάχθηκαν ώστε να μην μπορούν να εντοπιστούν εύκολα από τις αρχές», αναφέρεται στα αρχεία της SPAK.

Ο δικηγόρος του Σέχου, Κούιτιμ Τσακράνι, επιβεβαίωσε την έκδοση εντάλματος σύλληψης αλλά αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες.

«Τίποτα από όσα έχουν υποστηριχθεί σχετικά με τον χαρακτήρα του κ. Αρτούρ Σέχου δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι ούτε έμπορος ναρκωτικών ούτε πλαστογράφος εγγράφων ιδιοκτησίας. Ο κ. Σέχου έχει γνώση των ισχυρισμών της αλβανικής εισαγγελίας. Αυτοί οι ισχυρισμοί δεν τον αφορούν, καθώς υποστηρίζει ότι η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που ισχυρίζεται η εισαγγελία».

Ο Τσακράνι πρόσθεσε πως η οικογένεια του Σέχου κατείχε τη γη από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και χαρακτήρισε τον πελάτη του έντιμο πολίτη που ζήτησε άσυλο στις ΗΠΑ το 1998, όταν εγκληματικές συμμορίες σκότωσαν τον αδελφό και τον θείο του μπροστά στα μάτια του.

Η στάση των επενδυτών και των κατοίκων

Σημειώνεται ότι στα έγγραφα της SPAK δεν διατυπώνεται καμία κατηγορία για παράνομη πράξη εις βάρος του Τζάρεντ Κούσνερ, της εταιρείας του Sazan Real Estate Development ή άλλων επενδυτών, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι γνώριζαν το παρελθόν του Σέχου κατά την αγορά.

Εκπρόσωπος της Sazan Real Estate Development δήλωσε σχετικά: «Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι οι βασικές εξαγορές γης πραγματοποιήθηκαν νόμιμα και σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες. Όπως πάντα, σεβόμαστε και θα συνεργαστούμε με οποιαδήποτε νόμιμη διαδικασία απαιτηθεί».

Παράλληλα, οι κατασκευαστές τονίζουν ότι θα προχωρήσουν υπεύθυνα, εστιάζοντας στην «υπεύθυνη διαχείριση, την περιβαλλοντική αναβάθμιση, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τις τοπικές κοινότητες».

Ωστόσο, οι κάτοικοι του γειτονικού χωριού Ζβέρνετς αμφισβητούν την κυριότητα της γης εδώ και μια δεκαετία.

Ο δικηγόρος τους, Κοσταντίν Μπέκο, δήλωσε ότι η υπόθεση παραμένει ανοιχτή στα δικαστήρια και σχεδιάζουν να ζητήσουν δικαστική εντολή για την παύση των εργασιών του θέρετρου.

Επιμένει η αλβανική κυβέρνηση

Παρά τις σφοδρές αντιδράσεις και τις δικαστικές περιπέτειες, ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα στηρίζει σθεναρά το έργο, χαρακτηρίζοντάς το «δώρο για την Ευρώπη» και «ευλογία» για μια από τις φτωχότερες χώρες της Ευρώπης, ενώ υποστήριξε ότι οι διαμαρτυρίες υποκινούνται από πολιτικούς του αντιπάλους.

Κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι το κράτος δεν παρεμβαίνει σε ιδιωτικές συναλλαγές και ότι το έργο προχωρά σε πλήρη συμμόρφωση με τους νόμους της Αλβανίας και της ΕΕ.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προειδοποιήσει ότι η Αλβανία, ως υποψήφια προς ένταξη χώρα με στόχο το 2030, οφείλει να τηρεί αυστηρά τα ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά πρότυπα.

Με πληροφορίες από: Guardian, Reuters